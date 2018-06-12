Главные новости 12 июня: встреча Трампа и Ким Чен Ына, трагедия с катамараном в России

Президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В Волгограде столкнулись катамаран с баржей, погибли 11 человек. В Германии прошла встреча четырех глав МИД в "нормандском формате". Азербайджан предложил Украине присоединиться к проекту Южный газовый коридор. Закарпатье накрыл мощный ливень с градом. Такими были главные новости вторника, 12 июня, в Украине и мире.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

В Сингапуре состоялась историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, поскольку США и КНДР не имеют дипломатических отношений и до сих пор фактически находятся в состоянии войны. Основной темой разговора северокорейского и американского лидеров было ядерное разоружение Корейского полуострова.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время церемонии подписания соглашения с США о денуклеаризации КНДР заявил, что "прошлое останется позади".

На этой исторической встрече сегодня, 12 июня, мы решили оставить прошлое позади и подписать этот исторический документ. Мир увидит большие изменения,

– заявил Ким Чен Ын.

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Северокорейский лидер также поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что встреча все-таки состоялась. Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что готов тесно сотрудничать с США, хотя это будет нелегко.

"Нам было нелегко приехать сюда. Было прошлое, которое держало нас за лодыжки, и ложные предубеждения и подходы, которые закрывали порой наши глаза и уши. Мы преодолели все это, и мы находимся сейчас здесь", – заявил Ким Чен Ын.

В завершение совместного саммита президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали важное соглашение, которое заключается в установлении мирных отношений, освобождении военнопленных и совместной работе над денуклеаризацией полуострова.

Трамп и Ким Чен Ын подписали важное соглашение

Кроме того, президент США Дональд Трамп посетит столицу Северной Кореи Пхеньян в ближайшее время , лидер КНДР Ким Чен Ын принял приглашение осуществить визит в белый дом.

После встречи, Трамп заявил, что в ближайшее время должна закончиться кровавая война на Корейском полуострове, которая началась почти 70 лет назад.

По его словам, КНДР должна очень быстро избавиться от ядерного оружия.

"Я думаю, что они хотят сделать это быстро, посмотрим. Это означает, что КНДР должны начать процесс немедленно", – сообщил Трамп.

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Трамп добавил, что США, согласно взятых на себя обязательств, прекратят военные учения, которые они проводят совместно с Южной Кореей и не исключает и вероятного вывода солдат США с территории Южной Кореи, где они остаются со времен Корейской войны.

Он отметил и то, что в обмен на эти уступки Ким Чен Ын согласился уничтожить полигон, где проводились испытания ракетных двигателей. По его мнению, ликвидация ядерного оружия в Северной Корее займет "определенный промежуток времени", однако пообещал, что этот процесс начнется "вскоре". С уничтожением северокорейского ядерного оружия Трамп связал и возможность отмены санкций против Пхеньяна.

"Санкции будут сняты, когда мы убедимся, что ядерное оружие больше не используется как фактор давления. Санкции сыграли большую роль. Но их будет снято в определенный момент. Я надеюсь, что это произойдет скоро", – сказал президент США Дональд Трамп.

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Встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына прокомментировал и Президент Украины Петр Порошенко. Он поприветствовал результаты исторической встречи и выразил надежду, что мировые лидеры учли опыт Украины относительно отказа от статуса ядерной державы.

Поздравляю результаты исторической встречи президента США с лидером КНДР в Сингапуре. Благодаря решительному лидерству президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове в настоящее время уже не является таким невозможным,

– заявил Порошенко.

Украинский президент также выразил надежду, что "гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украины".

Вітаю результати історичної зустрічі президента США з лідером КНДР у Сингапурі. Завдяки рішучому лідерству Президента Трампа шлях до встановлення миру на Корейському півострові нині вже не є таким неможливим. — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 июня 2018 г.

Трагедия в Волгограде в России

В российском Волгограде на реке Волга около острова Голодный в километре от береговой линии столкнулись катамаран и буксир в составе двух барж, катамаран перевернулся.

В результате столкновения погибло 11 человек, из них одна несовершеннолетняя 17-летняя девушка. Всего на борту 12-местного катамарана находились 16 человек.

Закончились поисково-спасательные работы. Поднято из воды тело последней пассажирки катамарана. Число погибших при ЧП – 11 человек,

– отметили в ведомстве МЧС РФ.

Пять пассажиров катамарана были спасены, из них трое, две женщины и мужчина, были госпитализированы, еще двое отказались от медицинской помощи.

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Впоследствии стало известно, что капитан катамарана был нетрезв, а катамаран серьезно перегружен и без разрешения на перевозку пассажиров. Кроме того, катамаран не имел соответствующего разрешения на перевозку пассажиров.

"По предварительной информации, разрешения на перевозку пассажиров не было. Спасательные жилеты отсутствовали. По факту аварии служба проводит расследование", – отметили в ведомстве.

На катамаране проходила вечеринка. Среди пассажиров были сотрудники правоохранительных органов, которые отмечали день рождения коллеги. По предварительной информации, по крайней мере, часть пассажиров катамарана были пьяными.

Следственный комитет возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК ( Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).

В Волгограде катамаран столкнулся с баржей

Переговоры "нормандской четверки"

В немецком Берлине прошла встреча четырех глав МИД в "нормандском формате". Так, министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России впервые обсудили размещение на Донбассе миротворческой миссии ООН.

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что они с коллегами обсудили вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и освобождения украинских политических заключенных, которых удерживают в России.

Он добавил, что "была дискуссия по вопросам, которые никогда не обсуждались в "нормандском формате".

Мы никогда не говорили о политических заключенных вообще, не только заложниках, мы никогда предметно, по меньшей мере, не обсуждали миротворческую миссию, относительно четкого определения в чем заключается разница в наших позициях,

– заявил Климкин.

По поводу разговоров, то, по мнению дипломата, нужны будут дальнейшие дискуссии.

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В то же время, министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров заявил, что идея США с размещением миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса, в том числе и на российско-украинской границе, полностью разрушает минские договоренности.

"Российская позиция предельно ясна. У нас есть предложение, которое было внесено в сентябре прошлого года в СБ ООН. Мы объяснили, что идеи, выдвинутые и украинскими коллегами, и американскими представителями, эту миротворческую миссию превратили в какую-то военно-политическую комендатуру, которая возьмет всю территорию самопровозглашенных республик, Донецкой и Луганской, и сама уже будет решать кого выбирать и как выбирать. Это предложение полностью разрушает минские договоренности", – сказал глава МИД РФ.

Встреча лидеров Украины и Азербайджана

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Турцию провел встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и договорился о сотрудничестве между странами в энергетической сфере.

"Договорились о расширении отношений в трехстороннем формате Украина–Азербайджан–Турция, а также углублять взаимодействие между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере",– рассказал Порошенко.

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Кроме того, президент Азербайджана предложил Украине присоединиться к проекту Южный газовый коридор.

По словам Порошенко, запуск газопровода является "событием исторической важности для Турции, Азербайджана, ЕС и для Украины". Он назвал этот проект хорошим примером плодотворного регионального сотрудничества".

Робочий візит до Туреччини розпочав із зустрічі з @presidentaz Ільхамом Алієвим.



Домовились про розширення відносин у тристоронньому форматі Україна–Азербайджан–Туреччина, а також поглиблювати взаємодію між Азербайджаном та Україною в енергетичній сфері. pic.twitter.com/D2T7NrlLQo — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 июня 2018 г.

Украинский глава отметил важность газопровода TANAP, который по его словам, является энергетической безопасностью Азербайджана и Турции.

Украина полностью поддерживает этот проект. И сегодня мы согласились, что будем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать с TANAP через Болгарию и Румынию поставки газа,

– добавил Порошенко.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко и президент Азербайджана Алиев поговорили о расширении отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция.

Что такое TANAP? Трансанатолийский газопровод из Азербайджана через Турцию в Европу. Предназначен для транспортировки газа по второй стадии разработки месторождения Шах-Дениз (Азербайджан). Планируемая мощность газопровода в начальной стадии составляет 16 миллиардов кубометров природного газа в год с последующим увеличением до 23 миллиардов в 2023 год.

Ливни в Украине

Во вторник, 12 июня, в Закарпатской области прошел сильный ливень. В Ужгороде и Мукачево дождь сопровождался обильным градом.

По словам очевидцев, кое-где выпал град размером с куриное яйцо и наделал немало вреда жителям региона.