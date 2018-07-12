Главные новости 12 июля: саммит стран НАТО, ДТП с Павлом Пинзеником, мощные ливни в Японии

В Брюсселе продолжается саммит стран НАТО. В Киеве внедорожник народного депутата Павла Пинзеника наехал на одного из участников акции владельцев машин на еврономерах. ВРУ проголосовала за поправки в закон о "Высшем антикоррупционном суде", которые требовали в МВФ. В Японии не прекращаются мощные ливни: погибли уже по меньшей мере 200 человек. Такими были главные новости 12 июля.

Второй день саммита стран НАТО

Главный героем второго дня саммита НАТО был американский президент Дональд Трамп, который собрал срочное незапланированное заседание, где требовал повысить расходы на оборону до 4% валового внутреннего продукта.

"В течение многих лет президенты безуспешно пытались заставить Германию и другие богатые страны НАТО платить больше за защиту от России. Они платят лишь небольшую часть. США платят десятки миллиардов долларов – слишком много, чтобы субсидировать Европу, и теряют много на торговле", – заявил Трамп.

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Он также подчеркнул, что Германия платит миллиарды России, от которой хочет защититься.

"Дополнительно Германия начала платить России, стране, от которой они хотят защититься, миллиарды долларов за их энергетические потребности по новому трубопроводу из России. Недопустимо! Все страны НАТО должны выполнить свои обязательства в размере 2%, и в конечном итоге это должно составить 4%", – добавил Трамп.

....On top of it all, Germany just started paying Russia, the country they want protection from, Billions of Dollars for their Energy needs coming out of a new pipeline from Russia. Not acceptable! All NATO Nations must meet their 2% commitment, and that must ultimately go to 4%! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 липня 2018 р.

Эстония, Латвия и Дания создадут отдельный штаб НАТО.

Это естественный шаг по укреплению сдерживания и обороны НАТО. Если на саммите в Уэльсе было принято решение о создании штабных элементов НАТО, а на саммите в Варшаве решили разместить в Балтийских странах и Польше батальонные боевые группы, то сейчас мы сможем говорить о создании военного штаба, ориентированного на Латвию и Эстонию,

– сказал министр обороны Эстонии Юри Луйк.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО заявил, что Грузия станет членом НАТО.

"Мы полностью поддерживаем евроатлантические устремления Грузии. Грузия станет членом НАТО. Это вчера подтвердили главы стран-членов НАТО. Мы будем продолжать работать с вами, чтобы подготовиться к членству", – заявил Столтенберг, обращаясь к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили.

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Также во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе Столтенберг заявил, что ситуация на Востоке Украины остается серьезной, особую ответственность за это несет Россия.

На Востоке Украины ситуация остается серьезной, с ежедневным нарушением режима тишины и прав человека... Россия несет особую ответственность. Она должна отвести свои войска и отозвать поддержку боевиков в Украине,

– заявил генсек.

Столтенберг отметил, что НАТО имеет сильную позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и решительно осуждает нелегальную аннексию Крыма Россией

В свою очередь Петр Порошенко призвал страны-члены поддержать Украину в сдерживании российской агрессии. В своей речи в Брюсселе Петр Порошенко заявил, что Россия должна изменить агрессивное поведение и отвести тяжелую артиллерию вместе со своими войсками.

Смотрите видео: Совместное заявление Генсека НАТО и Порошенко

Встреча Порошенко и Трампа на саммите НАТО

В рамках саммита НАТО в Брюсселе Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.

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Порошенко подтвердил, что говорил с Трампом о предстоящей встрече президента США с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки

Мы очень тщательно обсудили и предстоящую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник, 16-го числа, также тщательно обсужден вопрос "Северного потока-2",

– отметил Президент Украины.

Сьогодні є тверда позиція, що "Північний потік-2" загрожує енергетичній безпеці Європи.



Питання про "Північний потік-2" зайняло вагому частину дискусії з Президентом США @realDonaldTrump, Президентом Польщі та іншими учасниками. І у нас вироблена абсолютно спільна позиція. pic.twitter.com/YplApoIAqE — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 липня 2018 р.

Порошенко отметил, что не может рассказать журналистам все подробности встречи с Трампом, но заверил, что это был абсолютно доверительный разговор.

Он подчеркнул, что на каждой встрече на этом саммите он поднимал вопрос об освобождении украинских заложников.

На каждой встречи, включая встречу с Эрдоганом, на которой прямо подчеркивалась важность освобождения украинских татар, – на всех встречах вопрос заложников был в приоритете,

– сказал глава государства.

Столкновение под Верховной Радой: инцидент с нардепом Павлом Пинзеником

Под стенами Верховной Рады протестовали владельцы авто на еврономерах. Они перекрыли выходы с территории парламента и не выпускали депутатов. Таким образом они хотели заставить депутатов вернуться к работе и принять нужный им закон.

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В ходе протестов, на улице Шелковичной внедорожник народного депутата Павла Пинзеника наехал на одного из участников акции. Пострадавшего забрали в "скорую".

Видео с места событий:

После инцидента машину окружили спецназовцы. Нардепа Пинзеника вывели из машины и провели в сторону улицы Институтской по "коридору позора".

Ехали по улице Институтской в автомобиле, который принадлежит мне по праву частной собственности. Где-то перед поворотом на улицу Шелковичную направо на автомобиль ринулись так называемые митингующие с намерением его остановить. Начали бить руками, ногами и тяжелыми предметами, разбили стекло заднего вида, пытались остановить и проникнуть в автомобиль через дверь или разбитое заднее стекло,

– прокомментировал депутат.

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Он заметил, что на его авто митингующие бросились с криками и призывами возвращаться в Раду и принимать закон о растаможке авто на еврономерах, но потом требования превратились в угрозы "повесить на ближайшем дереве". Пинзеник уточнил, что за рулем был его помощник. Всего в авто находилось 4 человека: сам нардеп Павел Пинзеник, нардепы Олег Кришин и Елена Масорина и водитель-помощник.

Напомним, 12 июля на заседании Верховной Рады планировалось рассмотреть законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин и есть среди требований владельцев авто на еврономерах. Однако их так и не рассмотрели.

Рада приняла скандальные поправки в закон об Антикоррупционном суде

Нардепы проголосовали за поправки в закон о "Высшем антикоррупционном суде", которые требовали в МВФ.

В частности, внесены изменения в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", которые предусматривают детализацию регулирования вопросов деятельности палат высших специализированных судов и закрепление определенной институциональной автономности апелляционной палаты высшего специализированного суда.

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Также апелляционная палата высшего специализированного суда действует в его составе на основе институциональной, организационной, кадровой и финансовой автономии. Для нее предусмотрено отдельное проведение конкурса на занятие должностей судей апелляционной палаты.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже успел поприветствовать такое решение парламента.

254 голосів "ЗА" проект закону 7441, який завершує формування роботи антикорупційного суду в Україні. Вітаю рішення Парламенту! Це суттєвий крок в розбудові правової держави і відновленні довіри людей.

Незалежний антикорупційний суд - це добрий сигнал українському суспільству. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 12 липня 2018 р.

Ужасные наводнения в Японии

В Японии не прекращаются мощные ливни. Они вызвали массовые затопления и оползни в западной части страны. Погибли уже по меньшей мере 200 человек.

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Высокая вода размыла дороги и разрушила мосты, большинство погибших оказались под завалами собственных домов. А оставить свои дома были вынуждены почти два миллиона человек. Сейчас около 10 тысяч человек живут во временных жилищах.

Кроме того, сотни тысяч японцев сейчас без питьевой воды и электроэнергии. К спасательным операциям привлечены десятки тысяч пожарных и полицейских.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ был вынужден отказаться от запланированного зарубежного турне в связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в Японии из-за ливней, которые уже унесли жизни сотен людей.