Главные новости 13 мая: ДТП с украинскими детьми в Беларуси, победа Ломаченко

Украинская детская футбольная команда попала в аварию в Беларуси, один ребенок погиб. Беспилотник США провел разведку у границы Украины с Россией. Украинский боксер Василий Ломаченко победил венесуэльца Линареса и стал чемпионом WBA в легком весе. Такими были главные новости 13 мая.

Смертельное ДТП с украинскими детьми в Беларуси

В Беларуси под Каменцем на трассе Каменец - Шерешево - Свислочь 13 мая утром в автомобильную аварию попала детская футбольная команда из Украины. В результате ДТП погиб один ребенок, еще 6 с тяжелыми травмами доставлены в Каменецкую центральную районную больницу.

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У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких,

– говорится в сообщении МИНЗДРАВА Беларуси.

Фото с места аварии с украинскими детьми в Беларуси

Как сообщает, БЕЛТА со ссылкой на представителей Госавтоинспекции, микроавтобус с детьми столкнулся с погрузчиком.

"По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля "Рено Мастер" совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкодор" под управлением местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа", – проинформировали в ГАИ.

Президент Украины Петр Порошенко поручил дипломатам и медикам оказать необходимую помощь пострадавшим в ДТП в Беларуси.

Щирі співчуття юним футболістам української збірної та їхнім родинам, які постраждали внаслідок ДТП в Білорусі. Доручив дипломатам і медикам надати всю необхідну допомогу — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 травня 2018 р.

Впоследствии стало известно, что в смертельном ДТП погиб 13-летний мальчик из Сум.

В областной госадминистрации Сум сообщили, что официально никакие детские футбольные команды на соревнования за пределы области не выезжали.

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Предварительно, дети из Сумской области были в неофициальной поездке якобы для обмена опытом. Ни одну сумскую команду официально на соревнования за границу не отправляли,

– отметил начальник Управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации Дмитрий Лантушенко.

Однако, по сообщению директора Департамента образования и науки Сумской ОГА Виктории Гробовой, за пределы Украины детей отправила одна из общественных организаций.

В издании отмечают, что Виктория Гробовая уточнила, что футбольная команда была сборная: дети в ней были из разных населенных пунктов Сумщины, но в основном – якобы из Великописаревского района.

Разведка американского беспилотника на границе Украины и РФ

В воскресенье утром, 13 мая, разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk совершил полет вдоль границы Украины с Россией. Так, беспилотник совершил разведку в районе Харьковской области.

Разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk

Американский беспилотник взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла, что в Италии. Около 7:15 утра аппарат вошел в воздушное пространство Украины. Согласно опубликованным картам с маршрутом полета, возле границы Украины с Россией разведывательный беспилотник пролетел несколько раз.

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10:18 мск.

Закончил полёт вдоль границы Белгородской области. pic.twitter.com/7kelNXLVp4 — PlaneRadar (@ua4wiy_) 13 травня 2018 р.

Победа Василия Ломаченко

В ночь с 12 на 13 мая в Нью-Йорке на ринге Madison Square Garden чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко победил в поединке с обладателем титула WBA в легком весе Хорхе Линаресом. Украинский боксер отправил венесуэльца в нокаут в 10-м раунде.

Бой начался с атакующих действий. Линарес пытался брать с помощью длинных рук, Ломаченко отвечал скоростью на ринге. Так быстро прошли первые раунды.

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В шестом раунде Линарес дождался момента, и от него прошел прямой удар в лицо украинцу. Впервые на профессиональном ринге Ломаченко упал на ринг. Однако сразу поднялся.

Видео нокдауна в 6 раунде Ломаченко

Lomachenko is knocked down in Round 6!



He's back up as we head into Round 8 for #LinaresLoma. pic.twitter.com/ecMdXrIG8v — ESPN (@espn) 13 травня 2018 р.

После седьмого раунда у боксеров начала чувствоваться усталость в руках – стали чаще проходить удары. Этим и воспользовался Ломаченко. В десятом раунде у него прошла серия в голову, после чего последовал удар по печени. Линарес такого не ожидал и пропустил это. От удара он упал на ринг с подогнутыми коленями. Подняться и продолжить поединок ему не удалось.



The TKO that made Lomachenko the new WBA lightweight world champion. #LinaresLoma pic.twitter.com/xXSt22Ni4g — ESPN (@espn) 13 травня 2018 р.

Василий Ломаченко получает титул чемпиона WBA в легком весе в рекордном 12 поединке на профессиональном ринге.



Ломаченко завоевал титул чемпиона WBA в легком весе