Главные новости 13 мая: ДТП с украинскими детьми в Беларуси, победа Ломаченко
Украинская детская футбольная команда попала в аварию в Беларуси, один ребенок погиб. Беспилотник США провел разведку у границы Украины с Россией. Украинский боксер Василий Ломаченко победил венесуэльца Линареса и стал чемпионом WBA в легком весе. Такими были главные новости 13 мая.
Смертельное ДТП с украинскими детьми в Беларуси
В Беларуси под Каменцем на трассе Каменец - Шерешево - Свислочь 13 мая утром в автомобильную аварию попала детская футбольная команда из Украины. В результате ДТП погиб один ребенок, еще 6 с тяжелыми травмами доставлены в Каменецкую центральную районную больницу.
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У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких,
– говорится в сообщении МИНЗДРАВА Беларуси.
Фото с места аварии с украинскими детьми в Беларуси
Как сообщает, БЕЛТА со ссылкой на представителей Госавтоинспекции, микроавтобус с детьми столкнулся с погрузчиком.
"По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля "Рено Мастер" совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкодор" под управлением местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа", – проинформировали в ГАИ.
Президент Украины Петр Порошенко поручил дипломатам и медикам оказать необходимую помощь пострадавшим в ДТП в Беларуси.
Впоследствии стало известно, что в смертельном ДТП погиб 13-летний мальчик из Сум.
В областной госадминистрации Сум сообщили, что официально никакие детские футбольные команды на соревнования за пределы области не выезжали.
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Предварительно, дети из Сумской области были в неофициальной поездке якобы для обмена опытом. Ни одну сумскую команду официально на соревнования за границу не отправляли,
– отметил начальник Управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации Дмитрий Лантушенко.
Однако, по сообщению директора Департамента образования и науки Сумской ОГА Виктории Гробовой, за пределы Украины детей отправила одна из общественных организаций.
В издании отмечают, что Виктория Гробовая уточнила, что футбольная команда была сборная: дети в ней были из разных населенных пунктов Сумщины, но в основном – якобы из Великописаревского района.
Разведка американского беспилотника на границе Украины и РФ
В воскресенье утром, 13 мая, разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk совершил полет вдоль границы Украины с Россией. Так, беспилотник совершил разведку в районе Харьковской области.
Разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk
Американский беспилотник взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла, что в Италии. Около 7:15 утра аппарат вошел в воздушное пространство Украины. Согласно опубликованным картам с маршрутом полета, возле границы Украины с Россией разведывательный беспилотник пролетел несколько раз.
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Победа Василия Ломаченко
В ночь с 12 на 13 мая в Нью-Йорке на ринге Madison Square Garden чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко победил в поединке с обладателем титула WBA в легком весе Хорхе Линаресом. Украинский боксер отправил венесуэльца в нокаут в 10-м раунде.
Бой начался с атакующих действий. Линарес пытался брать с помощью длинных рук, Ломаченко отвечал скоростью на ринге. Так быстро прошли первые раунды.
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В шестом раунде Линарес дождался момента, и от него прошел прямой удар в лицо украинцу. Впервые на профессиональном ринге Ломаченко упал на ринг. Однако сразу поднялся.
Видео нокдауна в 6 раунде Ломаченко
После седьмого раунда у боксеров начала чувствоваться усталость в руках – стали чаще проходить удары. Этим и воспользовался Ломаченко. В десятом раунде у него прошла серия в голову, после чего последовал удар по печени. Линарес такого не ожидал и пропустил это. От удара он упал на ринг с подогнутыми коленями. Подняться и продолжить поединок ему не удалось.
Василий Ломаченко получает титул чемпиона WBA в легком весе в рекордном 12 поединке на профессиональном ринге.
Ломаченко завоевал титул чемпиона WBA в легком весе