Главные новости 13 июля: Маленькая победа владельцев еврономеров, депутат избил женщину

Верховная Рада Украины поддержала два законопроекта о растаможке автомобилей на еврономерах. Мать Олега Сенцова попросила Путина о помиловании сына. В Гостомеле, недалеко от Киева, председатель отделения партии "УКРОПа" Николай Пасальский ударил женщину кулаком в лицо. Такими были главные новости 13 июля в Украине и мире.

Растаможка автомобилей на еврономерах: Рада приняла решение

В Верховной Раде поддержали два законопроекта, касающиеся растаможивания автомобилей на еврономерах. Так, за проект закона №8487 по снижению стоимости растаможки автомобилей на еврономерах в первом чтении проголосовали 265 народных депутатов. За законопроект №8488 за основу отдали свои голоса 256 нардепов.

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Заметим, что первый вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто, а второй предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.



Что предусматривают законопроекты о еврономерах

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Мать Сенцова написала письмо Путину

Людмила Сенцова, мать режиссера Олега Сенцова, которого российская власть незаконно удерживает в колонии, попросила президента России Владимира Путина помиловать сына.

Все матери любят своих детей, хотят им свободы и счастья. Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя я знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией – кинорежиссурой. Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца,

– говорится в документе.



Полный текст ходатайства матери Сенцова о его помиловании

Как рассказала сестра Олега, Наталья Каплан, ходатайство написали 22 июня, а 26 июня его передали Путину. Пока ответа на него нет.

После, появилась реакция Кремля на такое обращение. Так, по словам представителя главы Кремля Дмитрия Пескова, обращение матери Сенцова к Путину будет рассмотрено, когда оно поступит в Кремль.

"Подождем, когда оно поступит. Безусловно, оно будет рассмотрено и не останется без внимания", – говорит он

На вопрос о том, почему Путин ранее помиловал гражданку Украины Надежду Савченко, а также двух лидеров крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза без их личной просьбы, тот со своей стороны ответил, что "этот вопрос лежит в юридической плоскости".

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Украинские политики помахали кулаками

Огромный резонанс получил инцидент в Гостомеле, где член "УКРОПа" Николай Пасальский ударил женщину кулаком в лицо за просьбу выгуливать свою собаку на поводке.

Заметим, что инцидент случился еще вечером 9 июля, но в сети видео с камер наблюдения появилось лишь 13 июля. На обнародованных кадрах видно, как по улице бежит собака породы питбуль без поводка, а следом за ним идет его хозяин, который отвлекается на разговор по телефону. Впоследствии заметно, что питбуль подходит к другим собакам: в этот момент на улице много прохожих, среди которых и дети. Женщина, которая увидела собаку без присмотра, сделала замечание владельцу и попросила взять своего любимца на поводок. После этого политик подходит к женщине, и в ответ на слова наотмашь бьет ее рукой в лицо.

Депутат Пасальський набросился с кулаками на женщину: видео

В партии "УКРОП" уже отреагировали на этот инцидент. На сайте политсилы появилось сообщение о том, что они осуждают такие действия председателя гостомельского отделения Николая Пасальского и за это он лишится членства в партии.

#УКРОП засуджує дії голови гостомельського осередку Миколи Пасальського та позбавить його членства у партії.https://t.co/bCegf5G3S1 pic.twitter.com/6xzbUtfJMR — УКРОП (@ukropcomua) 12 July 2018

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Кроме того, распустил руки и министр энергетики Игорь Насалик, который не только на словах поспорил с депутатом от "Нашего края" Сергеем Шаховым.

Сама стычка произошла на митинге шахтеров в Киеве после того, как народный избранник попытался вырвать микрофон у министра. Соответствующее видео с дракой обнародовал на своей странице в Facebook народный избранник.

На ролике видно, как Шахов рассказывает, что пришел на митинг, чтобы заставить Министерство энергетики и угольной промышленности выплатить зарплаты шахтерам и не допустить масштабных сокращений.

Сегодня дали команду уволить 100 шахтеров. А людям надо кормить свои семьи. Еще в прошлом году министр обещал, что все долги будут погашены. Но зарплаты до сих пор не выплатили. Сегодня под стенами министерства – шахтеры из Донбасса, Львовщины, Кировоградщины,

– отметил нардеп.

Также можно увидеть, как Насалик пытается что-то объяснить, говоря в микрофон, однако фактически сразу Шахов пытается отобрать у него микрофон. В итоге, попытки перерастают в потасовку, а после, депутата и министра разняли правоохранители.