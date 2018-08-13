Главные новости 13 августа: в Украину едет миссия МВФ, продолжение скандала с фильмом о Стусе

13 августа стало известно, что в сентябре в Киев прибудет миссия Международного валютного фонда. Адвокат политика Виктора Медведчука пригрозил судебным иском авторам фильма о поэте Василие Стусе. В Сирии взрыв на складе оружия унес жизни десятков людей. Украинец Василий Ломаченко получил новый титул в боксе. Такими были главные новости 13 августа в Украине и мире.

МВФ направляется в Киев

Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 6 сентября и до 19 сентября представители миссии будут работать в Киеве. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, который уточнил, что визит миссии происходит по обращению украинской власти.



Среди вопросов, подлежащих обсуждению, финансовая помощь от МВФ в поддержку политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности в Украине и дальнейшего движения экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста.

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В свою очередь Национальный банк Украины приветствовал визит миссии МВФ в Киев.

Приезд миссии МВФ в Киев – шаг к снижению неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в украинской экономике и улучшение ожиданий участников рынка,

– сказал глава НБУ Яков Смолий.



В Киев прибудет миссия МВФ



В Нацбанке также отметили, что приближение перспективы получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы, необходимые для осуществления выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах.



В НБУ добавили, что в соответствии с инфляционного отчета (июль 2018 года), Нацбанк ожидает, что реализация структурных реформ позволит Украине получить от МВФ 2 миллиарда долларов до конца 2018 года и, как следствие, увеличить международные резервы Украины до 20,7 миллиарда долларов на конец года.

Медведчук и фильм о Стусе

Накануне стало известно, что в фильме об украинском писателе-диссиденте Василие Стусе, который должен выйти на экраны в 2019 году, удалили все упоминания об одиозном политике, куме российского президента Викторе Медведчуке. Последний был защитником в процессе над поэтом, хотя сам подсудимый от него отказался.



По словам участников съемочного процесса, "продюсерам позвонили из администрации Медведчука" и сказали, что если они хотят доснять картину, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом ".



Позже съемочная группа фильма заявила, что в ближайшее время будет доснята сцена суда с участием Медведчука, которая ранее была удалена.

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Адвокат Медведчука Игорь Кириленко предупредил, что в случае "недостоверной информации" о своем клиенте в фильме о Стусе, он не исключает подачи иска в суд. Юрист заявил, что Стусу была инкриминирована статья 62 УК УССР (Антисоветская агитация и пропаганда). Поэтому поэт "считался врагом советской власти" и приговор в подобных ситуациях был известен заранее. Поэтому, Медведчук, по словам его адвоката, "не играл существенной роли".

В случае выхода в прокат фильма "Стус" с недостоверной информацией о Викторе Медведчуке, я оставляю за собой право на соответствующие правовые действия, в частности направленные на запрет через суд демонстрации этого фильма,

– заявил Кириленко.

Как сообщил блогер, журналист и общественный деятель Роман Реведжук, сцену суда над Стасом с финального сценария фильма о поэте попросил убрать Сергей Васильев – бывший глава управления информполитики при Администрации Президента времен Леонида Кучмы.



"Он работал в Администрации Президента под руководством Виктора Медведчука и был тем самым автором тех самых темников, которые привели к бунту в коллективах столичных телеканалов", – написал Реведжук, добавив, что на сегодня Васильев руководит пресс-службой политика, бизнесмена, вице-президента УЕФА Григория Суркиса и "по старой памяти помогает своему шефу в деликатных вопросах".

Вернемся к самому фильму о Стусе. С его авторами отказался сотрудничать сын поэта-диссидента Дмитрий Стус. По его словам, все потому, что создатели ленты нарушили все договоренности с ним по фильму.

Примерно год назад, может меньше, они ко мне обращались, я попросил сценарий, после прочтения сценария я отказался с ними сотрудничать, на этом все. Я считаю, что сценарий неприемлем – ни по этическим соображениям, ни по эстетическим,

– рассказал сын поэта.

Он отметил, что ни к режиссерам, ни к фильму его собственное отношение не изменится при любых условиях, в том числе, при условии возвращения к фильму сцен с Медведчуком.

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"Люди от моего имени распространили кучу заявлений... Меня просили поговорить с ними о проблематике, мы договорились, что все не будет вырываться из контекста. Но, насколько мне рассказывают мои друзья и моя жена, все это нарушено. А с людьми, которые нарушают свои обещания, я ничего не имею общего", – рассказал Дмитрий Стус.

Взрыв в Сирии

В воскресенье, 12 августа, в сирийской провинции Идлиб произошел взрыв на складе оружия, в результате которого погибли сначала не менее 36 гражданских. Однако до 13 августа число жертв взрыва возросло до 69 человек.



Добровольческая организация гражданской обороны "Белые каски" уточнила, что взрыв произошел в городе Сармада неподалеку от границы с Турцией.

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After 22 hours of continuous work, #WhiteHelmets teams finish their search and rescue operations in #Sarmada city, 67 are dead and 37 were injured.

For more: https://t.co/jz3OrcNBp1 pic.twitter.com/vvAZRbDlLb — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 13 августа 2018 г.

Сирийское бюро наблюдению за правами человека, которое базируется в Лондоне и имеет информаторов на местах событий, сообщило, что склад вооружений находился в подвале дома и принадлежал торговцам оружием, связанным с группировкой "Организация освобождения Великой Сирии", или "Хаят Тахрир аш -Шам", которое, в свою очередь, связано с экстремистской сетью "Аль-Каида".



Между тем сирийские правительственные войска направили дополнительные подкрепления перед возможным наступлением на провинцию Идлиб – последний крупный оплот повстанцев в Сирии.



Также проправительственная газета "Аль-Ватан" сообщила, что дополнительные силы подошли к окраинам провинции Идлиб в рамках подготовки к широкомасштабному наступлению.

Новый титул Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версии WBA украинец Василий Ломаченко получил титул суперчемпиона мира. Следовательно, теперь он является обязательным претендентом на бой за чемпионский титул WBA в высшей или низшей весовых категориях.

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Василий Ломаченко стал суперчемпионом мира по боксу



Напомним, титул чемпиона в легком весе Ломаченко получил в поединке против Хорхе Линареса, которого нокаутировал в 10-м раунде. При этом бой украинец проводил с травмированным плечом, которое сейчас лечит.



Следующим соперником Ломаченко станет победитель поединка за звание чемпиона мира по версии WBO между Рэем Бельтраном и Хосе Педрасом. Если украинец победит в этом поединке, уже в 2019 году он может драться с Майки Гарсия за 4 чемпионских пояса в легком весе. Если же Ломаченко одержит победу и в этом бою, то станет абсолютным чемпионом мира.