Главные новости 14 мая: кровавое открытие посольства США в Иерусалиме и жестокие патрульные Сум

В Иерусалиме открыли посольство США: это стоило жизней 52 палестинцев. Испытания "Джавелинов" завершат до конца мая. В Сумах патрульные жестоко поиздевались над бездомным. У лидера культового "Океана Ельзи" Святослава Вакарчука сегодня день рождения. Такими были главные новости 14 мая в Украине и мире.

Посольство на крови: в Иерусалиме открыли дипучреждение США

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Официальное открытие посольства США 14 мая вызвало многочисленные столкновения и протесты в Иерусалиме. На данный момент известно о 52 палестинцах, которые погибли во время протестов против переноса посольства США в Израиле, а также о более чем тысяче раненых.

Такое количество погибших является наибольшим количеством жертв за один день со времени начала серии акций протестов с требованием права на возвращение в родительские дома в Израиле, которые начались 30 марта.

#BREAKING Toll from Gaza border clashes rises to 52 Palestinians killed: ministry — AFP news agency (@AFP) 14 травня 2018 р.

Кроме этого, Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что среди погибших шестеро детей, которым не исполнилось 18 лет. 2 400 палестинцев получили ранения, половина которых из-за попадания пуль.

14 мая посольство США все-таки перенесли из Тель-Авива в Иерусалим. Поводом этому послужило признание Дональдом Трампом Иерусалима как столицы Израиля в декабре прошлого года. Глава Белого Дома должен был приехать лично, но передумал. Он решил принять участие в мероприятии посредством видеосвязи. Между тем в Иерусалим прилетит дочь Трампа Иванка с мужем.



В Иерусалим на открытие посольства США Трамп отправил свою дочь Иванку с мужем

Для Израиля это событие (открытие посольства США в Иерусалиме – "24") – подтверждение его прав на город, для палестинцев – повод выплеснуть гнев, так как они тоже претендуют на Иерусалим как на столицу своего будущего государства,

– пишут западные СМИ.

Из-за открытия американского посольства тысячи людей вышли на улицы Иерусалима и Вифлеема. На границе Сектора Газы и Израиля продолжаются массовые столкновения.

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Приказ стрелять по палестинцам был выдан израильским солдатам, чтобы предотвратить пересечение границы любой ценой. После первых выстрелов тысячи демонстрантов подожгли шины, в результате чего воздух заволокло густым черным дымом, который мешал израильским снайперам вести прицельный огонь.

Военное командование заявило, что протесты используются как прикрытие для нападений на пограничные заграждения. Как отмечается, понедельник стал самым кровавым днем, начиная с 30 марта, когда палестинцы начали проводить еженедельные пограничные демонстрации, пытаясь прорвать израильско-египетскую блокаду. Высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что массовые протесты на границе с Израилем будут продолжаться до тех пор, пока палестинцы не добьются своего.

В чем суть конфликта вокруг Иерусалима? Израиль оккупировал восточную часть Святого города после войны 1967 года и считает его своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в рамках палестино-израильских мирных переговоров. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию с призывом отказаться от признания Иерусалима столицей Израиля. Поэтому почти все страны имеют свои посольства в Израиле в Тель-Авиве. Палестинцы называют Восточный Иерусалим столицей своего государства.

Порошенко примет участие в испытаниях "Джавелинов"

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В понедельник, 14 мая, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что до конца мая состоятся испытания американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом она сообщила во время согласительного совета парламента.

Также Ирина Луценко добавила, что испытания состоятся при участии президента Украины Петра Порошенко.

Предоставление Украине Javelin подтверждает ослабление позиций России на международной арене. Кроме того, президент планирует до конца мая принять участие в испытаниях этих Javelin на наших полигонах,

– подчеркнула представитель президента.

Добавим, что 30 апреля стало известно о том, что Америка направила в Украину партию противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Работать с ними украинские военные начали со 2 мая.

В Сумах патрульные жестоко поиздевались над мужчиной-бомжом

В Сумах случайный прохожий снял видео, как сотрудники полиции издевались над бездомным мужчиной. Правоохранитель держал бомжа, а полицейская каблуками отдавливали ему ноги.

Мужчина, который снимал это все на камеру, опубликовал ролик в сети.

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На его кадрах видно, как двое полицейских опрашивают мужчину без обуви, который сидит на скамейке перед подъездом. Через несколько минут у правоохранителей "лопнуло терпение", и тогда девушка-коп нанесла сильный удар ногой по ногам бомжа.

Позже ее напарник держал бездомного мужчину, а девушка пыталась обувью отдавить ступню подозреваемому. И даже когда правоохранители увидели, что их снимают, они не прекратили свои издевательства над бездомным.

Ролик вызвал серьезное возмущение в сети.

Позже стало известно, что двоих полицейских, которые так нагло издевались и избили бездомного мужчину возле подъезда одного из жилых домов в Сумах, отстранили от службы. В Нацполиции Сум сообщили, что против патрульных начато уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками полиции, которое сопровождалось насилием. На инцидент также отреагировала местная прокуратура.

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День рождения Вакарчука

14 мая Святослав Вакарчук празднует свой 43-й День рождения. Его все знают, как бессменного лидера группы "Океан Эльзы".

Святослава Вакарчука смело можно назвать легендой украинского шоу-бизнеса, так как его концерты объединяют десятки тысяч человек, а билеты на музыкальное событие расхватывают за считанные дни. Такую популярность коллектив получил за песни, которые становятся близкими для каждого слушателя. Кроме этого, невероятный тембр голоса Святослава Вакарчука, его манера исполнения песен и зажигательные танцы на сцене – залог успеха "Океана Эльзы".

Несмотря на стремительную вокальную карьеру лидер популярной группы находит время на общение с поклонниками. Ежедневно Святослав Вакарчук делится своими мыслями с украинцами, давая им вдохновение на перестройку государства и развитие. Наставления и советы лидера группы "Океан Эльзы" не только имеют большое значение для каждого человека, но и учат видеть то, что часто упускаем из-за будничных забот, понимать то, что иногда не может постичь наш разум, делать так, как подсказывает наше сердце, а не как говорит разум, пропагандировать украинское и с гордостью говорить: "Мы – самобытная нация, сильная и мудрая".



Вакарчука можно "разбирать" на цитаты

Мало кто знает, что Вакарчук любит петь не только на украинском, перепевает джазовые композиции и является автором песен не только "Океана Эльзы".

По случаю дня рождения музыканта журналисты Сайта "24" составили подборку малоизвестных песен в исполнении Святослава Вакарчука, послушать и вспомнить их предлагаем по ссылке.