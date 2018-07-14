Главные новости 14 июля: резонансное ДТП, смерть украинца в Турции и аварийная посадка самолета
В городке Перечин на Закарпатье председатель местной райгосадминистрации совершил смертельное ДТП. За руль мужчина сел в нетрезвом состоянии. 57-летний гражданин Украины умер в одной из больниц Турции. Он неделю пролежал в коме после того, как его избил турист из России. Вечером 13 июля самолет лоукостера Ryanair совершил аварийную посадку в Германии. Такими были главные новости субботы, 14 июля.
Резонансное ДТП на Закарпатье
Авария произошла примерно в 22:40 13 июля городе Перечин. Пьяный чиновник сбил двух женщин, одна – погибла на месте. По словам очевидцев, внедорожник Jeep Grand Cherokee ехал на большой скорости, сбил двух женщин. После этого машина протаранила отбойник и разнесла забор местного салона.
Читайте также: На Хмельнитчине автобус попал в ДТП, среди пассажиров были дети: фото и видео
За рулем автомобиля находился председатель Перечинской РГА Виктор Олефир, в салоне находилась еще женщина. Чиновник, который вышел из авто, еле держался на ногах.
Смотрите видео с места аварии в Перечине на Закарпатье:
Внимание! Присутствует ненормативная лексика!
Выводы Закарпатского областного наркологического диспансера подтвердили, что на момент аварии председатель Перечинской РГА находился в состоянии алкогольного опьянения.
Читайте также: Экс-заместитель прокурора Ровненской области попал в жуткое ДТП
От полученных травм женщина 1962 года рождения скончалась на месте аварии. Другую пострадавшую забрали в больницу. По словам медиков, ее состояние достаточно тяжелое.
Полиция начала расследование по факту ДТП и открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего). Горе-водителя задержали.
Как рассказал председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, перед смертельным ДТП Олефир врезался в легковой автомобиль, однако его отпустили из-за высокой должности, передает "112 Украина".
Буквально за 20 минут до этого ДТП он совершил еще одно, столкнулся с "девяткой". Вызвали полицию, она посмотрела и, наверное, увидела, что большой начальник, и не отреагировала. Национальная полиция в Закарпатской области сейчас разбирается почему. И буквально за 20 минут он заехал в Перечин и наехал, потому что был уже пьян, на двух женщин. Одна умерла, другая – в очень тяжелом состоянии, ее из районной больницы перевезли в областную, подняли всех лучших специалистов,
– говорит он.
Читайте также: Смертельный наезд на 19-летнего мотогонщика Бессонова: появились новые подробности
Правда, как отметил, глава Закарпатской ОГА, ранее Олефира не замечали за употреблением алкогольных напитков перед тем, как он садился в авто.
В Турции умер украинец, которого избил россиянин
Напомним, 7 июля у украинца произошел конфликт с гражданином России.
Смотрите также: Депутат ударил женщину кулаком в лицо за замечание о его собаке: видео
57-летний житель Запорожья Андрей Сова получил тяжелые травмы. Его госпитализировали из Ganita holiday village, что в турецком городе Аланья. Мужчину без сознания доставили в больницу и неделю он находился в коме.
14 июля стало известно, что так и не приходя в сознание, он умер примерно в 10 утра в субботу.
Эту информацию подтвердили родственники потерпевшего.
Днем в субботу в Запорожском аэропорту готовились принять самолет санавиации из Анталии с потерпевшим украинским туристом, однако за несколько часов до вылета рейс отменили.
Ранее появилась информация, что конфликт между гражданином Украины и 30-летним туристом из России произошел во время просмотра матча ЧМ по футболу Хорватия – Россия.
Читайте также: В ФИФА вынесли решение по Домагою Виде за второе видео с приветствием "Слава Украине!"
По словам родственников пострадавшего украинца, турецкая полиция лишь оштрафовала россиянина на 800 долларов и он спокойно отправился домой.
Самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Германии
Самолет выполнял рейс из Дублина в хорватский город Задар.
Читайте также: Пилот-вейпер чуть не привел к трагедии самолета
Однако из-за падения давления в салоне экипаж принял решение срочно посадить самолет.
Экстренное приземление в аэропорту Франкфурт-Хан произошло примерно в 23:30 вечером в пятницу.
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан
Один из пассажиров, летевший этим рейсом, в своем Facebook написал, что проблемы с давлением в салоне обнаружили на высоте примерно в 11 тысяч метров и тогда самолет резко начал опускаться.
Большинство пассажиров жаловались на головную боль и боль в ушах – 30 человек доставили в местные больницы.
Худший момент всей моей жизни. Вот вы в воздухе, и вдруг вы просто падаете в небе, горят уши, воздуха нет, а во рту привкус железа,
– написала одна из пассажирок.
И в завершение несколько слов о погоде
Погода в Украине 15 июля будет дождливой, но теплой. Осадки пройдут практически по всей территории Украины. Самой низкой температура будет на Западе.
Читайте также: В Киеве выросла цена в пассажирском транспорте: сколько теперь придется платить
В столице завтра ожидается +25+27 градусов. Однако есть вероятность локальных дождей с грозой.
По сообщениям украинского Гидрометцентра средняя температура по Украине 15 июля будет такой: на Западе +18...+25 градусов, на Востоке +26...+30, на Севере +21...+27, на Юге страны +26...+30 градусов, а в центральной части столбик термометра показывает +22...+27 градусов.
Скорость ветра в среднем составит от 5 до 10 метров за секунду.
Прогноз погоды на воскресенье, 15 июля, от Укргидрометцентра