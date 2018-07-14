Главные новости 14 июля: резонансное ДТП, смерть украинца в Турции и аварийная посадка самолета

В городке Перечин на Закарпатье председатель местной райгосадминистрации совершил смертельное ДТП. За руль мужчина сел в нетрезвом состоянии. 57-летний гражданин Украины умер в одной из больниц Турции. Он неделю пролежал в коме после того, как его избил турист из России. Вечером 13 июля самолет лоукостера Ryanair совершил аварийную посадку в Германии. Такими были главные новости субботы, 14 июля.

Резонансное ДТП на Закарпатье

Авария произошла примерно в 22:40 13 июля городе Перечин. Пьяный чиновник сбил двух женщин, одна – погибла на месте. По словам очевидцев, внедорожник Jeep Grand Cherokee ехал на большой скорости, сбил двух женщин. После этого машина протаранила отбойник и разнесла забор местного салона.

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За рулем автомобиля находился председатель Перечинской РГА Виктор Олефир, в салоне находилась еще женщина. Чиновник, который вышел из авто, еле держался на ногах.

Смотрите видео с места аварии в Перечине на Закарпатье:

Внимание! Присутствует ненормативная лексика!

Выводы Закарпатского областного наркологического диспансера подтвердили, что на момент аварии председатель Перечинской РГА находился в состоянии алкогольного опьянения.

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От полученных травм женщина 1962 года рождения скончалась на месте аварии. Другую пострадавшую забрали в больницу. По словам медиков, ее состояние достаточно тяжелое.

Полиция начала расследование по факту ДТП и открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего). Горе-водителя задержали.

Как рассказал председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, перед смертельным ДТП Олефир врезался в легковой автомобиль, однако его отпустили из-за высокой должности, передает "112 Украина".

Буквально за 20 минут до этого ДТП он совершил еще одно, столкнулся с "девяткой". Вызвали полицию, она посмотрела и, наверное, увидела, что большой начальник, и не отреагировала. Национальная полиция в Закарпатской области сейчас разбирается почему. И буквально за 20 минут он заехал в Перечин и наехал, потому что был уже пьян, на двух женщин. Одна умерла, другая – в очень тяжелом состоянии, ее из районной больницы перевезли в областную, подняли всех лучших специалистов,

– говорит он.

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Правда, как отметил, глава Закарпатской ОГА, ранее Олефира не замечали за употреблением алкогольных напитков перед тем, как он садился в авто.

В Турции умер украинец, которого избил россиянин

Напомним, 7 июля у украинца произошел конфликт с гражданином России.

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57-летний житель Запорожья Андрей Сова получил тяжелые травмы. Его госпитализировали из Ganita holiday village, что в турецком городе Аланья. Мужчину без сознания доставили в больницу и неделю он находился в коме.

14 июля стало известно, что так и не приходя в сознание, он умер примерно в 10 утра в субботу.

Эту информацию подтвердили родственники потерпевшего.

Днем в субботу в Запорожском аэропорту готовились принять самолет санавиации из Анталии с потерпевшим украинским туристом, однако за несколько часов до вылета рейс отменили.

Ранее появилась информация, что конфликт между гражданином Украины и 30-летним туристом из России произошел во время просмотра матча ЧМ по футболу Хорватия – Россия.

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По словам родственников пострадавшего украинца, турецкая полиция лишь оштрафовала россиянина на 800 долларов и он спокойно отправился домой.

Самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Германии

Самолет выполнял рейс из Дублина в хорватский город Задар.

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Однако из-за падения давления в салоне экипаж принял решение срочно посадить самолет.

Экстренное приземление в аэропорту Франкфурт-Хан произошло примерно в 23:30 вечером в пятницу.

Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан

Один из пассажиров, летевший этим рейсом, в своем Facebook написал, что проблемы с давлением в салоне обнаружили на высоте примерно в 11 тысяч метров и тогда самолет резко начал опускаться.

Большинство пассажиров жаловались на головную боль и боль в ушах – 30 человек доставили в местные больницы.

Худший момент всей моей жизни. Вот вы в воздухе, и вдруг вы просто падаете в небе, горят уши, воздуха нет, а во рту привкус железа,

– написала одна из пассажирок.

The worst moments of whole my life. You are in the air and one moment after you are just falling in the sky, your ears burn, there is no air and your mouth taste like iron.#Ryanair — Minerva Galvan (@Maingd) 13 липня 2018 р.

И в завершение несколько слов о погоде

Погода в Украине 15 июля будет дождливой, но теплой. Осадки пройдут практически по всей территории Украины. Самой низкой температура будет на Западе.

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В столице завтра ожидается +25+27 градусов. Однако есть вероятность локальных дождей с грозой.

По сообщениям украинского Гидрометцентра средняя температура по Украине 15 июля будет такой: на Западе +18...+25 градусов, на Востоке +26...+30, на Севере +21...+27, на Юге страны +26...+30 градусов, а в центральной части столбик термометра показывает +22...+27 градусов.

Скорость ветра в среднем составит от 5 до 10 метров за секунду.



Прогноз погоды на воскресенье, 15 июля, от Укргидрометцентра