Главные новости 14 августа: Сенцов назвал свое состояние "предкритичным", обвал моста в Генуе

С украинским режиссером Олегом Сенцовым, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, встретилась российская правозащитница. Президент РФ Путин отменил лицензии Украины на пользование недрами оккупированного Крыма. В итальянской Генуе обрушился мост, погибли не менее 35 человек. Такими были главные новости 14 августа в Украине и мире.

С Сенцовым встретилась российская правозащитница

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Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже 93-й день. Во вторник, 14 августа, политзаключенный встретился с российской правозащитницей Зоей Световой и рассказал ей, что считает свое состояние "предкритичным".

Светова рассказала, что разговаривала с политзаключенным 2 часа в присутствии начальника колонии и еще 2 работников.

Врачи колонии, которым Сенцов доверяет, делают то, что могут делать, но не делают никаких прогнозов. Адвокат говорил, что ему делают капельницы и предоставляют смесь, которую он принимает. Но это ситуация, которая не может спасти его жизнь,

– рассказала Светова.

По словам российской правозащитницы, Сенцов выглядит так, как на фото, которое ранее Россия передала Украине.

Однако то фото статическое, и у Олега очень мрачное лицо, несчастные глаза. А когда я с ним общалась, он улыбался, смеялся, был очень живой. Однако сильно похудел. Ему трудно говорить, он периодически закрывал глаза, потому что сильно устал,

– рассказала Светова.

Она добавила, что политзаключенный не ожидал визита правозащитницы и очень обрадовался.

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"Он очень сильный духом, и для меня это было очень важно. Он уверен в том, что делает, уверен в своей правоте", – рассказала Светова.