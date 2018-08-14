Главные новости 14 августа: Сенцов назвал свое состояние "предкритичным", обвал моста в Генуе
С украинским режиссером Олегом Сенцовым, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, встретилась российская правозащитница. Президент РФ Путин отменил лицензии Украины на пользование недрами оккупированного Крыма. В итальянской Генуе обрушился мост, погибли не менее 35 человек. Такими были главные новости 14 августа в Украине и мире.
С Сенцовым встретилась российская правозащитница
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Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже 93-й день. Во вторник, 14 августа, политзаключенный встретился с российской правозащитницей Зоей Световой и рассказал ей, что считает свое состояние "предкритичным".
Светова рассказала, что разговаривала с политзаключенным 2 часа в присутствии начальника колонии и еще 2 работников.
Врачи колонии, которым Сенцов доверяет, делают то, что могут делать, но не делают никаких прогнозов. Адвокат говорил, что ему делают капельницы и предоставляют смесь, которую он принимает. Но это ситуация, которая не может спасти его жизнь,
– рассказала Светова.
По словам российской правозащитницы, Сенцов выглядит так, как на фото, которое ранее Россия передала Украине.
Однако то фото статическое, и у Олега очень мрачное лицо, несчастные глаза. А когда я с ним общалась, он улыбался, смеялся, был очень живой. Однако сильно похудел. Ему трудно говорить, он периодически закрывал глаза, потому что сильно устал,
– рассказала Светова.
Она добавила, что политзаключенный не ожидал визита правозащитницы и очень обрадовался.
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"Он очень сильный духом, и для меня это было очень важно. Он уверен в том, что делает, уверен в своей правоте", – рассказала Светова.
Правозащитница добавила, что режиссер не планирует прекращать голодовку. По словам Световой, цель голодовки Сенцова осталась такой же, как и была: освобождение украинских политзаключенных из российских тюрем.
За что в России осудили Олега Сенцова?
Его задержали 11 мая 2014 на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
В августе 2015 году в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.
Путин отменил лицензии Украины на пользование недрами оккупированного Крыма
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В России вступил в силу закон, согласно которому в оккупированном Крыму перестают действовать украинские лицензии на пользование недрами и вводится новый порядок их регистрации.
3 августа этот документ подписал президент России Владимир Путин.
Теперь правительство РФ будет принимать решение о проведении аукционов по каждому участку недр на шельфе Азовского и Черного морей, об определении порядка и условий их проведения, а также о составе и порядке работы аукционных комиссий,
– говорится в сообщении.
К моменту вступления закона в силу право пользования участками недр предоставлялось без проведения торгов по решению Кабмина на основании заявки недропользователя.
В свою очередь, украинский юрист-международник Геннадий Друзенко в интервью 24 каналу рассказал, что подписание этого закона гласит, что переходный период закончился, и Россия приводит законодательство к внутренней преступной и ложной с международной точки зрения логики. Хотя, замечает специалист, вряд ли после аннексии Крыма украинские компании добывали там полезные ископаемые.
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В то же время он подчеркивает: это комплексная проблема для Украины, потому что у власти пока нет конкретного ответа, как мы будем возвращать Крым.
Эксперт также отметил, что и дипломатические пути не очень влияют на Россию. По его мнению, США, скорее, прибегли к не очень приятной для Украины аналогии с государствами Балтии после оккупации СССР. Как и тогда, США не признают аннексию, но это не помешает американцам развивать отношения с РФ.
При этом, считает юрист, к российским компаниям, которые будут добывать в аннексированном Крыму нефть и газ, могут быть применены санкции. Но сомнительно, что это произойдет.
Крымские санкции легко обойти. Европа – крупнейший потребитель российских углеводородов. И никто никогда не знает, чьи на самом деле покупает нефть и газ. Они идут по трубам, всегда можно сделать фирмы-прокладки и продавать крымские газ и нефть, как сибирские,
– заметил Друзенко.
Обвал моста в итальянской Генуе
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14 августа в итальянском городе Генуя частично обрушился мост Моранди над рекой Полчевера. Спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных обломками моста, с погибшими людьми внутри. Всего в результате обрушения моста погибли не менее 35 человек.
Итальянские СМИ уточняют, что обвалился участок моста длиной около 100 метров.
Спасатели, работающие на месте, привлекли собак к поиску пострадавших, которые могут находиться под завалами.
Между тем, очевидцы обвала автомобильного моста Моранди в итальянском городе Генуя утверждают, что видели молнию, которая попала в переправу перед тем, как она разрушилась.
Молния ударила в мост, и мы увидели, как он обрушился,
– утверждают люди.
Вероятной причиной обрушения моста, кроме попадания в переправу молнии, мог стать мощный шквальный ветер. Среди возможных причин обвала называют также повреждение конструкции моста из-за проливных дождей.
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В итальянских СМИ отмечают, что на мосту, построенном в 60-х годах прошлого века, часто велись ремонтные работы.
Видео с места трагедии:
Позже стало известно, что людей из окружающих домов, расположенных вблизи обрушившегося моста в итальянской Генуе, эвакуировали в более безопасное место, поскольку существует угроза дальнейшего разрушения.
"Существует риск разрушения других частей моста, поэтому мы эвакуировали людей из всех близлежащих домов", – рассказал один из спасателей.
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В свою очередь, глава гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что в момент обрушения на мосту находилось около 35 автомобилей, а также три грузовика.
В отечественном МИД уже отреагировали на трагический инцидент. В ведомстве просят украинцев, проживающих или которые сейчас находятся в Генуе, связаться со своими родными. В МИД пока не предоставляют информацию о пострадавших или погибших в Италии граждан Украины.
Киев оказался в "хвосте" рейтинга самых комфортных для проживания городов мира
Журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018. Так, самым комфортным городом для жизни признана Вена.
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На втором месте в рейтинге оказался Мельбурн (Австралия), третье место занял город Осака (Япония). Замыкают первую пятерку Калгари (Канада) и Сидней (Австралия).
Рейтинг городов мира, наиболее комфортных для проживания
Кроме того, в топ-10 рейтинга также попали Ванкувер (Канада), Токио (Япония), Торонто (Канада), Копенгаген (Дания) и Аделаида (Австралия).
Последним в списке самых комфортных для проживания городов мира оказался Дамаск (Сирия), который занял 140-ое место. В список антирекордсменов также попали Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Карачи (Пакистан).
Относительно украинских городов, то в рейтинг попал Киев, занявший 118 место, набрав 56,6 балла из 100 возможных.
Добавим, что The Economist также составил рейтинг городов, которые за 5 лет больше всего ухудшили или улучшили свое положение в списке.
Так, Киев стал лидером среди городов, которые ухудшили свое положение. За 5 лет показатель комфортности жизни в столице Украины упал на 12,6%.