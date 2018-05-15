Главные новости 15 мая: обыск "РИА Новости Украина" и открытие Крымского моста

СБУ провела обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. В аннексированном Россией Крыму открыли Крымский мост. Суд продлил арест народного депутата Надежды Савченко. Такими были главные новости 15 мая в Украине и мире.

Госизмена "РИА Новости Украина"

15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.

Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

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Медаль Вышинского "За возвращение Крыма"

По возвращению в Киев господин Вышинский во главе с еще несколькими журналистами развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". За это господин Вышинский получал стабильное финансирование и на сегодня мы можем говорить – ежемесячно 53 тысячи евро для проведения этой деятельности,

– рассказал заместитель председателя СБУ.

Кононенко добавил, что средства за свою работу пропагандист получал с территории Сербии, куда перед тем посылались деньги с территории России. Уже в Украине Вышинский распределял эти средства между структурами и лицами, привлеченными им к противоправной деятельности.

Заместитель председателя СБУ также отметил, что по Вышинскому шла разработка спецслужб как по украинскому гражданину, но затем в ходе проведения обысков у него был найден паспорт гражданина РФ, а также российские государственные награды.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что действия сотрудников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

"Типичные образцы вражеской пропаганды на "РИА Новости Украина", чей шеф Кирилл Вышинский, российский агент информационного влияния, которого я хорошо знаю еще со времени работы в Днепре в середине 90-ых, сейчас готовится к вручению подозрения СБУ по статье 111 "Государственная измена", – рассказал он.

Смотрите видео обысков в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве:



Служба безопасности Украины объявила о подозрении в госизмене и задержала руководителя информационного агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Отмечается, что уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Открытие оккупантами Крымского моста

15 мая состоялся запуск движения на Керченском мосту в анексированном Крыму. На открытие приехал президент России Владимир Путин.

Длина пресловутого "Крымского моста" – 19 километров, 11,5 из них проходит по суше и еще 7,5 км – над морем. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.

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Путин открыл Крымский мост / скриншот из видео



Открытие моста состоялось 15 мая / скриншот из видео



Первой по мосту проехала колонна строительной техники / скриншот из видео

Владимир Путин за рулем "КамАЗа", который проехал по мосту

На открытие этой скандальной стройки отреагировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

На самом деле мост через Керченский пролив – это мост между оккупированным Крымом, где люди запуганы и исчезают, и Россией, где могут за один день арестовать 1600 людей за мирный протест. Оба конца моста – это путь в никуда,

– констатировал глава украинского МИД.