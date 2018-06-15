Главные новости 15 июня: к Сенцову не пустили Денисову, арест Манафорта, конфуз с Тимошенко
Уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову в России не впустили к Сенцову. В оккупированном Крыму укр активисту Владимиру Балуху стало плохо. Экс-советника Януковича и бывшего члена команды Трампа Манафорта взяли под стражу. Во время выступления Юлии Тимошенко на форуме в Киеве мужчина вышел на сцену и разделся. Такими были главные новости пятницы, 15 июня
Ситуация вокруг политзаключенных Сенцова и Балуха
В город Лабытнанги (Тюменская область), где находится украинский политзаключенный Олег Сенцов, прибыла Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Руководство колонии, где содержится Сенцов, без объяснения причин категорически отказало Денисовой в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.
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Стоит отметить, что этот визит был заранее согласован президентами Украины и России, которые договорились, что омбудсмены обоих государств посетят находящихся в странах людей.
Денисова также отметила, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова уверяла ее, что Сенцов прекратил голодовку, однако не поддержала просьбу предоставить посменную информацию об этом от самого режиссера. Москалькова заверила, что сделает запрос на такую информацию.
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Также Уполномоченная по правам человека в России Москалькова в эфире одного из российских телеканалов заявила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера пока является удовлетворительным. Также Москалькова заметила, что по весу пленник Кремля "не только не утратил, но и два килограмма добавил".
В свою очередь адвокат осужденного украинца заявил, что Олег Сенцов не прекратил голодовку, в реанимацию его не доставляли.
Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сделала предположение, почему украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили на встречу с политзаключенным Кремля, украинским режиссером Олегом Сенцовым. Она считает, что это может свидетельствовать об ухудшении состояния здоровья пленника.
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Между тем в оккупированном Крыму во время судебного заседания украинскому активисту Владимиру Балуху стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Отметим, что Балух объявил голодовку еще 19 марта.
Несмотря на это, подконтрольный России Раздольненский суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Владимиру Балуху. Согласно судебному решению, он должен пробыть под стражей до 14 августа
Пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца сообщила, что Владимир Балух находится в критическом состоянии. Представительница ведомства призвала допустить к нему украинских или международных врачей.
Напомним, Украинского политзаключенного Владимира Балуха помещали в одиночную узкую камеру, в которой можно только стоять или сидеть. Мужчина пробыл там 2 часа. Это случилось сразу после того, как российская омбудсмен направила официальный ответ украинскому Уполномоченному о состоянии здоровья и содержании украинских пленников.
В чем обвинили Владимира Балуха?
8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.
Оккупационные власти Крыма обвинили Балуха в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 политзаключенный объявил бессрочную голодовку.
Арест Манафорта
Бывшего консультанта президента беглого Виктора Януковича и председателя предвыборного штаба действующего американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта прямо в зале суда взяли под стражу.
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В частности, как отмечал спецпрокурор Роберт Мюллер, Манафорт якобы делал попытки повлиять на потенциальных свидетелей по своему делу до начала суда. Кроме того, он ходатайствовал об изменении подсудимому нынешних условий освобождения из-под стражи до начала судебного процесса.
Следовательно, после таких заявлений судья отменила пребывание Манафорта под домашним арестом и подчеркнула, что Манафорт "злоупотребляет" доверием, оказанным ему полгода назад. Также она решила рассмотреть требование обвинения отозвать залог в 10 миллионов долларов и поместить экс-советника Януковича под арест до суда.
Судебные стражи вывели Манафорта из зала суда в зону содержания заключенных сразу после решения судьи, но на него не надевали наручников.
Напомним, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Украина предложила спецпрокурору Роберту Мюллеру содействие в расследовании дела, в котором фигурирует Пол Манафорт.
Кто такой Пол Манафорт?
Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе в интересах Януковича. 30 октября 2017 Манафорт сдался ФБР. Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам.
Конфуз с раздетым мужчиной на форуме Тимошенко
Во время выступления лидера фракции ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко на форуме "Новый курс Украины" на сцену вышел неизвестный мужчина. Он вручил букет политику, после чего разделся до пояса.
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Стоит обратить внимание, что надпись на спине мужчины "Новый курс" была выполнена вместе со стрелкой, которая указывала на низ, то есть – на пятую точку незнакомца.