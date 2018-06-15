Главные новости 15 июня: к Сенцову не пустили Денисову, арест Манафорта, конфуз с Тимошенко

Уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову в России не впустили к Сенцову. В оккупированном Крыму укр активисту Владимиру Балуху стало плохо. Экс-советника Януковича и бывшего члена команды Трампа Манафорта взяли под стражу. Во время выступления Юлии Тимошенко на форуме в Киеве мужчина вышел на сцену и разделся. Такими были главные новости пятницы, 15 июня

Ситуация вокруг политзаключенных Сенцова и Балуха

В город Лабытнанги (Тюменская область), где находится украинский политзаключенный Олег Сенцов, прибыла Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Руководство колонии, где содержится Сенцов, без объяснения причин категорически отказало Денисовой в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

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Стоит отметить, что этот визит был заранее согласован президентами Украины и России, которые договорились, что омбудсмены обоих государств посетят находящихся в странах людей.

Денисова также отметила, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова уверяла ее, что Сенцов прекратил голодовку, однако не поддержала просьбу предоставить посменную информацию об этом от самого режиссера. Москалькова заверила, что сделает запрос на такую ​​информацию.

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Также Уполномоченная по правам человека в России Москалькова в эфире одного из российских телеканалов заявила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера пока является удовлетворительным. Также Москалькова заметила, что по весу пленник Кремля "не только не утратил, но и два килограмма добавил".

В свою очередь адвокат осужденного украинца заявил, что Олег Сенцов не прекратил голодовку, в реанимацию его не доставляли.

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сделала предположение, почему украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили на встречу с политзаключенным Кремля, украинским режиссером Олегом Сенцовым. Она считает, что это может свидетельствовать об ухудшении состояния здоровья пленника.

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Между тем в оккупированном Крыму во время судебного заседания украинскому активисту Владимиру Балуху стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Отметим, что Балух объявил голодовку еще 19 марта.

Несмотря на это, подконтрольный России Раздольненский суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Владимиру Балуху. Согласно судебному решению, он должен пробыть под стражей до 14 августа

Пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца сообщила, что Владимир Балух находится в критическом состоянии. Представительница ведомства призвала допустить к нему украинских или международных врачей.

Кто такой Пол Манафорт?

Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе в интересах Януковича. 30 октября 2017 Манафорт сдался ФБР. Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам.

Конфуз с раздетым мужчиной на форуме Тимошенко

Во время выступления лидера фракции ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко на форуме "Новый курс Украины" на сцену вышел неизвестный мужчина. Он вручил букет политику, после чего разделся до пояса.

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Стоит обратить внимание, что надпись на спине мужчины "Новый курс" была выполнена вместе со стрелкой, которая указывала на низ, то есть – на пятую точку незнакомца.