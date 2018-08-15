Главные новости 15 августа: Стрельба в Киеве, ДТП на Житомирщине и санкции Украины против России

Утром 15 августа возле рынка в Киеве произошел конфликт со стрельбой, в результате которого были ранены два человека. Утром произошла ужасная авария с участием грузовика и легкового автомобиля на автодороге Киев – Чоп в Житомирской области. Российская Федерация возмутились намерением Украины создать санкционный список россиян из-за политзаключенных.

Стрельба в Киеве

Утром 15 августа возле киевского рынка на Троещине произошла стрельба, в ходе которой два человека получили ранения.

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Все началось с конфликта и переросло в драку между мужчинами, сообщение о которой поступило правоохранителям примерно в 10:40 утра среды.

Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили трех мужчин со следами побоев.

По словам очевидцев, злоумышленники скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе марки Mersedes и на двух иномарках "БМВ" и "Тойота" с иностранными номерами.

В Киеве введен план "Перехват", а на розыск транспортных средств ориентированы все полицейские наряды.

Позже появилась информация, что в результате этой стрельба два человека получили ранения.

В дежурную часть поступило сообщение из службы 103 о госпитализации с места драки со стрельбой двух мужчин: у одного – касательное ранение в левое бедро, у другого – в ноги и живот,

– уточнили в полиции.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по факту этой стрельбы.

Сообщество dtp.kiev.ua сообщило, что инцидент произошел на Троещине. Камеры наблюдения зафиксировали номерные знаки микроавтобуса Mersedes, на котором скрылись злоумышленники.

Впоследствии правоохранители задержали 2-ух человек, которые устроили драку и открыли стрельбу.

"Неподалеку от Гидропарка полицейские остановили белый микроавтобус "Мерседес", на котором с места происшествия скрылись злоумышленники. В результате задержаны два человека, которых доставляют в управление полиции для установления обстоятельств происшествия", – говорится в сообщении правоохранителей.

Страшное ДТП на Житомирщине

Сообщение об аварии поступило примерно в 6:10 утра в среду.

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15 августа на 70-м километре автодороги Киев – Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и ВАЗ. В результате погиб водитель и пассажир легковушки. Водитель фуры с места происшествия скрылся,

– сообщили в полиции.

Предварительно удалось установить, что водитель грузовика VOLVO на турецких номерах выехал на встречную полосу и влетел в ВАЗ-2110.

28-летний водитель легковушки из Киева и его 31-летний пассажир – житель Черниговской области – погибли на месте.

Фура, перевозившая фрукты, после столкновения загорелась. Очевидцы публикуют в сети жуткие фото и видео с места аварии.

Смотрите видео с места аварии с грузовиком и легковушкой на Житомирщине:

Украина расширит санкции против России

Пресс-секретарь российского ведомства отметила, что Москва будет рассматривать включение Киевом политиков РФ к создаваемому аналогу "списка Магнитского" как грубое нарушение норм международного права.

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Анонсированный киевским режимом пакет, который можно сравнить с "списком Магнитского", – очередная попытка ввести односторонние принудительные меры, противоречащие международному праву и практике цивилизованного межгосударственного общения,

– возмутилась Захарова.

По ее словам, эти правонарушения якобы никем не доказаны, а Украина "нарушает принципы презумпции невиновности".

"Создается впечатление, что украинская власть следует дурному примеру из-за океана и намеренно нарушает", – отметила представительница МИД РФ.

Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил во время пресс-конференции на тему "Подача нового межгосударственного иска Украины против Российской Федерации в ЕСПЧ", что Украина будет призывать международных партнеров ввести дополнительные персональные санкции против руководства России по аналогу "списка Магнитского" за незаконное удержание украинских пленников в РФ.

Министр юстиции отметил, что сейчас очень много работы проводится на уровне дипломатической коммуникации с Россией.

Впервые подается юридический документ украинским правительством против РФ, который описывает те массовые нарушения прав человека, допускаемых против украинских политзаключенных на территории РФ, с конкретными фамилиями причастных к этому российских чиновников, в том числе и высокопоставленных чиновников. И это для нас аргумент перед нашими международными партнерами относительно введения дополнительных персональных санкций, персональных санкций против всего руководства РФ, причастного к этим политически мотивированным преследованиям,

– сказал Петренко.

По его словам, как только этот иск будет подан, Украина будет рассчитывать, что Европейский суд по правам человека будет оперативно рассматривать это дело. Чиновник также отметил, что это уже шестое межгосударственное заявление Украины в ЕСПЧ.

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"Мы будем обращаться, чтобы это дело было определено как приоритетное, поскольку речь идет о судьбе людей, которые находятся в очень тяжелом и психологическом, и физическом состоянии", – подытожил министр.

Видео комментария Павла Петренко

Напомним, 10 августа Украина подала межгосударственный иск в ЕСПЧ против России из-за нарушения прав украинских политзаключенных. Иск состоит из 130 страниц, на которых описывается нарушения в отношении 71 политзаключенного Кремля. Однако перечень является открытым и будет дополняться в зависимости от количества собранных доказательств.