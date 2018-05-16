05:34
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
23°C 12°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    20°C 14°C
  • воскресенье
    18°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA.
Вєсті.UA
23:52, 16 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Главные новости 16 мая: Сенцов голодает, письмо Савченко и резонансная находка возле Днепра

423 Читати новину українською
Главные новости 16 мая в Украине и мире
Главные новости 16 мая в Украине и мире

Украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно осужден в России к 20 годам заключения, объявил голодовку. Нардеп Надежда Савченко написала письмо президенту России Владимиру Путину. Неподалеку от Днепра нашли вещи погибших под Иловайском бойцов. Такими были главные новости среды, 16 мая.

Сенцов объявил голодовку

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов сообщил в письме, что с 14 мая начинает голодовку. Единственным условием, по которому украинец готов прекратить голодовку, он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.

Читайте также: Камеры с клопами и крысами: украинские политзаключенные в российских СИЗО

После объявления Сенцовым бессрочной голодовки Президент Украины Петр Порошенко обратился к международному сообществу с призывом не прекращать давление на Кремль, чтобы "украинские политзаключенные как можно быстрее вернулись домой".

А украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к своей российской коллеге с просьбой лично проверить условия содержания и медицинскую помощь незаконно заключенному украинскому режиссеру.

Смотрите видео о Олега Сенцова:

Савченко написала письмо Путину

Народнаий депутат Украины Надежда Савченко сообщила, что написала письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

По ее словам, в письме она просит президента России разблокировать процесс обмена пленными.

Савченко
Савченко говорит, что написала письмо Путину

Возле Днепра нашли вещи погибших бойцов

На территории фермерского хозяйства вблизи поселка Таромское Днепропетровской области волонтеры обнаружили десятки мешков с вещами погибших украинских бойцов.

По данным волонтеров, все 36 мешков в одно сельскохозяйственное хозяйство завез в 2014 году тогдашний глава Таромского отделения милиции, чтобы, якобы, "чуть подсушить".

Среди закопанных вещей, были, кроме формы и берцев, даже нательные крестики и наградные значки.

Жуткие фото с "раскопок" в своем Facebook обнародовал куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Иловайская трагедия Новости Днепра Задержание Савченко Надежда Савченко Украинцы в плену РФ голодовка Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 16 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як легко можна купити голоси фракції
16 мая, 23:00 Як легко можна купити голоси фракції "Батьківщина"
Дмитро Гнап 104
Главные новости 16 мая: Сенцов голодает, письмо Савченко и резонансная находка возле Днепра
16 мая, 22:09 Главные новости 16 мая: Сенцов голодает, письмо Савченко и резонансная находка возле Днепра
423
Яку
16 мая, 22:00 Яку "бальшую спасібу" отримав німецький міністр закордонних справ від Путіна
Дід Панас 1245
Жуткая статистика смертности в ДТП: каждые 1,22 минуты погибает один человек
16 мая, 21:33 Жуткая статистика смертности в ДТП: каждые 1,22 минуты погибает один человек
234
Надо развернуть мощную военную пропаганду в СМИ, – боец 24 ОМБр
16 мая, 20:02 Надо развернуть мощную военную пропаганду в СМИ, – боец 24 ОМБр
Катерина Петренко 792
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук