Главные новости 16 мая: Сенцов голодает, письмо Савченко и резонансная находка возле Днепра

Украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно осужден в России к 20 годам заключения, объявил голодовку. Нардеп Надежда Савченко написала письмо президенту России Владимиру Путину. Неподалеку от Днепра нашли вещи погибших под Иловайском бойцов. Такими были главные новости среды, 16 мая.

Сенцов объявил голодовку

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов сообщил в письме, что с 14 мая начинает голодовку. Единственным условием, по которому украинец готов прекратить голодовку, он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.

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После объявления Сенцовым бессрочной голодовки Президент Украины Петр Порошенко обратился к международному сообществу с призывом не прекращать давление на Кремль, чтобы "украинские политзаключенные как можно быстрее вернулись домой".

А украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к своей российской коллеге с просьбой лично проверить условия содержания и медицинскую помощь незаконно заключенному украинскому режиссеру.

Смотрите видео о Олега Сенцова:

Савченко написала письмо Путину

Народнаий депутат Украины Надежда Савченко сообщила, что написала письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

По ее словам, в письме она просит президента России разблокировать процесс обмена пленными.



Савченко говорит, что написала письмо Путину

Возле Днепра нашли вещи погибших бойцов

На территории фермерского хозяйства вблизи поселка Таромское Днепропетровской области волонтеры обнаружили десятки мешков с вещами погибших украинских бойцов.

По данным волонтеров, все 36 мешков в одно сельскохозяйственное хозяйство завез в 2014 году тогдашний глава Таромского отделения милиции, чтобы, якобы, "чуть подсушить".

Среди закопанных вещей, были, кроме формы и берцев, даже нательные крестики и наградные значки.

Жуткие фото с "раскопок" в своем Facebook обнародовал куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник.