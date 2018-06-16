Главные новости 16 июня: разговор Порошенко и Макрона, Россия против США, взрыв в Черкассах

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава Пентагона обвинил Путина в возмутительных действиях против США. Смертельный взрыв авто в Черкассах. Такими были главные новости субботы, 16 июня.

Разговор Порошента и Макрона

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лидеры обеих стран обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и необходимость введения миротворческой миссии ООН на всю оккупированную территорию.

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Отмечается, что оба президенты рады, что возобновились встречи в "нормандском формате", хотя бы на уровне министров иностранных дел.

Президент Украины Петр Порошенко также призвал французского коллегу усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха. Двое из них уже длительное время голодают.

Макрон, в свою очередь, поздравил Порошенко с тем, что Верховная Рада наконец-то проголосовала за закон об Антикоррупционном суде.

Собеседники также обсудили подготовку саммитов Украина – ЕС и Украина – НАТО, которые пройдут в июле в Брюсселе. Петр Порошенко и Эммануэль Макрон выразили удовлетворение развитием двусторонних экономических отношений,

– говорится в сообщении на сайте главы государства.

Петр Порошенко пригласил Эммануэля Макрона посетить Украину с гостевым визитом.

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Несколько позже Порошенко написал на своей странице в Facebook, что вопрос освобождения украинских заложников, которых незаконно удерживают в России, он поднимает во время всех международных переговоров.

Президент напомнил, что украинец Владимир Балух в оккупированном Крыму голодает уже почти 90 дней, а украинский режиссер Олег Сенцов, к которому накануне не пустили омбудсмена Людмилу Денисову, отказывается от еды уже 34-й день.

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Глава Пентагона обвинил Путина в возмутительных действиях против США

Глава Пентагона Джеймс Мэттис на выпускном вечере в военно-морском колледже в Ньюпорте заявил, что Российская Федерация во главе с президентом Владимиром Путиным пытается подорвать моральный авторитет Соединенных Штатов Америки и расколоть единство НАТО.

Он (президент РФ Владимир Путин – "24") стремится снизить привлекательность западной демократической модели и пытается подорвать американский моральный авторитет. Его действия направлены не на то, чтобы бросить вызов нашему оружию прямо сейчас, но чтобы ослабить и скомпрометировать нашу веру в наши идеалы,

– заявил Мэттис.

По его словам, Россия стала первой со времен Второй мировой войны страной, которая "перечеркнула международные границы, применив силу, в Грузии и Украине".

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Кроме того, глава Пентагона положительно отреагировал на перспективу отношений США с Северной Кореей.

Мэттис подчеркнул, что саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына доказывает, что "прошлое не обязательно определяет будущее" и открывает "возможность нового пути к миру".

Напомним, что 15 июня на сайте Государственного Департамента США появилось заявление, в котором власть США рекомендует американским гражданам, которые планируют посетить территорию Россию, в том числе Чемпионат мира по футболу, пересмотреть свои решения относительно поездки в страну из-за агрессии и терроризма.

С 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске пройдут игры Чемпионата мира по футболу 2018 года. Масштабные международные мероприятия, такие как Чемпионат мира, являются привлекательной мишенью для террористов. Поэтому, несмотря на усиленные меры безопасности на Чемпионате, террористы могут пытаться атаковать места проведения таких мероприятий,

– подчеркнули в Госдепе.

Смертельный взрыв авто в Черкассах

Утром 16 июня в Черкассах произошел взрыв автомобиля, в результате чего пострадал водитель, мужчина были доставлен в больницу. По информации местных СМИ, впоследствии он умер. По неофициальным данным, погибший – директор одного из торговых центров в городе.

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Сначала в полиции отметили, что водитель был госпитализирован, позже правоохранители подтвердили его смерть, однако так и не уточнили личность погибшего.

В результате взрыва водитель автомобиля Mercedes получил телесные повреждения, после чего умер в больнице,

– известил спикер полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко.



Очевидцы говорят, что авто взорвалось во время движения

Пока причина взрыва устанавливается. Местное издание "Вичерпно" со ссылкой на очевидцев в свою очередь подчеркивает, что это якобы произошло во время движения.



Источники сообщают, что погибший был директором одного из торговых центров в городе

Как пишет местный ресурс "Прочерк", инцидент произошел на улице Сумгаитской, 21. Также журналисты пишут, что за рулем за рулем Mercedes Е 280 находился владелец, мужчина 1949 года рождения. Он после взрыва в бессознательном состоянии был госпитализирован в Третью городскую больницу.

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Причина взрыва устанавливается

Журналисты со ссылкой на собственные источники отмечают, что за рулем автомобиля был 69-летний Анатолий Скоромный – директор ТЦ "Транзит". Также вероятный погибший возглавлял Правление регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области.

Укрепление курса гривны

Финансовый аналитик Виталий Шапран, комментируя 24 Каналу новость о том, что гривна возглавила список валют, которые больше всего укрепились относительно доллара, сказал, что укреплению курса гривны способствовали несколько факторов, и главный позитив от этого – для золотовалютного резерва.

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Причин укрепления эксперт назвал несколько. Первая – удачная ценовая конъюнктура на рынках зерновых и масличных культур, стали и железной руды. Вторая – сезонность. Эксперт пояснил: уже третий год подряд Украина увеличивает зависимость от экспорта агробизнеса, поэтому сезонный фактор на фоне климатической специфики играет все большую роль. На лето гривна укрепляется, зимой дешевеет.

Как констатировал Виталий Шапран, по состоянию на сегодня – наша "победа" заключается в росте золотовалютного резерва, а движение курса – это законы экономики.

И на сам конец немножко о погоде на 17 июня

В воскресенье, 17 июня, стоит ожидать осадков на Западе и в Центре страны. Местами сильные ливни с грозами. На Востоке будет сухо и солнечно.

Температура воздуха 17 июня будет самой низкой на Западе – от +22 до +25 градусов. В целом по Украине столбик термометра будет колебаться от +22 до +31 градусов. На Юге и Востоке страны температура самая высокая – +27...+30 градусов. На Севере температурный показатель от +24 до +28 градусов.



Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра на 17 июня