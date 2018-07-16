Главные новости 16 июля: встреча Трампа и Путина и заявления экс-охранника Януковича

В Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным. В Киеве допросили экс-начальника штаба охраны Виктора Януковича Константина Кобзаря. Виктора Олефира, который совершил смертельное ДТП на Закарпатье, арестовали. Такими были главные новости понедельника, 16 июля.

Историческая встреча Трампа и Путина

16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Разговор мировых лидеров продолжался более 2 часов, вместо запланированных 90 минут, а после этого они вышли на совместную пресс-конференцию.

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Так, Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. На пресс-конференции первым говорить начал Путин.

Переговоры с президентом США Дональдм Трампом состоялись в откровенной и деловой атмосфере, считаю их достаточно успешными и полезными. Мы рассмотрели текущую ситуацию и перспективы российско-американских отношений, ключевые вопросы международной повестки дня,

– заявил президент России.

Глава Кремля подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин". По его словам, переговоры в Хельсинки показали "общее желание исправить негативную ситуацию в двусторонних отношениях". Также Путин рассказал, что передал американским коллегам записку с рядом конкретных предложений.

"Мы считаем необходимым сотрудничать в области военно-политической, а именно продолжение договоренностей о стратегических наступательных вооружениях, опасная ситуация вокруг развития элементов американской ПВО, исполнение договора о ликвидации ракет средней и ближней дальности, и размещение вооружения в космосе", – заявил президент РФ.

Кроме того, Путин добавил, что обсудил с Трампом вопрос Сирии и беженцев и похвалил его за установление мира на Корейском полуострове.

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Не обошли вниманием президенты и украинский вопрос. Так, глава Кремля отметил, что дискутировал с американским коллегой об "украинском кризисе", в частности о ситуации на Донбассе.

"Обратили внимание на важность и добросовестную реализацию Минских договоренностей. Соединенные Штаты могли бы решительно настаивать на этом и настраивать украинские власти на эту работу", – заявил он.

Во время встречи президент России признался, что позиция Дональда Трампа и США по украинскому Крыму остается неизменной – полуостров был незаконно аннексирован Москвой.

Позиция президента Трампа по Крыму известна, он ее придерживается, говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения, мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом и уставом ООН. Для нас этот вопрос закрыт,

– заявил Путин.

Также глава Кремля заверил, что Россия готова продлить контракт о транзите газа через Украину в случае урегулирования судебного спора между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Совместная пресс-конференция Трампа и Путина

В то же время, отвечая на вопрос о вмешательстве России в выборы в США в 2016-м, Путин признал, что хотел, чтобы на этих президентских выборах победил Дональд Трамп, хотя, как всегда, заверил, что никакого российского вмешательства в американские выборы не было. На вопрос, почему Трамп должен верить словам Путина, если американские следователи предъявили обвинение, президент США вновь повторил, что никакого вмешательства не было.

"Я не знал вообще президента. Не с кем организовывать вмешательство. Следователи также признают, что это не те люди, которые были связаны с кампанией, и против которых выдвинули обвинения", – отметил президент США.

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Также Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным является "шагом к лучшему будущему", и добавил, что готов продолжить с ним открытый диалог и "часто встречаться в будущем". Он поблагодарил своего российского коллегу за совместное обсуждение ряда вопросов и "открытый диалог между странами"

Сегодняшняя встреча – это только начало длительного процесса. Но мы первый шаг сделали к лучшему будущему, к будущему, в котором будет крепкий диалог и много размышлений. Наши ожидания основаны на реальной цели, но мы хотим дружбы, сотрудничества и мира,

– подчеркнул президент США.

Также, американский лидер назвал открытым и продуктивным диалог с Путиным и выразил надежду, что он приведет к миру и стабильности в мире. Он добавил, что "даже в период" холодной войны "США и Россия могли поддерживать крепкий диалог, но отношения никогда не были хуже, чем сейчас".

Заявления экс-охранника Януковича

Во время слушания дела в Оболонском райсуде Киева о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича был допрошен экс-начальник штаба его охраны Константин Кобзарь. Он отметил, что вполне вероятно, что в штабе Майдана разрабатывались планы о физической расправе над "легитимным". Кроме того, в феврале 2014 года со стороны активистов Майдана были попытки блокирования выезда из резиденции политика.

Нам поступала оперативная информация о том, что в штабе Майдана разрабатываются планы о физической расправе над президентом. Мы были обязанными реагировать на это. Поэтому применялся дополнительный комплекс действий,

– рассказал Кобзарь.

Кроме того, он утверждает, что 19 февраля ему позвонил экс-начальник штаба охраны Януковича Владимир Павленко и сообщил, что на Майдане началась стрельба и есть жертвы с обеих сторон. Тогда же большое количество активистов отправилось в администрацию президента.

"Большая часть сторонников оппозиции прибыли к другому входу и это способствовало нам безопасно заехать на территорию президента. Я хочу обратить внимание суда на то, что в тот день, когда он должен был встретиться с лидерами оппозиции, начинается стрельба на Майдане. Начинается блокировка въезда президентского кортежа. Это была попытка как максимум убить президента. Я получил информацию о том, что движение между Новыми Петровцами и Вышгородом была заблокирована. Далее поступило сообщение о выстрелах. Более 20 человек там были. Янукович мне сказал не поддаваться на провокации", – отметил Кобзарь.

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Он рассказал, что дальше на кортеж напали вооруженные боевики с огнестрельным оружием. Следовательно, в километре-полутора до блокпоста руководитель штаба охраны Януковича дал команду изменить маршрут, и таким образом кортеж прошел блокпост.

Януковича "планировали" убить во время Майдана

Также Кобзарь рассказал, что Янукович обращался в марте 2014 года к лидеру России Владимиру Путину, чтобы провести "неотложные консультации" в связи с ситуацией, сложившейся на тот момент в государстве.

"Из того, что я понял, Янукович обращался к президенту России Путину относительно безотлагательного проведения консультаций о возможности согласования миротворческой или полицейской миссии, а также просил, насколько мне известно, касательно информирования мирового сообщества о ситуации в Украине", – сказал он.

Экс-охранник убежден, что главной целью побега Януковича из Украины в Россию было не допустить раскол государства и кровопролитие.

Суд над виновником смертельного ДТП на Закарпатье

Вечером 13 июля на Закарпатье в городе Перечин произошло смертельное ДТП, виновником которого стал председатель местной райгосадминистрации Виктор Олефир. В частности, чиновник совершил наезд на двух женщин. От полученных травм женщины скончались.

Ужгородский горрайонный суд арестовал Олефира, который пьяным устроил смертельную аварию, на 60 дней без определения залога. Так, чиновник будет находиться под стражей сроком до 11 сентября.

Выбрать в отношении подозреваемого Виктора Ивановича Олефира меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок исчислять с 14 июля 18 года с 2:00 10 минут по 11 сентября 18 года,

– произнесла судья Ужгородского горрайонного суда Ирина Шепетко.

Во время судебного заседания виновник страшной аварии просил судью быть строгой, мол, вину свою признал.

"Я осознаю негативные последствия своего поступка и прошу прощения у пострадавших и их родственников", – сказал Олефир.

В Ужгороде избрали меру пресечения для Виктора Олефира

Также журналист Виталий Глагола опубликовал в сети видео, на котором зафиксировано это смертельное ДТП с участием Олефира.

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Он рассказал, что в правом углу в начале видео видно, как Jeep чиновника сначала врезается в бордюр справа, а затем его отбрасывает в противоположную сторону, где он сбивает двух женщин, которые как раз прогуливаются по тротуару.

Дело Пашинского

Заведующий секретариатом комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Татьяна Блистив подала в Генпрокуратуру заявление на председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, заместителя председателя фракции "Народного фронта" Сергея Пашинского.

Как утверждает сама Блистив, политик угрожал ей и ее семье убийством.

В ГПУ подтвердили, что соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований, поэтому на Пашинского открыли уголовное производство.





Фото заявления на Пашинского

Массовое отравление во Львове

В центре Львова в кафе быстрого питания "Томаш Кебаб" отравились 25 человек.

Сейчас 23 пострадавших находятся в больнице. Еще двое, среди которых ребенок 17 лет, получают лечение амбулаторно. Во всех посетителей кафе диагностировали пищевую токсикоинфекцию и острую кишечную инфекцию.