Главные новости 17 марта: заявление Вакарчука, съезд "Самопомочи" и небоевые потери ВСУ

Святослав Вакарчук заявил, что Рада должна немедленно отменить закон о предоставлении e-деклараций общественными активистами. В Киеве состоялся четырнадцатый съезд партии "Объединение" Самопомич". В сети сообщили о смерти военного и убийстве офицера в поезде. Россия высылает 23 британских дипломатов и прекращает работу Британского Совета. Такими были главные новости 17 марта.

Заявление Вакарчука

По словам лидера "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука, Верховная Рада при поддержке Президента должна немедленно отменить закон о предоставлении e-деклараций общественными активистами.

По его мнению, закон о предоставлении e-деклараций общественными активистами является несправедливым и циничным.

Читайте также: Почему Вакарчук может податься в президенты: комментарий политолога

"Именно эти активисты разоблачают дерзкую роскошную жизнь некоторых политиков, которые даже не стесняются жить не в соответствии с собственными официальными доходами. Такой закон выглядит как обычная месть этих политиков независимым от них представителям гражданского общества", – пишет Вакарчук.

Он напомнил обещание Порошенко о том, что закон будет отменен. Поэтому Верховной Раде представилась возможность продемонстрировать – уважает ли она гражданское общество и украинский народ.

Господа народные депутаты! Решите с кем вы: с кучкой корупционеров- "решал", или с украинским народом. И помните – вашей позиции люди не забудут. Примите государственное решение. Клетка, в которую пытаются загнать гражданское общество, должна быть уничтожена,

– отметил музыкант.

Верховна Рада за підтримки Президента повинна негайно скасувати закон про надання e-декларацій громадськими (cont) https://t.co/WAwyCB4TbG — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 16 березня 2018 р.

Съезд "Самопомочи"

17 марта в Киеве состоялся четырнадцатый съезд партии "Объединение" Самопомич", на который приехали почти 5000 кандидатов со всей Украины. Участие в съезде принял и ее лидер – Андрей Садовый.

Кроме партийцев на собрание пришли и парламентарии из-за границы: экс-глава комитета иностранных дел Швеции Волан Ленмарк, бывший член британского парламента Оливер Кальвиль и представитель фонда Ганса Зайделя в Украине Даниэль Зайберлинг.

Читайте также: Нашему поколению выпал исторический шанс построить сильную Украину, – резолюция съезда Самопомочи

Во время выступления на XIV съезде "Объединение" Самопомич" "лидер партии Андрей Садовый призвал однопартийцев быть готовыми к "турбуленциям"и отметил первоочередные задачи политической силы.

"Украинцы, смущенные неожиданным независимостью в 91-м году, ослепленные вожделенными национальными символами, измученные последующими экономическими проблемами просто не заметили, как у них украли то, что должно им принадлежать – страну. Они проснулись только тогда, когда оказались на грани жизни и смерти ", – сказал Андрей Садовый.

Во время съезда обсудили вопросы государственной безопасности и обороны, антикоррупционной политики, экономических и социальных свобод, энергетической безопасности, образования, культуры, здравоохранения, земельной реформы, ЖКХ, развития сильных общин и цифровой стратегии развития Украины и утвердили стратегические направления деятельности партии для развития Украины.

Небоевые потери ВСУ

В больнице скончался боец ВСУ Михаил Гасанов, который был в горячих точках Мариуполя летом 2015 года и в Марьинке в 2015-2016 годах. Он ушел на фронт, имея проблемы со здоровьем.

Война никому не добавляет здоровья. Миша вернулся, но восстановить подорванное здоровье не смог. Миша был полностью бесстрашным бойцом. Он не сдался смерти, погиб в бою с ней. Я уверен, если бы у него в последнюю минуту была граната, он выдернул бы чеку и забрал "костлявую" (речь о смерти, – "24") с собой,

– отметил журналист Якушев.

Кроме того, еще одна печальная весть пришла с Хмельницкой области. В поезде "Хмельницкий – Лисичанск" убили 22-летнего офицера Максима Свинцицкого, когда тот возвращался с ротации на Донбасс.

Он служил 120 дней в составе 44-ой Тернопольской бригады. Перед Новым годом произошла ротация в Тернополе. А сейчас Максим возвращался к собратьям на Донбасс. Из-за чего юного офицера убили в поезде, пока неизвестно. Обстоятельства инцидента выясняет полиция.

Персоны нон-грата

Россия объявила персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании и прекращает деятельность на территории Федерации Британского Совета.

17 марта в МИД РФ был вызван посол Великобритании Лори Бристоу и ему вручили ноту о выдворении из федерации и объявлении персонами нон-грата 23 сотрудников посольства Великобритании в Москве.

Такие действия в Кремле назвали ответом британской стороне на "провокации и бездоказательные обвинения", связанные с отравлением в Солсбери бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.

В МИД РФ также сообщили, что отзывают свое согласие на открытие Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращают работу Британского Совета на территории России.

Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других мер,

– пугают у Лаврова.

Молниеносная победа украинца

Украинский боксер Владислав Сиренко, который выступает в супертяжелом весе, уже в первом раунде нокаутировал своего соперника Ласло Тота.

К слову, это был шестой поединок на профессиональном ринге для украинского боксера.

Владислав Сиренко нокаутировал Ласло Тота – видео