Главные новости 17 мая: обстрел школы в Светлодарске, в Раде приняли важные законы

Утром пророссийские наемники цинично обстреляли школу в Светлодарске на Донбассе. Верховная Рада приняла закон о валюте и закон о трансплантации. В Украине официально заработал Apple Pay. День вышиванки. Такими были главные новости четверга, 17 мая.

Обстрел школы в Светлодарске

Первым об инциденте сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По его словам, обстрел произошел около 9:30.

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В результате ранения получил один гражданский, который в этот момент проезжал мимо школы на своем авто. Среди учителей и школьников пострадавших, к счастью, нет, однако обучение в школе приостановили, а детей отпустили домой.

"122-миллиметровый снаряд упал во двор школы. К счастью, основной удар приняло на себя дерево. В школе на момент обстрела находились 375 детей, 127 – на стороне, откуда прилетел снаряд (там как раз учились младшие классы). Дети не пострадали .Выбиты стекла в 62 окнах", – добавил он.

Сюжет 24 Канала об обстреле школы в Светлодарске

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Трансплантация и валюта: Рада приняла важные законы

17 мая депутаты Верховной Рады приняли два важных закона: о трансплантации органов и о валюте.

Так, последний был принят во втором чтении и в целом законопроект о трансплантации органов. За соответствующий проект закона №2386а-1 во время пленарного заседания утром 17 мая проголосовали 255 народных депутатов.

Законом вносятся изменения в некоторые законодательные акты относительно трансплантации органов и других анатомических материалов человека, который, в частности, предусматривает презумпцию несогласия. То есть теперь изъятие органа для трансплантации после смерти возможно только в случае письменного прижизненного согласия. Также закон предусматривает, что трансплантация будет бесплатной, кроме гемопоэтических стволовых клеток.

Действие документа не распространяется на:

донорство крови и ее компонентов и деятельность, связанную с их использованием;

трансплантацию половых желез, репродуктивных клеток и живых эмбрионов

аутотрансплантацию;

имплантацию;

изъятие анатомических материалов для диагностических и научных исследований;

деятельность банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека согласно перечню, утвержденному Минздравом

изготовление биоимплантатов и ксеноимплантантов.

Закон вступает в силу через 1 год после опубликования.

Сюжет 24 канала о законе по трансплатации

Что касается второго документа, то он должен упростить жизнь украинцам, которые имеют дело с иностранной валютой. Так, закон предусматривает отмену валютного контроля для более чем 40% операций, регистрации кредитов от нерезидентов и лицензирования инвестирования за рубеж. Также будут отменены валютные ограничения для бизнеса и либерализован рынок.

За президентский закон "О валюте" №8152 проголосовало 253 народных депутата.

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Apple Pay – в Украине

17 мая популярный в мире сервис платежей Apple Pay начал работу в Украине. Про это сообщил министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, первыми сервисом смогут воспользоваться клиенты "Приватбанка".

"Запуск Apple Pay – это еще один показатель того, что наш рынок является привлекательным для ведущих мировых инновационных компаний", – заявил он.

К слову, Уэй сервис позволит проводить платежи онлайн, используя только смартфон.

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День вышиванки

17 мая украинцы всего мира отметили День вишиванки. Отметим, что этот праздник не имеет фиксированного дня и самый известный элемент традиционной украинской одежды чествуют в третий четверг мая. Особенностью этого дня является то, что украинцы привычную свою одежду меняют на вышиванки, поэтому людей в этом наряде можно увидеть не только в метро, ​​но и в зале Верховной Рады.

В этом году к флешмобу присоединились также украинские звезды, президент Петр Порошенко, антарктическая станция "Академик Вернадский" и, конечно, команда 24 канала.

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Сайт 24 также отметил День вышиванки