Главные новости 17 июня: Марш равенства, розыгрыш евродепутата и переименование Македонии

17 июня в Киеве прошел Марш равенства. Обошлось без столкновений и массовых беспорядков, однако были задержанные. Пранкеры от имени главы Администрации Порошенко разыграли депутата Европарламента Ребекку Хармс. Греция и Македония подписали соглашение о переименовании страны. Такими были главные новости воскресенье, 17 июня.

Марш равенства в Киеве

17 июня в Киеве прошел Марш равенства "Киевпрайд-2018". Еще вечером правоохранители усиленно охраняли центр города.

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Противники проведения этого марша даже ночевали под открытым небом, чтобы помешать его проведению.

Супротивники завтрашнього Маршу рівності, які готові ночувати біля пам'ятника Грушевському у Києві, співають релігійні пісні, годину тому pic.twitter.com/lqSZjEPoZF — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) 16 червня 2018 р.

Перед началом Марша появились сообщения о первых задержанных. Группа людей пыталась перекрыть пути проведения мероприятия.

В полиции сообщили о более полусотне задержанных.

Марш равенства по центру Киева таки прошел. В нем приняли участие нардепы Светлана Залищук и Сергей Лещенко, также среди участников видели евродепутата Ребекку Хармз и министр Европы Германии Майкл Рот.

Already 3rd Pride in a row in Kyiv centre without violance. Twice more people this year. Ukrainians chose freedom and tolerance. pic.twitter.com/cVeDUdSKWl — Svitlana Zalishchuk (@svitlanaza) 17 червня 2018 р.

Was honor to be in the first row of #KyivPride2018 together with @svitlanaza @MiRo_SPD @MaximEristavi @RebHarms @WaschukCanUA. It was the most crowded LGBT-pride since we can march openly with rainbow's flags. One more big step of Ukraine toward Europe pic.twitter.com/3YbQ8OtaHO — Leshchenko (@Leshchenkos) 17 червня 2018 р.

По маршруту шествия участников "Киевпрайда" полиции удалось оттеснять противников Марша.

В полиции подсчитали, что в нынешнем Марше равенства принимали участие примерно 3,5 тысячи участников, а правоохранителей для охраны мероприятия было задействовано более 2,5 тысяч.

Сергій #Яровий: У «Марші рівності» взяли участь 3,5 тисяч осіб



Публічну безпеку та порядок забезпечували близько 2,5 тисяч правоохоронці, які супроводжувати колону учасників.

Деталі: https://t.co/Ha37Ax9XKQ pic.twitter.com/QvBYd5hGtb — МВС України (@MVS_UA) 17 червня 2018 р.

Пранкеры разыграли євродепутатку

С евродепутата Ребеккой Хармс, которая участвовала в Марше Равенства в Киеве, произошел досадный инцидент.

После проведения "Киевпрайда" она сказала журналистам, что "это был "прайд", который получил полную поддержку государственных институтов".

Хармс утверждала, что ей даже звонили с Банковой и заверили, что уже на следующей неделе "Порошенко представит законопроект о равных правах".

Такое заявление Хармс сразу же опровергли в Администрации Президента, заверив, что не готовят никаких законопроектов о равенстве прав и тем более не обсуждали эту тему с депутатом Европарламента Ребеккой Хармс.

Как впоследствии выяснилось, депутат Европарламента стала жертвой розыгрыша пранкеров.

Me &my office have been misinformed systematically about a draft law on same rights using fabricated phone&mail identity and posing as President's chief of staff.This was my own experience with ongoing disinformation war.I am sorry for problems&miscommunication caused. 1/2 — Rebecca Harms (@RebHarms) 17 червня 2018 р.

Македония официально получила новое название

17 июня Греция и Македония подписали историческое соглашение об изменении названия бывшей югославской республики в Республику Северная Македония.

Европскиот концепт е цивилизациска вредност која е демократска и која се противи на манипулациите на популизмот и на стравот.



Горди сме на овој договор. Горди сме зашто се обединивме околу решение на еден спор којшто нѐ делеше, и избравме решение што нѐ обединува. pic.twitter.com/II20ktEPYm — Влада на Република Македонија (@VladaMK) 17 червня 2018 р.

Подписание этого соглашения должно положить конец 27-летнему спору между двумя странами.

Правда, в Греции несколько десятков протестующих пытались помешать подписанию, из-за чего вспыхнули столкновения.

Смотрите видео беспорядков в Греции за переименование Македонии: