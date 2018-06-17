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Главные новости 17 июня: Марш равенства, розыгрыш евродепутата и переименование Македонии

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Главные новости 17 июня в Украине и мире
Главные новости 17 июня в Украине и мире

17 июня в Киеве прошел Марш равенства. Обошлось без столкновений и массовых беспорядков, однако были задержанные. Пранкеры от имени главы Администрации Порошенко разыграли депутата Европарламента Ребекку Хармс. Греция и Македония подписали соглашение о переименовании страны. Такими были главные новости воскресенье, 17 июня.

Марш равенства в Киеве

17 июня в Киеве прошел Марш равенства "Киевпрайд-2018". Еще вечером правоохранители усиленно охраняли центр города.

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Противники проведения этого марша даже ночевали под открытым небом, чтобы помешать его проведению.

Перед началом Марша появились сообщения о первых задержанных. Группа людей пыталась перекрыть пути проведения мероприятия.

В полиции сообщили о более полусотне задержанных.

Марш равенства по центру Киева таки прошел. В нем приняли участие нардепы Светлана Залищук и Сергей Лещенко, также среди участников видели евродепутата Ребекку Хармз и министр Европы Германии Майкл Рот.

По маршруту шествия участников "Киевпрайда" полиции удалось оттеснять противников Марша.

В полиции подсчитали, что в нынешнем Марше равенства принимали участие примерно 3,5 тысячи участников, а правоохранителей для охраны мероприятия было задействовано более 2,5 тысяч.

Пранкеры разыграли євродепутатку

С евродепутата Ребеккой Хармс, которая участвовала в Марше Равенства в Киеве, произошел досадный инцидент.

После проведения "Киевпрайда" она сказала журналистам, что "это был "прайд", который получил полную поддержку государственных институтов".

Хармс утверждала, что ей даже звонили с Банковой и заверили, что уже на следующей неделе "Порошенко представит законопроект о равных правах".

Такое заявление Хармс сразу же опровергли в Администрации Президента, заверив, что не готовят никаких законопроектов о равенстве прав и тем более не обсуждали эту тему с депутатом Европарламента Ребеккой Хармс.

Как впоследствии выяснилось, депутат Европарламента стала жертвой розыгрыша пранкеров.

Македония официально получила новое название

17 июня Греция и Македония подписали историческое соглашение об изменении названия бывшей югославской республики в Республику Северная Македония.

Подписание этого соглашения должно положить конец 27-летнему спору между двумя странами.

Правда, в Греции несколько десятков протестующих пытались помешать подписанию, из-за чего вспыхнули столкновения.

Смотрите видео беспорядков в Греции за переименование Македонии:

Теги: Новости Украины протесты Греция Македония Европарламент столкновения ЛГБТ Новости Киева Новости политики
Источник: 24 Канал
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