Главные новости 17 августа: Увольнение руководящего состава Лукьяновского СИЗО, Sale в Ryanair

Минюст принял решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО. Украинские военные испытали крылатую ракету для обороны Азовского побережья. Во Львове бушевала ужасная непогода. Лоукостер Ryanair, который с сентября должен начать полеты из Украины, устроил большую распродажу авиабилетов. Такими были главные новости 17 августа.

Кардинальные кадровые изменения в Лукьяновском СИЗО

Минюст принял решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО после инцидента с бунтом экс-бойцов батальона "Торнадо" и передачи им запрещенных вещей.

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Про первые кадровые изменения уже стало известно. Новым главой Лукьяновского СИЗО стал Руслан Ромашков, экс-руководитель Бориспольской исправительной колонии №119.

Руслан Ромашков новый глава Лукьяновского СИЗО

Остальной состав обновленного руководства изолятора объявят на следующей неделе. В частности, изменения коснутся и первого заместителя и заместителя по оперативной части, и заместителя по режимному отделу, и заместителя по воспитательной работе.

В отношении бывшего руководства СИЗО, то их судьба будет понятна после окончания расследования и приговора суда.

Напомним, 9 августа, экс-бойцы "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО. Отмечается, что причиной бунта стало то, что экс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенко и его приспешников пытались развести по разным заведениях временного содержания.

Испытания украинской крылатой ракеты

На юге Одесской области испытали крылатую ракету украинского производства. Такая ракета является высокоточной и способна уничтожать любые морские и наземные цели.

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По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова во время испытаний ракета точно поразила морскую цель на расстоянии 100 километров.

Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая враждебные плавсредства на расстоянии до 300 километров, при необходимости, даже в портах их базирования,

– подчеркнул он.

Турчинов добавил, что с помощью крылатых ракет могут также быть уничтожены военные и инфраструктурные объекты, в частности, "стратегические мосты и паромные переправы в случае их использования врагом для агрессии против нашего государства".

Смотрите видео испытаний украинской крылатой ракеты

Непогода во Львове

Днем 17 августа мощный ливень наделал беды во Львове. Отдельные улицы превратились в полноводные реки.

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Проливной дождь, который продолжался более часа после обеда в пятницу, подтопил немало улиц, как в центре города, так и на окраинах.

Очевидцы делятся в соцсетях невероятными кадрами, во что стихия превратила город за считанные минуты.