Главные новости 17 августа: Увольнение руководящего состава Лукьяновского СИЗО, Sale в Ryanair
Минюст принял решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО. Украинские военные испытали крылатую ракету для обороны Азовского побережья. Во Львове бушевала ужасная непогода. Лоукостер Ryanair, который с сентября должен начать полеты из Украины, устроил большую распродажу авиабилетов. Такими были главные новости 17 августа.
Кардинальные кадровые изменения в Лукьяновском СИЗО
Минюст принял решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО после инцидента с бунтом экс-бойцов батальона "Торнадо" и передачи им запрещенных вещей.
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Про первые кадровые изменения уже стало известно. Новым главой Лукьяновского СИЗО стал Руслан Ромашков, экс-руководитель Бориспольской исправительной колонии №119.
Руслан Ромашков новый глава Лукьяновского СИЗО
Остальной состав обновленного руководства изолятора объявят на следующей неделе. В частности, изменения коснутся и первого заместителя и заместителя по оперативной части, и заместителя по режимному отделу, и заместителя по воспитательной работе.
В отношении бывшего руководства СИЗО, то их судьба будет понятна после окончания расследования и приговора суда.
Напомним, 9 августа, экс-бойцы "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО. Отмечается, что причиной бунта стало то, что экс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенко и его приспешников пытались развести по разным заведениях временного содержания.
Испытания украинской крылатой ракеты
На юге Одесской области испытали крылатую ракету украинского производства. Такая ракета является высокоточной и способна уничтожать любые морские и наземные цели.
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По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова во время испытаний ракета точно поразила морскую цель на расстоянии 100 километров.
Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая враждебные плавсредства на расстоянии до 300 километров, при необходимости, даже в портах их базирования,
– подчеркнул он.
Турчинов добавил, что с помощью крылатых ракет могут также быть уничтожены военные и инфраструктурные объекты, в частности, "стратегические мосты и паромные переправы в случае их использования врагом для агрессии против нашего государства".
Смотрите видео испытаний украинской крылатой ракеты
Непогода во Львове
Днем 17 августа мощный ливень наделал беды во Львове. Отдельные улицы превратились в полноводные реки.
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Проливной дождь, который продолжался более часа после обеда в пятницу, подтопил немало улиц, как в центре города, так и на окраинах.
Очевидцы делятся в соцсетях невероятными кадрами, во что стихия превратила город за считанные минуты.
Непогода во Львове 17 августа
Днем 17 августа Львов затопило
Коммунальщики и спасатели ликвидируют непогоду.
Накануне в ночь на 16 августа мощная непогода бушевала в Киеве.
Большая распродажа в Ryanair
Ирландский лоукостер Ryanair, который с сентября должен начать полеты из Украины, устроил большую распродажу авиабилетов на все направления из Украины.
Акция предусматривает, что минимальная цена билета при вылете из Украины составит от 13 евро в одну сторону.
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Распродажа продлится до 20 августа включительно и действует на рейсы с августа 2018 года по январь 2019 года включительно.
По акционным ценам обещают продать миллион билетов.
В октябре Ryanair начнет полеты из столичного аэропорта "Борисполь" и аэропорта "Львов".
Из Киева лоукостер будет летать в 12 городов шести стран Европы:
Киев – Барселона
Киев – Братислава
Киев – Гданьск
Киев – Краков
Киев – Лондон (Станстед)
Киев – Вильнюс
Киев – Вроцлав
Киев – Познань
Киев – Стокгольм (Скавста)
Киев – Варшава (Модлин)
Киев – Берлин (Шенефельд)
Киев – Быдгощ
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Из Львова известно о 5 направлениях:
Львов – Дюссельдорф (Веце)
Львов – Краков
Львов – Лондон (Станстед)
Львов – Мемминген
Львов – Варшава (Модлин)
Что интересно, из Украины Ryanair начинает полеты только с осени.
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