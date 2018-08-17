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Главные новости 17 августа: Увольнение руководящего состава Лукьяновского СИЗО, Sale в Ryanair

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Главные новости 17 августа
Главные новости 17 августа

Минюст принял решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО. Украинские военные испытали крылатую ракету для обороны Азовского побережья. Во Львове бушевала ужасная непогода. Лоукостер Ryanair, который с сентября должен начать полеты из Украины, устроил большую распродажу авиабилетов. Такими были главные новости 17 августа.

Кардинальные кадровые изменения в Лукьяновском СИЗО

Минюст принял решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО после инцидента с бунтом экс-бойцов батальона "Торнадо" и передачи им запрещенных вещей.

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Про первые кадровые изменения уже стало известно. Новым главой Лукьяновского СИЗО стал Руслан Ромашков, экс-руководитель Бориспольской исправительной колонии №119.

Руслан Ромашков новый глава Лукьяновского СИЗО

Остальной состав обновленного руководства изолятора объявят на следующей неделе. В частности, изменения коснутся и первого заместителя и заместителя по оперативной части, и заместителя по режимному отделу, и заместителя по воспитательной работе.

В отношении бывшего руководства СИЗО, то их судьба будет понятна после окончания расследования и приговора суда.

Напомним, 9 августа, экс-бойцы "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО. Отмечается, что причиной бунта стало то, что экс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенко и его приспешников пытались развести по разным заведениях временного содержания.

Испытания украинской крылатой ракеты

На юге Одесской области испытали крылатую ракету украинского производства. Такая ракета является высокоточной и способна уничтожать любые морские и наземные цели.

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По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова во время испытаний ракета точно поразила морскую цель на расстоянии 100 километров.

Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая враждебные плавсредства на расстоянии до 300 километров, при необходимости, даже в портах их базирования,
– подчеркнул он.

Турчинов добавил, что с помощью крылатых ракет могут также быть уничтожены военные и инфраструктурные объекты, в частности, "стратегические мосты и паромные переправы в случае их использования врагом для агрессии против нашего государства".

Смотрите видео испытаний украинской крылатой ракеты

Непогода во Львове

Днем 17 августа мощный ливень наделал беды во Львове. Отдельные улицы превратились в полноводные реки.

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Проливной дождь, который продолжался более часа после обеда в пятницу, подтопил немало улиц, как в центре города, так и на окраинах.

Очевидцы делятся в соцсетях невероятными кадрами, во что стихия превратила город за считанные минуты.

Непогода во Львове 17 августа

Днем 17 августа Львов затопило

Коммунальщики и спасатели ликвидируют непогоду.

Накануне в ночь на 16 августа мощная непогода бушевала в Киеве.

Большая распродажа в Ryanair

Ирландский лоукостер Ryanair, который с сентября должен начать полеты из Украины, устроил большую распродажу авиабилетов на все направления из Украины.

Акция предусматривает, что минимальная цена билета при вылете из Украины составит от 13 евро в одну сторону.

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Распродажа продлится до 20 августа включительно и действует на рейсы с августа 2018 года по январь 2019 года включительно.

По акционным ценам обещают продать миллион билетов.

В октябре Ryanair начнет полеты из столичного аэропорта "Борисполь" и аэропорта "Львов".

Из Киева лоукостер будет летать в 12 городов шести стран Европы:

Киев – Барселона

Киев – Братислава

Киев – Гданьск

Киев – Краков

Киев – Лондон (Станстед)

Киев – Вильнюс

Киев – Вроцлав

Киев – Познань

Киев – Стокгольм (Скавста)

Киев – Варшава (Модлин)

Киев – Берлин (Шенефельд)

Киев – Быдгощ

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Из Львова известно о 5 направлениях:

Львов – Дюссельдорф (Веце)

Львов – Краков

Львов – Лондон (Станстед)

Львов – Мемминген

Львов – Варшава (Модлин)

Что интересно, из Украины Ryanair начинает полеты только с осени.

 
Теги: Новости Украины Новости Львова Непогода в Украине Министерство юстиции Вооруженные Силы Украины авиация Ryanair
Источник: 24 Канал
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