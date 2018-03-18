Главные новости 18 марта: закрытие Паралимпиады-2018, митинг на Майдане, выборы в России

В корейском Пхенчхане состоялась церемония закрытия зимних Паралимпийских игр. Участники марша "Движения новых сил" митинговали в Киеве на Майдане Независимости за отставку Петра Порошенко. Они разобрали конструкции, которые установили по заказу Администрации Президента. В России состоялись выборы президента РФ. Такими были главные новости 18 марта.

"Золотая точка" Паралимпиады

В корейском Пхенчхане на Олимпийском стадионе сегодня состоялась церемония закрытия зимних Паралимпийских игр. Соревнования длились с 9 до 18 марта. В медальном зачете Паралимпиады-2018 первой стала команда США, у которой 13 золотых наград и 36 в целом.

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В этом году украинскую сборную в Пхенчхане представили 30 спортсменов: 23 из них участвовали в соревнованиях, еще 10 – их гайды, люди, которые помогали спортсменам стартовать и передвигаться по трассе.

Украинцы на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане, как и всегда, показали прекрасные результаты. После завершения всех соревнований наша сборная разместилась на шестом месте в медальном зачете. Украинские спортсмены завоевали 22 медали: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.

Стоит отметить, что сегодня, в последний день Паралимпиады-2018, украинская команда получила заключительное, седьмое "золото". Триумфальной для наших спортсменов стала смешанная эстафета в лыжных гонках 4х2,5 км. "Золотой" состав команды: Юлия Батенкова-Бауман, Оксана Шишкова, Людмила Ляшенко и Юрий Уткин. Они финишировали за 24 минуты 31,9 секунды. Ближайший преследователь – команда из Канады – догнала наших спортсменов почти за минуту. На третьем месте оказались немцы.



Украинские медалисты

Украинская сборная вернется из Пхенчхана 20 марта. Их можно будет встретить в 12:30 в терминале F аэропорта "Борисполь".



Украинская команда завоевала седьмое "золото" в помледний день Паралимпиады-2018

Митинг в Киеве

В воскресенье, 18 марта, в Киеве на Майдане Независимости собрались участники акции "Движение новых сил" на акцию с требованием принять новый закон о выборах и с требованием об отставке Президента Украины Петра Порошенко.

Митингующие держали в руках плакаты "Мы за новый закон о выборах", "Порошенко – это обнищание, нищета, эмиграция", зачеркнутые портреты президента Украины и президента России Владимира Путина.



Митингующие на Майдане Независимости



Митингующие на Майдане Независимости

Вскоре митингующие начали разбирать конструкции на Майдане Независимости.

Митингующие на Майдане Независимости разбирают установленные конструкции, чтобы помешать митингу,

– пишет журналист Богдан Кутепов.

Напомним, что 17 марта на Майдане Независимости в Киеве по заказу Администрации Президента появились надписи на конструкциях вроде "Ялта – наш", "Алупка – наш", "Севастополь – наш" и другие. Участники марша "Движение новых сил" убеждены, что конструкции были установлены чтобы помешать митингу.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк убежден, что такие действия активистов – это "какой-то ФСБшный трэш".

Ублюдки и варвары! Гребаный стыд... Какими же надо быть уродами, чтобы срывать украинскую символику и уничтожать инсталляцию, посвященную крымским татарам. И это происходит в Киеве на Майдане Независимости, в день когда в Мордоре назначают царя... Это какой-то ФСБшный трэш,

– написал Зорян Шкиряк.

Вскоре, активисты, которые принимали участие в "Марше за отставку Порошенко", отправились к площади, откуда планировали автопробегом выехать к дому Президента Украины Петра Порошенко.

В то же время "Украинская правда" сообщала, что в Музейном переулке полиция блокировала представителей "Движения новых сил", которые планировали выехать автопробегом к имению Порошенко в Козин. В частности, правоохранители перекрывали выезд из переулка в направлении Европейской площади.

В "Движении новых сил" заявили, что полиция задержала двоих активистов.

Выборы президента в России

18 марта в России состоялись выборы президента, в годовщину аннексии Крыма Москвой. Уже появились данные экзит-поллов, то есть опроса на выходе с избирательных участков. Так, больше всего голосов (73,9%) получил действующий хозяин Кремля Владимир Путин, который был самовыдвиженцем.

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На втором месте оказался выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин 11,2%, а дальше идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 6,7%.

Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак набрала 2,5%, за ней разместился еще один оппозиционер – лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский с результатом в 1,6%.

Кандидат от "Партии роста" Борис Титов – 1,1%, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") – 1,0% Максим Сурайкин ("Коммунисты России") – 0,8%.

В президентской гонке приняли участие восемь кандидатов: Владимир Путин, Ксения Собчак, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Борис Титов и Сергей Бабурин.

Если по официальным результатам никто из кандидатов в президенты России не наберет более 50% голосов, то будет второй тур выборов.

Как голосовал Крым на выборах президента РФ?

Согласно предварительным данным ЦИК России относительно выборов президента, больше всего голосов на полуострове получил действующий хозяин Кремля Владимир Путин – 91,7%, а в Севастополе этот показатель составляет 92%.

Какие главные нарушения зафиксировали на выборах в России?

Основные нарушения, которые зафиксировали наблюдатели на избирательных участках в России, – вброс бюллетеней, организованный подвоз избирателей и недопуск наблюдателей на участки. Сообщений о нарушениях было относительно немного.

На одном из участков в подмосковных Люберцах отстранили главу и члена УИК, так как там зафиксировали вброс бюллетеней. Как следствие, аннулировали все бюллетени, находившиеся в урне. Как видно на видеозаписи, две женщины – члены избирательной комиссии, совершили несколько вбросов пока на участке не было избирателей.

В штабе Ксении Собчак пожаловались на то, что в Екатеринбурге на участке был размещен портрет Владимира Путина.

В Дагестане на избирательном участке на журналиста местного издания, освещавшего выборы, напал чиновник. Сотрудник администрации одного из районов Махачкалы ударил журналиста "РИА Дербент" Малика Бутаева по лицу за то, что тот снимал работу комиссии на видео.

На участке 1072 неизвестный мужчина напал на нашего наблюдателя после отказа убирать камеру. Его вывела полиция pic.twitter.com/2eozWnwbYD — Наблюдатели Дагестана (@DagestanElect) 18 березня 2018 р.

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В городах Украины прошли пикеты против "выборов Путина" в России

В Киеве на Майдане Независимости состоялась акция протеста против голосования на выборах президента России в аннексированном Крыму. Участие в акции приняли около 50 человек. Протестующие принесли с собой чучело в костюме, к голове которого было прицеплено фото лица президента России Владимира Путина. Активисты выкрикивали: "Путин, вон из Крыма!", а впоследствии сожгли это чучело.





Активисты сожгли чучело Путина

Перед генеральным консульством России в Харькове тоже состоялся пикет активистов "Свободы", "Правого сектора", "Национального корпуса" и других националистических организаций. Перед входом разместили щиты с плакатами "Россия = война", "Выборы на крови" и другие.

А в Одессе воры-шутники разыграли полицию с минированием всего Гагаринского плато, именно там расположено российское посольство. Из окрестных домов силовики эвакуировали три сотни человек. Информация о заминировании не подтвердилась.

Отметим, Украина не будет признавать результаты президентских выборов, которые Россия проведет в аннексированном Крыму. Кроме того, Украина введет санкции против лиц, причастных к организации этих выборов.

В Евросоюзе тоже заявили, что не признают результаты выборов президента России в аннексированном Крыму.