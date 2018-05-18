Главные новости 18 мая: проверка должности Луценко, разговор Путина с Меркель об Украине

В пятницу, 18 мая, стало известно, что Конституционный суд Украины проверит закон, который позволил назначить Юрия Луценко генпрокурором. Владимир Путин на встрече с Ангелой Меркель поговорил об Украине. В школе США произошла стрельба. На Кубе разбился пассажирский самолет. В Украине отметили годовщину депортации крымских татар. Такими были главные новости 18 мая в Украине и мире.

Должность Луценко может оказаться под угрозой

Конституционный суд Украины проведет проверку на соответствие Конституции закона, который позволил назначить Юрия Луценко генеральным прокурором.

Отметим, что накануне 45 народных депутатов подписали представление в КСУ, в котором отметили, что не признают закон, по которому Луценко был избран генпрокурором.

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В КСУ в свою очередь подтвердили, что к ним поступило представление 45 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины" от 12 мая 2016 № 1355-VIII.

Этим актом Верховная Рада внесла изменения в законодательство, которые позволили назначить генпрокурором человека без юридического образования и опыта работы. Закон мгновенно был опубликован в спецвыпуске "Голос Украины". После этого ГПУ возглавил Юрий Луценко. Отметим, что президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Луценко главой ГПУ прямо в сессионном зале парламента.

Смотрите видео о провалах Луценко на посту генпрокурора:

Путин Меркель и Украина

Президент России Владимир Путин после проведенных 18 мая переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что замены "нормандскому формату" по урегулированию ситуации на востоке Украины сегодня нет.

Что касается "нормандского формата", я уже об этом сказал, мы считаем его важным инструментом урегулирования ситуации на востоке Украины. Россия готова работать в этом формате. Более того, мы считаем его очень важным, и в любом случае на сегодня замены ему нет,

– заявил Путин.

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Он отметил, что на встрече с Меркель не обсуждалась конкретная дата встречи в "нормандском формате", но такая возможность рассматривалась.

Кроме того, Путин заявил, что реализация газопровода "Северный поток-2" не предусматривает прекращения транзита российского газа через Украину. Он добавил, что "поставки будут продолжены, если они будут экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности".



Путин на встрече с Меркель обсудил вопросы Украины

Президент России также прокомментировал ситуацию с задержанием в Киеве главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Человеку пытаются предъявить обвинение в государственной измене за то, что он делала публично и выполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню", – сказал Путин.

В свою очередь Меркель пообещала, что поднимет вопрос задержания Вышинского на встрече с Президентом Украины Петром Порошенко.

Стрельба в школе США

Утром 18 мая по местному времени в городке Санта-Фе, что в американском штате Техасе, в старшей школе произошла стрельба. По предварительной информации, погибли от 8 до 10 человек.

Неизвестный открыл огонь в здании школы, в результате чего образовалась паника, ученики начали выбегать из школы.

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Подозреваемого уже задержали правоохранители. Свидетели утверждают, что он зашел в художественный кабинет и, вытянув предмет, похожий на ружье, начал стрелять. Также одна из очевидиц утверждает, что видела раненую в ногу ученицу заведения.

We are assisting @SantaFeISD with a multiple-casualty incident at Santa Fe High School. This is no longer an active shooting situation and the injured are being treated. #hounews pic.twitter.com/m7Wuauk9jk — HCSOTexas (@HCSOTexas) 18 мая 2018 г.

Как рассказали представители местных медицинских служб, всех пострадавших доставили в госпитали, правда не указывается ни характер их повреждений, ни их точное количество.

Местный шериф Эд Гонсалес в своем Twitter сообщил, что был ранен один полицейский. По данным шерифа, одно подозреваемое лицо находится под стражей и еще одно задержали. Эд Гонсалес также сообщил, что стрелок – ученик этой школы.

Местные власти предполагают, что как на территории самой школы, так и в студгородке могут находиться взрывные устройства.

Авиакатастрофа на Кубе

18 мая в аэропорту Кубы при взлете разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion. Самолет выполнял внутренний рейс из Гаваны в город Ольгин.

Сообщается, что на борту находились от 104 до 107 пассажиров. Все они погибли, сообщает Cibercuba со ссылкой на журналиста кубинского радио Radio Rebelde Габриеля Сильву.

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#LoUltimo Tres pasajeros del vuelo Boeing 737-200 lograron sobrevivir al accidente en el aeropuerto José Martí de La Habana, #Cuba pic.twitter.com/IWpVTcXimm — Rony VÉĻIZ (@ronyveliz692) 18 мая 2018 г.

El Pais пишет, что по неподтвержденным данным, самолет был арендован авиакомпанией Cubana de Aviación в Мексике, а руководил им иностранный экипаж.

К месту происшествия прибыли автомобили скорой помощи и пожарной службы. На место инцидента также прибыл глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

Депортация крымских татар

18 мая – 74-я годовщина депортации крымских татар. Именно в этот день 1944 НКВД вторглись в мирную жизнь крымских татар и начали их депортацию из Крыма. Этим занимались более 30 тысяч работников НКВД, известных своей жестокостью. На сборы давали от нескольких минут до получаса.

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Далее эшелонами крымских татар отправляли в места ссылки. Малейшее несогласие решалось моментально – расстрелом на месте. В дороге кормили редко, а если и кормили, то откровенными помоями. Умерших хоронили вдоль железнодорожного полотна или не хоронили вообще.

Почему крымских татар постигли такое ужасы? Официально их обвинили в сотрудничестве с ІІІ Рейхом. Хотя многие представители этого этноса воевали в рядах Красной армии, их это не спасло. Крымских татар, воевавших на стороне Красной Армии, тоже ждало выселение.

Отметим, что общая история крымских татар и украинцев может быть положена в основу нескольких сезонов "Игры престолов" – здесь все насыщенно и наполнено сногсшибательными поворотами сюжетных линий. Каких? Читайте наш спецпроект по теме.

Смотрите видео о депортации крымских татар: