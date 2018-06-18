Главные новости 18 июня: отключение канала UA: ПЕРВЫЙ, бой Усика и растаможка "евроблях"

В понедельник, 18 июня, в девяти городах Украины прекратил аналоговое вещание телеканал UA: ПЕРВЫЙ. Бой между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым состоится в Москве 21 июля. Верховная Рада Украины значительно уменьшит размер акцизного налога для ввозимых в страну автомобилей на европейской регистрации. Такими были главные новости понедельника, 18 июня.

Телеканал UA: ПЕРВЫЙ прекратил трансляцию в Киеве и других городах Украины

В понедельник, 18 июня, жителей таких городов как Киев, Тернополь. Одесса, Днепр, Винница, Чернигов, Изюм, Белополье и Ковель лишили возможности просматривать аналоговую трансляцию телеканала UA: ПЕРВЫЙ.

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Пресс-служба телеканала опубликовала на официальном сайте заявление, с разъяснением ситуации.

В заявлении говорится, что трансляция вещания была прекращена из-за неуплаты денег со стороны ОАО "НСТУ".

С апреля 2018 года денег на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной Радой Общественному, не предусмотрено вовсе. Это привело к появлению задолженности перед РРТ в 75,12 миллиона гривен,

– говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в этом году на финансирование всех трансляций НСТУ выделено вдвое меньше бюджета, чем гарантировано законом Украины "Об общественном телевидении и радиовещании Украины". Для оплаты всех трансляций необходимо 340 миллионов гривен в год, в то время, как в государственном бюджете на 2018 год выделенная сумма составляет лишь 776 563 гривны.

НСТУ неоднократно обращалась к правительству по поводу критической ситуации из-за незаконного недофинансирования, и предупреждала о возможных последствиях такого решения.

"Концерн РРТ проинформировал НСТУ, что приостановление аналоговой трансляции UA: ПЕРВЫЙ будет происходить ежедневно с 6:00 утра до 18:00 вечера и продлится до момента погашения долга", – сообщила пресс-служба.

Позже появилась реакция Министерства информационной политики Украины на ситуацию о прекращении трансляции телеканала UA: ПЕРВЫЙ.

На официальном сайте ведомства проинформировали, что Министерство информационной политики Украины в ближайшие дни предоставит свои предложения на рассмотрение правительства по погашению долга ОАО "НСТУ" перед концерном "РРТ".

В МИП заявили, что ситуация с отключением телеканала недопустима.

Конечно, ситуация с отключением из-за долгов телеканала UA: ПЕРВЫЙ недопустима. Поэтому Кабинет министров Украины с Верховной Радой Украины должны решить вопрос о финансировании Национального общественного телевидения Украины немедленно,

– говорится в сообщении.

Бой Александра Усика и Мурата Гассиева

Бой между украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО) и россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) состоится в Москве 21 июля. Это будет финал Всемирной боксерской серии (World Boxing Super Series, WBSS) в тяжелом весе.

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Предварительно украинская сторона заявляла, что в любом случае не согласится на проведение боя на территории России. Ранее бой хотели провести в Сочи.

О том, что бой был назначен на 21 июля на московском стадионе "Олимпийский" сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

До этого соответствующую информацию о дате боя обнародовал тренер Гассиев Абель Санчес. По его словам, финальный поединок Всемирной боксерской серии (World Boxing Super Series, WBSS) был запланирован на 21 июля.

Ранее финальный поединок между Александром Усиком и Муратом Гассиевым должен был проходить 11 мая в городе Джидде (Саудовская Аравия). Однако после того, как украинский боксер получил травму в ходе тренировки бой пришлось перенести.

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Позже стало известно, что генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк выразил недовольство, что Александру Усику придется финал, как и два предыдущих поединка World Boxing Super Series, проводить на территории соперника.

Руководство Всемирной боксерской суперсерии объявило окончательно дату и место проведения финального поединка Усик – Гассиев за титул абсолютного чемпиона мира. Он состоится 21 июля в Москве. Нашему чемпиону снова придется боксировать на территории соперника, как это было в 1/4 финала и полуфинале WBSS,

– заявил Александр Красюк.

Красюк добавил, что Усик продолжает подготовку в тренировочном лагере и сейчас выходит на финишную прямую – этап спаррингов. Генеральный директор K2 Promotions Ukraine подчеркнул, что для Александра Усика – это самый главный бой в его карьере, ведь на кону пояса WBС, WBO, WBA, IBF, а также пояс журнала The Ring, статус абсолютного чемпиона мира и кубок Мухаммеда Али, поэтому он поедет в Москву, чтобы победить.

А каково ваше отношение к этой ситуации? Стоит ли украинскому боксеру соглашаться на матч в России? Предлагаем вам проголосовать.

Растаможка авто на "еврономерах"

В Верховной Раде сделали резонансное заявление относительно процедуры растаможивания автомобилей на европейской регистрации. Речь идет о снижении акцизного налога на ввоз автомобилей с "еврономерами" в Украину.

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Налоговый комитет внес в парламент законопроекты № 8487 и № 8488 для уменьшения стоимости таможенного оформления авто и для создания правовых и экономических условий для регистрации уже ввезенных в Украину авто.

Об этом говорится в статье председателя комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной на "Экономической правде".

Акцизный налог для ввозимых в Украину авто будет изменен. Базовые ставки акцизного налога будут следующими: для авто с бензиновым двигателем – 50 евро, для авто на дизеле – 75 евро,

– говорится в публикации.

Речь идет о базовых ставках, к которым еще будут применяться коэффициенты. Размер акцизного налога, который надо будет оплатить, равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Коэффициент двигателя будет рассчитываться так: показатель объема двигателя делится на 1000. А коэффициент возраста – это количество полных календарных лет.

"Формула вычисления будет выглядеть так: Базовая ставка х Коэффициент двигателя х Коэффициент возраста = Сумма акцизного налога", – добавили в статье.

Аэропорту Борисполь грозит штраф на кругленькую сумму

Кассационный суд Верховного Суда признал законным решение Антимонопольного комитета Украины о начислении аэропорту "Борисполь" штраф в сумме 12,8 миллионов гривен.

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Еще 30 мая Верховный Суд в составе коллегии Кассационного хозяйственного суда признал правомерность решения Антимонопольного комитета Украины от 24.01.2017 № 13-р в деле против аэропорта "Борисполь".

Верховный Суд признал недействительным решение Комитета в части пункта 7 относительно обязательства ГП МА "Борисполь" разграничить свои счета на свою деятельность по управлению инфраструктурой и регуляторную деятельность, с одной стороны, и счета на оказание услуг по наземному обслуживанию, а в остальной части иска ГП МА "Борисполь" о признании недействительным решения Комитета отказано,

– говорится в сообщении.

По информации АМКУ, Верховный Суд окончательно подтвердил неправомерность действий ГП МА "Борисполь", установленных решением Комитета от 24.01.2017 № 13-р, как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.