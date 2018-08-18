Главные новости 18 августа: авария автобуса в Польше и почему Путин не будет обмениваться заключ

В Польше в Подкарпатском воеводстве разбился автобус с украинскими номерами. В результате аварии погибли три человека, еще 51 получил ранения. Помилование Порошенко российских диверсантов и террористов, которые совершили преступления на территории Украины, не приведет к улучшение положения украинских политзаключенных в России. Такими были главные новости субботы, 18 августа.

ДТП с автобусом в Польше

В Польше в результате аварии автобуса с украинскими номерами погибли и получили травмы украинцы. В связи с аварией в Перемышль срочно отправился украинский консул.

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Туристический автобус упал со склона и несколько раз перевернулся. Всего в салоне находилось 54 человека, в том числе и дети. Автобус вез туристов со Львова и направлялся в Австрию.

"У автобуса была украинская регистрация и перевозились туристы со Львова. Три человека погибли и 51 человек госпитализирован. Девять из них получили серьезные ранения", – говорится в сообщении телеканала TVN24.



В результате ДТП погибли три человека, 51 – пострадал

Заместитель директора департамента – начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил о том, что на место инцидента отправился украинский консул.

Консул Украины срочно выехал в Перемышль в связи с ДТП, произошедшим там 17 августа около 23:00 по местному времени,

– сказал дипломат.

Сейчас он уже находится в Перемышле. Кроме того, прибыл автобус с водителем, на котором украинцы смогут вернуться домой, когда полиция разрешит им покинуть территорию Польши.

Пока место аварии автобуса окружено для защиты следов и доказательств. Перевернувшийся на крышу автобус уже подняли.

По данным воеводского кризисного центра, по состоянию на 10:00 в субботу в больницах находились 37 человек, в том числе 10 детей. Других лиц разметили в одном из отелей Перемышля, где им оказывают психологическую помощь.

Путин не обменяет украинских политзаключенных на российских военных: названа причина

Кремль не связывает вопрос освобождения своих граждан с освобождением наших заложников.

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По словам директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, для России никаких ее военнослужащих в Украине нет – "ихтамнет". Соответственно, если в Украине якобы нет российских регулярных частей, то говорить об обмене и освобождении нет необходимости.

"Российские военнослужащие, которых задержали в Украине, брошены Кремлем на произвол судьбы. Кулуарно Россия может в единичных случаях не публично, не прозрачно, через посредников пытаться их освободить. Но в целом политику обмена Москва не рассматривает как предмет диалога с Украиной. Поэтому одностороннее помилование Порошенко российских военных преступников – неверный шаг. Россия должна в таком случае признать собственную ответственность за людей, которых она посылает на смерть, и тогда это будет предмет обмена. Но пока Россия не собирается так делать. Надо взвесить все риски и выйти на стратегическое правовое видение", – убежден Виталий Кулик.

Поэтому, считает политолог, уступок от России в плане обмена украинскими политзаключенными ждать не стоит. Украинскими заложниками Россия будет торговаться до последнего. И доказательства, которые применяет Украина для давления на Россию в вопросе освобождения Олега Сенцова и других, для Кремля – не аргумент. Для РФ аргумент – изменение геополитических раскладов, возможность диалога с Трампом, перезапуска отношений с Меркель.

Напомним, Президент Петр Порошенко готов помиловать осужденных в Украине россиян для освобождения украинских политзаключенных. Как сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова, она получила уже 22 заявления от заключенных в Украине россиян на имя президента РФ с просьбой об обмене.

За что в России осудили Олега Сенцова? Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

В субботу, 18 августа, на 80 году жизни умер бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, лауреат Нобелевской премии мира Кофи Аннан.

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Кофи Аннан был седьмым генеральным секретарем ООН с 1 января 1997 до 31 декабря 2006, работал на посту два пятилетних срока.

Аннан получил Нобелевскую премию мира 2001 года за учреждение Всемирного Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией для поддержки развивающихся стран.

В свое время он был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого I ст. за выдающийся личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и странами международного содружества, весомую роль в поддержании мира и безопасности в мире.

В Германии началась встреча Путина с Меркель: фото

В Германии началась встреча Президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Встреча началась с задержкой на полчаса. Этот приезд значится как рабочий, а не как официальный. Поэтому отсутствуют почести, а переговоры происходят не в ведомстве федерального канцлера в Берлине, а за городом.



Ангела Меркель и Владимир Путин

Путина встретили несколько демонстраций, как сторонники российского гостя с флагами так называемой "ЛНР", так и украинцы. Они держали плакат с требованием – отпустить Олега Сенцова.

По информации издания "Сегодня", глава немецкого правительства встретила российского президента на площадке перед Домом приемов. Лидеры обменялись рукопожатием, а после зашли в фойе Дома приемов, где российский лидер оставил памятную запись в книге почетных гостей.

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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о желании обсудить с президентом России Владимиром Путиным размещение миссии ООН на Донбассе и констатировала отсутствие там стабильного перемирия.

Мы должны работать над тем, чтобы найти решение. Это касается, во-первых, вопроса Украины. Над этим уже довольно долго работаем. Основа есть и остается – это Минские договоренности. Хотя нужно констатировать, что у нас пока нет стабильного перемирия,

– заявила Канцлер.

Она также выразила надежду, что к 1 сентября будет организовано новое перемирие.

"Я надеюсь, что сейчас, к началу нового учебного года, будет возможно новое перемирие. И сегодня поговорим и об учреждении миссии ООН, которая смогла бы играть свою роль в мирном процессе. Германия готова нести ответственность за это", – подчеркнула она.