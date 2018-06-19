Главные новости 19 июня: схватки под Радой, умер Иван Драч

Под стенами Верховной Рады произошли столкновения между афганцами и шахтерами, которые требовали сохранения своих льгот с одной стороны, и правоохранителями – с другой. На 82 году жизни скончался украинский писатель Иван Драч. Юрий Тандит по собственному желанию уволился с должности заместителя председателя СБУ. Такими были главные новости вторника, 19 июня.

Под Радой произошли столкновения

Днем 19 июня под Верховной Радой произошли столкновения между митингующими и правоохранителями – митингующие, в частности, пытались прорвать кордон последних. Журналисты сообщают, что правоохранители применили спецсредства, в частности, было заметно применение слезоточивого газа. Со стороны протестующих в сторону правоохранителей летели бутылки и другие предметы.



В митинге было задействовано до 2 тысяч представителей ветеранских организаций и шахтеры. Протестующие, в частности, требовали сохранения своих льгот (отмена монетизации льгот на проезд, увеличение компенсаций ветеранам и инвалидам, выделение денег на развитие угольной промышленности).



В итоге к митингующим вышла первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая предложила создать инициативную группу, которая смогла бы вести переговоры.

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"По предварительным данным, в результате конфликта несколько правоохранителей получили телесные повреждения. Информация о пострадавших уточняется. Кроме того, одного активного участника события доставили в управление полиции", – сообщили в полиции.



Сюжет 24 канала о столкновениях под Радой

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Перестало биться сердце Ивана Драча

После тяжелой болезни на 82 году скончался известный украинский писатель Иван Драч. У художника остановилось сердце, когда он проходил курс лечения в госпитале "Феофания".



По словам кинокритика Сергея Трымбача, литератор завещал похоронить его на Киевщине в родном селе Телиженцы, рядом с могилой сына Максима.



Сюжет 24 канала о смерти Ивана Драча

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Отставка советника СБУ Тандита

Служба безопасности Украины уволила советника главы ведомства Василия Грицака Юрия Тандита. Он был освобожден от должности приказом, который был подписан недавно.



"Я написал заявление об увольнении по собственному желанию и я был уволен", – коротко прокомментировал ситуацию Тандит.



При этом он не назвал причин своего решения и не указал, чем именно будет заниматься в дальнейшем. В то же время Тандит заверил, что продолжает и будет продолжать коммуницировать по вопросам обмена заложников, учитывая опыт работы в этом направлении.



"Я остаюсь близким человеком Василия Грицака, конфликтов у нас не было", – добавил экс-советник председателя СБУ.

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Тандит также рассказал, что в дальнейшем будет заниматься религиозной телевизионной программой "Добро и зло" и продолжит работать над освобождением украинских заложников. Тандит также заявил, что вскоре займет новую должность, однако пока отказался комментировать, что это будет за должность и в каком ведомстве.