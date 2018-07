Главные новости 19 июля:состояние Сенцова ухудшилось, Россия готовит санкции.

У украинского режиссера Олега Сенцова, заключенного в российской тюрьме, произошел второй криз. Россия готовит санкции в отношении физических и юридических лиц Украины. Евросоюз ввел огромную пошлину на украинскую металлургию. Такими были главные новости четверга, 19 июля.

Состояние Сенцова ухудшилось

У украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, значительно ухудшилось состояние здоровья. Его хотели перевести в реанимацию, однако пленник Кремля отказался.

Читайте также: В Москве правоохранители задержали двух человек, которые раздавали листовки в поддержку Сенцова

Сейчас он находится в больничной палате, об этом сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

У него второй криз произошел, вопрос стоял о реанимации, но он отказался и сказал, что будет принимать минимальное количество смесей. Он принимает 2-3 ложки в день,

– отметил защитник.

Он также добавил, что криз произошел из-за того, что у Олега начала "стухать сердечная мышца". Динзке добавил, что со времени предыдущей встречи Сенцов очень осунулся, а также совсем не ориентируется в датах.

"Он не смог объяснить, когда именно ему стало плохо: в датах не ориентируется, спросил меня, какой сегодня день, число", – отметил адвокат.

Читайте также: Пленник Кремля Эмир-Усеин Куку прекратил голодовку

Несмотря на это, заключенный украинский режиссер морально держится хорошо. В частности, он посмеялся с того, что Путин видел плакат с ним.

Наверное, я у Путина уже в печенках сижу,

– передал слова Сенцова Динзе.

Палата, в которой держат Олега Сенцова в колонии в Лабытнанги / Фото из документа, переданного колонией в Европейский суд по правам человека

Напомним, 13 июля стало известно, что мать Олега Сенцова написала письмо на имя Путина с просьбой помиловать ее сына. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что обращение обязательно будет рассмотрено, когда оно поступит в Кремль.



Добавим, что в начале июля впервые за 4 года пребывания в россйском плену Олегу Сенцову позволили встретиться с сестрой. После встречи она рассказала, что режиссер имеет доступ лишь к новостям российских пропагандистских каналов, а за время заключения и голодовки он изрядно постарел и похудел.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.

Россия готовит санкции против Украины

В правительстве РФ началась работа по снижению негативного воздействия на экономику в связи с введением санкций. Одним из элементов этой работы будет президентский указ о санкциях в отношении физических и юридических лиц Украины.

Читайте также: Пять стран присоединились к санкциям ЕС в отношении оккупированного Крыма: перечень

По информации собственных источников российского СМИ "Коммерсант", в санкционный список планируют включить "несколько сотен физлиц и около ста юрлиц". Под физическими лицами "подразумеваются бизнесмены, политики и госслужащие", одной из мер воздействия будет блокирование их активов в РФ и запрет на вывод капитала, говорят собеседники издания в правительстве.

За подготовку указа отвечает первый вице-премьер Антон Силуанов, а в составлении перечня, кто попадает под ограничения юрлиц, участвуют Минфин, Минпромторг и Минэкономики.

Читайте также: Россия может захватить новый регион в Украине: Тымчук назвал область

Санкции должен утвердить Владимир Путин. Разработанные предложения по ограничительным мерам против Украины будут представлены до 1 августа.

Напомним, решением Совета нацбезопасности и обороны Украины 2 мая 2018 года применены персональные санкции к отдельным российским олигархам и военным из частной военной компании "Вагнера".

ЕС ввел огромную пошлину на украинскую металлургию

Европейская комиссия приняла решение ввести защитные меры по своей металлургической продукции в рамках антидемпингового расследования.

Читайте также: США расширили список товаров из Китая, которые попадают под пошлину

Тарифные квоты будут применяться на основе принципа "first come, first served" (первый пришел – первый получил), а после того как квота будет исчерпана к следующим поставкам будет применяться пошлина в размере 25% ",

– говорится в сообщении.

Таможенные ограничения вступили в силу в четверг, 19 июля. Ограничения устанавливаются на ввоз 28 видов металлургической продукции, к 23 видам из которых применят тарифные квоты сроком на 200 дней.

В украинском правительстве настаивают, что такие действия противоречат нормам ВТО. И отстаивают права украинских производителей.

Смотрите видео, что вообще экспортирует Украина в ЕС: