Главные новости 19 августа: детали переговоров Путина с Меркель, серия страшных ДТП в Украине

Стало известно, о чем беседовали лидеры Германии и России Ангела Меркель и Владимир Путин. На Львовщине, в Суммах и на Харьковщине произошла серия ужасных аварий, в которых погибли люди. Украинский футболист Виталий Федорив попал в скандал из-за якобы неуважения к российскому флагу. Такими были главные новости 19 августа в Украине и мире.

О чем разговаривали Путин с Меркель

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель еще 18 августа провели переговоры в Берлине, однако только сейчас стали известны точные темы их разговоров. Известно, что переговоры проходили в закрытом режиме и без переводчиков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Меркель обменялись мнениями по ситуации в Украине и выразили соболезнования из-за того, что существует тотальная пробуксовка процесса по имплементации минских договоренностей.

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Высказывалась обеспокоенность в связи с неясными перспективами продления срока действия закона об особом статусе Донбасса, что является достаточно важным элементом минских договоренностей,

– отметил Песков.

Меркель встретилась с Путиным

Он добавил, что стороны также говорили о перспективах продолжения газового транзита через территорию Украины". По словам пресс-секретаря Путина, лидеры России и Германии "не считают правильными попытки политизировать проект "Северный поток-2". Кроме этого, поднималась тема возможных санкций против компаний, участвующих в реализации "Северного потока-2".

Как сообщил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, Меркель предложила Путину ввести на Донбасс 30-40 тысяч "голубых касок" (миротворцев ООН). Журналист говорит, что Меркель, возможно, предлагала создать там международную администрацию. Однако, неизвестно насколько правдива эта информация, поскольку политики говорили за закрытыми дверями и без переводчиков. Никаких заключительных заявлений после встречи также не было.

Кроме этого, политики обсудили Иран и Сирию.

Аварии в Украине

На Львовщине вблизи города Золочев столкнулись легковой автомобиль и туристический автобус сообщением Херсон – Варшава. В результате столкновения автобус съехал в кювет. В ДТП пострадала одна из пассажирок автобуса и пассажир Mercedes.

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Как отметили в полиции, 34-летний житель Золочева находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением, вследствие чего допустил столкновение с автобусом, который ехал в попутном направлении. После удара автобус, в котором находилось 44 пассажира и водитель, съехал в кювет.

39-летнего пассажира легкового авто в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, также известно, что у одной из пассажирок автобуса диагностировали ушиб ноги.

Кроме того, 19 августа в Сумах автомобиль Audi въехал в полицейский Prius, в результате чего последнее авто отбросило на тротуар. В аварии пострадало 5 человек, среди которых была и патрульная полицейская. Ее спасатели фактически вырезали из искореженного служебного авто.

Патрульные ехали на вызов, у них были включены специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки. После столкновения двух автомобилей служебный автомобиль отбросило на тротуар, где шли прохожие, произошел наезд на пешеходов,

– рассказала пресс-секретарь правоохранителей.

Смотрите видео 18+ с места аварии в Сумах:

Еще одно ДТП произошло на Харьковщине неподалеку от села Песчаное Волчанского района. Там погибло трое людей. Одним из участников аварии был автомобиль одиозного главного архитектора Харькова Сергея Чечельницкого.

Так, на трассе Харьков – Волчанск столкнулись автомобили "ВАЗ" и Lexus. Удар оказался настолько сильным, что 77-летний водитель и 63-летняя пассажирка "Жигулей" от полученных травм погибли на месте. Еще одна 74-летняя пассажирка легковушки скончалась по дороге в больницу.

В полиции сообщили, что 64-летний водитель Lexus получил ушиб грудной клетки, состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное. Этот человек – Сергей Чечельницкий, который является главным архитектором Харькова и советником мэра города.

Скандал с футболистом

Перед матчем 7-го тура первого дивизиона чемпионата России в Сочи украинский защитник "Нижнего Новгорода" Виталий Федорив отвернулся от российского флага во время исполнения гимна РФ. Спортсмен стоял прямо и невозмутимо, когда остальные футболисты повернулись в сторону российского флага. Отметим, что все футболисты держали руки позади и ни один из них не положил руку на сердце.

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На этот момент сразу же активно отреагировали в России. Так, спортивный комментатор Василий Уткин заявил о требовании оштрафовать Федорива.

Украинский защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федорив отвернулся от флага России во время гимна pic.twitter.com/ijbuHSzdvS — Спорт БО (@Sport_BO) 19 августа 2018 г.

После матча на сайте футбольного клуба вышел комментарий Федорива. Футболист заявил, что в его действиях не было никакой политической подоплеки и он был сосредоточен на молитве. Однако российским журналистам такого объяснения оказалось недостаточно, поэтому они обратились за комментарием к главному тренеру "Нижнего Новгорода" Дмитрию Черишеву.

"Вы услышали позицию игрока, что вы от меня то хотите? Жареный вас петух клюнул, вот и ищите гадость", – резко отреагировал Черышев.

Туристы "застряли" на вокзале во Львове

Ночью 19 августа группа туристов путешествовала из Ивано-Франковска домой с пересадкой во Львове. Но поезд, которым они ехали, прибыл во Львов с опозданием на более чем два часа. Люди не успели на другой поезд, на который уже были приобретены билеты. Однако на этом их приключения не окончились.

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Как сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, администрация вокзала отказалась обменять билеты на поезд, на который люди не успели, или вернуть средства. По мнению администрации вокзала, поезд с туристами опоздал не по их вине.

Тогда туристы прямо посреди помещения вокзала разложили палаточный городок и нарисовали плакаты с соответствующими обвинениями в адрес "Укрзализныци". Однако компания отреагировала оперативно, о чем незамедлительно сообщила на своем сайте, и пассажирам предоставили места в других вагонах.

В "Укрзализныце" заверили, что случай с опозданием поезда будут тщательно расследовать.