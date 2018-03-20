Главные новости 20 марта: история с отравлением Сенцова, заявления Савченко и задержание Саркози

Военный эксперт Юрий Колесников заявил, что режиссера Сенцова отравили. Нардеп Надежда Савченко дала большой брифинг. Во Франции полиция задержала Николя Саркози. Такими были главные новости 20 марта.

Сенцова отравили?

Военный эксперт Юрий Колесников заявил, что украинского режиссера Сенцова отравили в российской тюрьме.

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Сейчас мы знаем, что Сенцов умирает. Подчеркиваю, умирает. И по всем признакам, это отравление радиоактивным веществом. Не исключено, что Сенцова отравили "по приколу",

– сказал он.

К сожалению, подтвердить или опровергнуть эту информацию не так легко. Пока МИД требует от Кремля предоставить немедленный доступ украинского консула к режиссеру.

Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан, заявляет, что слухи о том, что Олега Сенцова отравили – чушь.

"Поползли слухи с мнениями "экспертов", что Олега отравили и он умирает. Совсем дебилы что ли??? Не буду я комментировать эту параноидальную чушь... Он там не на курорте, 4 года тюрьмы, в том числе на крайнем севере, "ясен пень" здоровья не добавляют", – написала на своей странице в Facebook Наталья Каплан.

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Заявления Надежды Савченко

Внефракционный нардеп Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке теракта в Верховной Раде, снялась в видео, в котором потроллила своих коллег. Сначала на видео на черном фоне появляется надпись "Зал Верховной Рады" и изображение парламента. После этого в кадре появляется Савченко на фоне пустого сессионного залп. Суровая народная избранница одета в черное и сложила руки одна на одну.

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Камера приближает лицо Савченко и тогда она говорит: "Ба-бах! Что, уср*лись?".

Кроме того, Савченко подала в суд ходатайство о взятии Владимира Рубана на поруки.

20 марта Савченко также дала брифинг в Верховной Раде, опровергая информацию о якобы подготовке теракта в Верховной Раде и в правительственном квартале.

Во время брифинга она призналась, что со времени своего освобождения из российского плена на территорию России ездила только один раз и дважды была на оккупированных территориях Донбасса.

Я не езжу в Россию! По доброй воле я ездила туда только раз на суд Карпюка и Клиха (украинские заключенные, осужденные в России, – ред.),

– отметила нардеп.

Кроме того, внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что никогда бы не взорвала помещение Верховной Рады, если бы там были невинные люди.

"Никогда в жизни не допускала даже в мыслях и не допущу, что Раду можно взорвать так, чтобы погибли невинные вместе с виновными. Так может действовать только власть, пришедшая на крови Майдана. Никогда в жизни не взорвалась бы в Верховной Раде ни одна граната, если бы там была хоть одна невинная душа", – сказала Савченко.

Задержание Саркози

Бывшего президента Франции Николя Саркози задержали по делу о финансировании его избирательной кампании в 2007 году.

Прокуратура Парижа открыла против него производство – политика подозревают в незаконном финансировании избирательной кампании.

Ранее СМИ сообщали, что правительство бывшего диктатора Ливии Муаммара Каддафи выделило по меньшей мере 50 млн евро на кампанию кандидата в президенты Франции Николя Саркози в 2007 году. Саркози был президентом Франции с 2007 до 2012 года.



Бывшего президента Франции Николя Саркози задержали

Новый командующий Объединенных сил

Новый командующий Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев дал свое первое интервью в новой должности. В частности, он рассказал, что главное отличие в проведении военных операций на Донбассе будет состоять в подчиненности.

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Главные отличия – в подчиненности. Если раньше Антитеррористическая операция проходила под общим руководством Антитеррористического центра СБУ, сейчас Операция Объединенных сил проходит под стратегическим руководством Генерального штаба Вооруженных Сил Украины,

– сказал генерал-лейтенант.

Командующий Объединенных сил Сергей Наев также рассказал об изменениях, которые будут внесены в тактику войск, привлеченных к Операции Объединенных сил.

Так, тактика – это формы и способы действий мелких подразделений, а Операция Объединенных сил – это уже уровень оперативного искусства, то есть, более высокого.

"Законом Украины четко прописано, в частности, в статье 4-й, что целями государственной политики, а военная операция – это продолжение государственной политики, – является освобождение временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и восстановление на этих территориях конституционного строя, защита законных прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, обеспечение единства, независимости и территориальной целостности Украины. Поэтому Операция Объединенных сил будет иметь именно такую цель – обеспечивать государственную политику, которая определена Законом", – рассказал Наев.

Неизвестный Путин

В сети обнародовали серию уникальных фотографий из детства и жизни Владимира Путина, которые демонстрируют его человеческую сторону, не присущую нынешнему главе Кремля.

На подборке можно увидеть свадьбу Владимира Путина, где он нежно обнимает жену Людмилу Очеретную, игры с его маленькими дочками, фото со школы и с соревнований.

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На некоторых фотографиях он отдыхает с друзьями, также на снимках есть его родители, в частности, одно из фото демонстрирует, как он сидит на коленях у матери. Больше фото – смотрите по ссылке.