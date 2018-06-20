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Главные новости 20 июня: Жебривский – аудитор НАБУ, Тимошенко идет в президенты

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Главные новости 20 июня в Украине и мире
Главные новости 20 июня в Украине и мире / Коллаж 24 канал

Аудитором НАБУ неожиданно стал экс-глава Донецкой области Павел Жебривский. Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о военной службе и о трансплантации органов. Юлия Тимошенко заявила, что будет баллотироваться в президенты. Такими были главные новости 20 июня в Украине.

Жебривский – аудитор НАБУ

Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро экс-главу Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

Жебривский заверил, что на новой должности он будет добросовестно и достойно выполнять возложенные на него обязанности. Кроме того, чиновник подчеркнул, что оценку деятельности НАБУ обязуется проводить беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим симпатиям и подтекстам.

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Аудитор НАБУ Жебрівський

Павел Жебривский после недавнего увольнения нашел новую работу

Отметим, что назначение Жебривского на должность аудитора НАБУ было с нарушением закона. Ведь аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, а Жебривский такого опыта не имеет. Следовательно, Центр противодействия коррупции будет оспаривать решение в суде.

Что будут делать аудиторы НАБУ? Они должны оценить первые годы работы главы Бюро Артема Сытника и его команды. Отрицательное заключение аудита является единственным законным основанием для внеочередного увольнения действующего директора НАБУ. Поэтому были опасения, чтобы президент не назначил "ручного" аудитора.

Законы о военной службе и трансплантации: что нового

Президент Украины Петр Порошенко 20 июня подписал сразу два важных закона.

Закон о военной службе предусматривает следующее: возраст приема граждан в курсанты высших военных учебных заведений увеличивается с 23 до 30 лет; предельный возраст пребывания офицеров-женщин в запасе повышается до 60 лет; совершенствуются правила заключения и расторжения контрактов в особый период; непригодные по состоянию здоровья военнослужащие смогут продолжить службу на тех должностях, которые не требуют физических нагрузок.

Закон о трансплантации органов вступит в силу через 1 год после опубликования в официальной прессе. Теперь изъятие органа для трансплантации после смерти будет возможно только в случае письменного прижизненного согласия. Трансплантация будет бесплатной.

Порошенко закони законодавство

Порошенко подписал важные законы

При этом действие закон не распространяется на: донорство крови и ее компонентов и деятельность, связанную с их использованием; трансплантацию половых желез, репродуктивных клеток и живых эмбрионов, аутотрансплантацию; имплантацию; изъятие анатомических материалов для диагностических и научных исследований; деятельность банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека согласно перечню, утвержденному Минздравом; изготовление биоимплантатов и ксеноимплантатов.

Кроме этого, 20 июня были одобрены еще две важных законодательных решения: Конституционный суд одобрил президентский закон об отмене неприкосновенности депутатов. Комитет парламента поддержал переименование Днепропетровской области в Сичеславскую, а в Кировоградской – в Крапивницкую. Теперь вопрос могут ставить на голосование.

Тимошенко идет в президенты

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что будет участвовать в выборах президента Украины, которые состоятся в 2019 году.

"Я буду баллотироваться на должность президента Украины. Но не буду баллотироваться для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти. Для меня президентская должность – это не Playstation, а реальные изменения, которые ждет страна", – заверила Тимошенко.

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При этом политик пообещала, что в случае своей победы на выборах она проведет референдум для принятия новой Конституции. По утверждениям Тимошенко, такая инициатива поможет "сделать власть более сильной и сбалансированной".

Смотрите видео о топ-7 возмутительных фактах о Тимошенко:

 

Гусь в метро

Для киевского метро создали серию постеров о правилах поведения в подземке с главным героем – Гусем. Сейчас серия включает 9 постеров. В них пассажирам напоминают как о важных правилах метро, так и о человечности и вежливости во время совместных поездок.

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Сейчас постеры выставили в вестибюле "Золотых ворот". Через несколько недель они появятся в вагонах и на станциях подземки.

 

Теги: Новости Украины Новости Киева Петр Порошенко Павел Жебривский НАБУ метро Президент Украины Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко Здоровье Вооруженные Силы Украины Законодательство
Источник: 24 канал
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