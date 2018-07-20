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Главные новости 20 июля: ужасные ДТП, идея Путина о референдуме, скандал с главой МВД Италии

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Главные новости 20 июля
Главные новости 20 июля / Коллаж 24 канал

В Житомирской области столкнулась маршрутка и фура, 10 человек погибли. В Хмельницкой области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибла семья из трех человек. В Николаевской области произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, погибли 5 человек. Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе. Глава МВД Италии заявил, что аннексия Крыма Россией была законной.

Черный день на украинских дорогах

В течение дня на украинских дорогах произошло четыре масштабных смертельных ДТП. В четырех ДТП в Николаевской, Житомирской, Хмельницкой областях и Киеве погибло сразу 21 человек. Еще более двух десятков человек попали в больницы.

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Первое ДТП – на Николаевщине. Произошла оно около пяти часов утра на 289 километре автодороги "Киев – Одесса", недалеко от поселка городского типа Кривое Озеро Николаевской области. Рейсовый микроавтобус, который двигался по маршруту "Одесса – Гомель", столкнулся с грузовиком, который из-за неисправности стоял с правой стороны проезжей части.

В результате аварии водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, а еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в больницу.


Смертельное ДТП вблизи Кривого Озера на Николаевщине

Позже пресс-центр ГСЧС уточнил, что на самом деле пострадали 10 человек, и они были гражданами Беларуси. Однако как сообщали белорусские СМИ, пострадавших было все же 12.

По словам заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, в общем микроавтобус перевозил 17 пассажиров, а его водитель не справился с управлением.

Второе ДТП – на Житомирщине. Рейсовый микроавтобус столкнулся с грузовиком, который стоял в крайней правой полосе проезжей части. В ДТП погибли 10 человек (водитель и пассажиры микроавтобуса), еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

Полиция установила личности четырех погибших в ДТП под Житомиром. Среди погибших есть иностранец – гражданин Грузии.

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По информации правоохранителей, среди погибших:

гражданин Грузии, 1962 года,

житель города Полонное Хмельницкой области, 1974 года рождения (водитель маршрутного автобуса),

житель села Гульск Новоград-Волынского района, 2004 года рождения,

жительница Киева (уроженка Ровенщины), 1958 года рождения.

"Также в медицинские учреждения Житомира доставлены: жительница Ружинского района Житомирщины, 1993 г.р., житель Новоград-Волынского, 1963 г.р., житель Коростеня, жительница села Гульск Новоград-Волынского района, 1999 г.р., жительница Новограда- Волынского, 1975 г.р., еще 2 мужчин, личности которых сейчас устанавливаются", – сообщили в полиции.


ДТП вблизи Житомира унесло жизни 10 человек

Третье ДТП произошло на въезде в село Прибугское, недалеко от объездной дороги Хмельницкого. Смертельное ДТП произошло на въезде в село Прибугское. В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибла семья из трех человек и еще один ребенок травмирован.

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36-летний водитель легкового автомобиля "Фольксваген Гольф" выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с грузовиком "IVECO". Сам водитель "Фольксвагена", его 35-летняя жена и 4-летняя дочь погибли на месте происшествия. Еще одна 12-летняя девочка, которая была пассажиркой этого же транспортного средства, госпитализирована в больницу,
– сообщили в полиции.


ДТП под Хмельницким: среди погибших – 4-летний ребенок

Четвертое смертельное ДТП. Произошла авария в Киеве на Старообуховской трассе в Голосеевском районе столицы. Водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другими машинами. Известно также, что в салоне одной иномарки погибла семья: отец, мать и несовершеннолетний ребенок. Еще двое пострадавших в результате ДТП получили травмы средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.


В ДТП в Киеве погибла семья: отец, мать и несовершеннолетний ребенок

Искренние соболезнования семьям погибших ...

Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе

Издание Bloomberg сообщило, что Путин во время встречи с Трампом предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Однако пока российский лидер не захотел обнародовать план, который бы его американский коллега смог лучше рассмотреть.

Как говорится в материале, само предложение Путина ставит целью голосования, которое должны провести жители "сепаратистских территорий по их статусу" пройдет оно под эгидой международного сообщества.

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В России подтвердили, что Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом действительно предложил ему провести референдум, чтобы решить вооруженный конфликт на Востоке Украины.

Об этом заявил российский журналист, главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Twitter.

Однако, по его словам, американский лидер решил взять перерыв, чтобы хорошо обдумать такое предложение главы Кремля.

О референдуме на Донбассе. Путин – Трамп – подтверждаю. Трамп взял тайм-аут,
– написал Венедиктов.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также подтвердил эту информацию.

"Эта проблема обсуждалась, были сделаны конкретные предложения, как решать этот вопрос", – заявил Антонов.

В Белом доме заявили, что не поддерживают предложения России провести референдум на Донбассе, котороею обсуждал президент России Владимир Путин с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

Глава Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис подтвердил, что "администрация США не рассматривает вопрос о поддержке проведения референдума на востоке Украины".

Скандальное заявление главы МВД Италии относительно аннексии Крыма

Глава итальянского министерства внутренних дел и глава правой партии "Лига" Сальвини заявил, что аннексия Крыма была законной, а в Украине в 2014 году состоялась "псевдореволюция".

Был референдум, и 90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в состав Российской Федерации,
– заявил Сальвини, отвечая на ремарку журналиста издания о том, что референдум в Крыму в 2014 году был незаконным.

Кроме того, он считает, что есть определенные "российские зоны", в которых преобладает русский язык и культура, поэтому они "по праву" должны принадлежать РФ.

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"Сравните референдум с фальшивой революцией в Украине, которая была псевдореволюцией, финансируемой иностранными государствами – подобно арабским революциям. Есть некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, законно принадлежащих Российской Федерации", – уточнил политик.

Он добавил, что Европе пора снять все санкции из России, поскольку они исчерпали себя, а также нанесли ущерб итальянскому экспорту.

В свою очередь, в понедельник, 23 июля, представители Министерства иностранных дел Украины встретятся с послом Италии после заявления главы ВМС Сальвини

Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП Аннексия Крыма Война на Донбассе Дональд Трамп Владимир Путин ДТП возле Житомира Новости Николаева
Источник: 24 Канал
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