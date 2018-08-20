23:03
20 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
27°C 16°C
  • вторник
    29°C 18°C
  • среда
    22°C 14°C
  • четверг
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Свадебный генерал Путин. Экономия туалетной бумаги
Вєсті Кремля
21:47, сегодня
Вести.UA. Страшное пополнение Рабиновича. Ляшко VS Брэд Питт
Вєсті.UA
20:58, сегодня
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Главные новости 20 августа: ночная стрельба в Харькове и отвоеванное село на Донбассе

71 Читати новину українською
Главные новости 20 августа в Украине и мире
Главные новости 20 августа в Украине и мире

В ночь на 20 августа у здания мэрии Харькова произошла перестрелка, в результате которой погиб 29-летний полицейский и был серьезно ранен охранник. ВСУ вернули под контроль Украины еще один населенный пункт на Донбассе. А в прифронтовой Авдеевке после почти годичного перерыва наконец восстановили газоснабжение. Такими были главные новости понедельника, 20 августа.

Ночная стрельба под мэрией в Харькове

В ночь на 20 августа неизвестный мужчина пытался проникнуть в здание городского совета Харькова, а после того, как к горсовету подъехала полиция, он открыл огонь из пистолета по стражам порядка.

Читайте также: Стрельба в Харькове: последние новости и главные версии

Смотрите видео перестрелки возле мэрии Харькова 20 августа:

Выяснилось, что нападающий стрелял из двух пистолетов.

Охранники, которые в это время были на смене, сначала подумали, что возле здания мэрии кто-то бросает петарды и один из них пошел разобраться, тогда мужчина и получил два пулевых ранения.

После этого неустановленный мужчина (при нем не было никаких документов) зашел в здание, походил по второму этажу, и на выходе его уже встречали два экипажа патрульных,
– рассказал представитель Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Сообщение о стрельбе возле горсовета в Харькове поступило правоохранителям примерно в 00:37 в ночь на понедельник. Полицейские, прибывшие на вызов, увидели у здания раненого охранника.

Харків мерія стрілянина

Стрельба возле мэрии в Харькове в ночь на 20 ноября

Мужчина, который его ранил, открыл огонь по полиции. Один из полицейских, 29-летний патрульный Дмитрий Кириенко, получил огнестрельное ранение и несмотря на усилия медиков его жизнь спасти не удалось.

Самого нападающего удалось ликвидировать. С целью опознания и выяснения мотивов опубликовали его посмертное фото.

В сети также появилось видео с камер наблюдения после того, как неизвестный мужчина проник в здание горсовета Харькова в ночь на 20 августа.

Отвоеванное село на Донбассе

Военнослужащие 24-ого ОМБр имени короля Даниила ВСУ совместно с ротой глубинной разведки вытеснили российские оккупационные войска на Донбассе еще на несколько километров и взяли под свой контроль село Шумы Донецкой области.

Эту информацию сообщил нардеп и координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что в целом под контроль украинскими военными взято более 10 квадратных километров так называемой "серой зоны".

Были проведены мероприятия по вытеснению российских оккупационных войск от населенных пунктов для предотвращения ведения ими огня по мирным жителям. Под полный контроль Объединенных сил перешел населенный пункт Шумы и дачный массив этого населенного пункта, трасса вдоль водопровода и дачный массив поселка Шахты 6-7,
– отметил нардеп.

Правда, не обошлось без потерь. Во время выполнения задания противник оказывал сопротивление и пытался отбить некоторые позиции – в результате боевого столкновения погиб младший сержант ВСУ Дмитрий Украинец.

Новые задержанные по делу активистки Гандзюк

По подозрению в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которую утром 31 июля облили кислотой, в общем уже задержаны пять человек.

19 августа во время спецоперации полицейские задержали еще троих человек по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что большинство из задержанных участвовали в АТО на Донбассе, а одного из них задержали на Житомирщине.

20 августа Херсонский суд также избрал меру пресечения второму подозреваемому в нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

Им оказался Виктор Горбунов 1991 года рождения, его подозревают в покупке кислоты для нападения на женщину. Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.

Смотрите видео об избрании меры пресечения подозреваемому в нападении на Екатерину Гандзюк:

Авдеевка снова с газом

20 августа в городе Авдеевка Донецкой области после почти годичного перерыва возобновили поставку газа.

Фактически работы по подключению начались в субботу и за это время газ получил 21 абонент в частном секторе Авдеевки и 30 – в поселке Нетайлово.

По информации председателя Донецкой ВЦА Александра Куця, уже во вторник, кроме Авдеевки, работы по восстановлению газоснабжения начнут в поселках Ясиноватского района.

Авдеевка и 7 поселков Ясиноватского района были без газа более года – с 7 июня 2017 года, когда в результате боевых действий был поврежден газопровод "Макеевка – Авдеевка".

Теперь город и прилегающие населенные пункты будут обеспечивать газом из нового газопровода "Очеретино – Авдеевка".

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Авдеевка Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне Вооруженные Силы Украины Стрельба возле мэрии Харькова Полиция Жертвы Криминальные новости Новости Харькова
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Украина не решит конфликт с Россией без ВТО и МВФ, - эксперт
 17 августа 2013 , 13:56 8
Zaxidfest 2018: расписание программы, участники и билеты
17 июля , 20:01
Роналду пригласил на финал Евро-2016 вдову Боргоново
 10 июля 2016 , 08:44
Появилась новая возможность избегать штрафов за нарушение ПДД
 4 мая , 11:20
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук