Главные новости 20 августа: ночная стрельба в Харькове и отвоеванное село на Донбассе

В ночь на 20 августа у здания мэрии Харькова произошла перестрелка, в результате которой погиб 29-летний полицейский и был серьезно ранен охранник. ВСУ вернули под контроль Украины еще один населенный пункт на Донбассе. А в прифронтовой Авдеевке после почти годичного перерыва наконец восстановили газоснабжение. Такими были главные новости понедельника, 20 августа.

Ночная стрельба под мэрией в Харькове

В ночь на 20 августа неизвестный мужчина пытался проникнуть в здание городского совета Харькова, а после того, как к горсовету подъехала полиция, он открыл огонь из пистолета по стражам порядка.

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Смотрите видео перестрелки возле мэрии Харькова 20 августа:

Выяснилось, что нападающий стрелял из двух пистолетов.

Охранники, которые в это время были на смене, сначала подумали, что возле здания мэрии кто-то бросает петарды и один из них пошел разобраться, тогда мужчина и получил два пулевых ранения.

После этого неустановленный мужчина (при нем не было никаких документов) зашел в здание, походил по второму этажу, и на выходе его уже встречали два экипажа патрульных,

– рассказал представитель Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Сообщение о стрельбе возле горсовета в Харькове поступило правоохранителям примерно в 00:37 в ночь на понедельник. Полицейские, прибывшие на вызов, увидели у здания раненого охранника.

Стрельба возле мэрии в Харькове в ночь на 20 ноября

Мужчина, который его ранил, открыл огонь по полиции. Один из полицейских, 29-летний патрульный Дмитрий Кириенко, получил огнестрельное ранение и несмотря на усилия медиков его жизнь спасти не удалось.

Самого нападающего удалось ликвидировать. С целью опознания и выяснения мотивов опубликовали его посмертное фото.

В сети также появилось видео с камер наблюдения после того, как неизвестный мужчина проник в здание горсовета Харькова в ночь на 20 августа.

Отвоеванное село на Донбассе

Военнослужащие 24-ого ОМБр имени короля Даниила ВСУ совместно с ротой глубинной разведки вытеснили российские оккупационные войска на Донбассе еще на несколько километров и взяли под свой контроль село Шумы Донецкой области.

Эту информацию сообщил нардеп и координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что в целом под контроль украинскими военными взято более 10 квадратных километров так называемой "серой зоны".

Были проведены мероприятия по вытеснению российских оккупационных войск от населенных пунктов для предотвращения ведения ими огня по мирным жителям. Под полный контроль Объединенных сил перешел населенный пункт Шумы и дачный массив этого населенного пункта, трасса вдоль водопровода и дачный массив поселка Шахты 6-7,

– отметил нардеп.

Правда, не обошлось без потерь. Во время выполнения задания противник оказывал сопротивление и пытался отбить некоторые позиции – в результате боевого столкновения погиб младший сержант ВСУ Дмитрий Украинец.

Новые задержанные по делу активистки Гандзюк

По подозрению в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которую утром 31 июля облили кислотой, в общем уже задержаны пять человек.

19 августа во время спецоперации полицейские задержали еще троих человек по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что большинство из задержанных участвовали в АТО на Донбассе, а одного из них задержали на Житомирщине.

20 августа Херсонский суд также избрал меру пресечения второму подозреваемому в нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

Им оказался Виктор Горбунов 1991 года рождения, его подозревают в покупке кислоты для нападения на женщину. Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.

Смотрите видео об избрании меры пресечения подозреваемому в нападении на Екатерину Гандзюк:

Авдеевка снова с газом

20 августа в городе Авдеевка Донецкой области после почти годичного перерыва возобновили поставку газа.

Фактически работы по подключению начались в субботу и за это время газ получил 21 абонент в частном секторе Авдеевки и 30 – в поселке Нетайлово.

По информации председателя Донецкой ВЦА Александра Куця, уже во вторник, кроме Авдеевки, работы по восстановлению газоснабжения начнут в поселках Ясиноватского района.

Авдеевка и 7 поселков Ясиноватского района были без газа более года – с 7 июня 2017 года, когда в результате боевых действий был поврежден газопровод "Макеевка – Авдеевка".

Теперь город и прилегающие населенные пункты будут обеспечивать газом из нового газопровода "Очеретино – Авдеевка".