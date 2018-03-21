Главные новости 21 марта: Украина разорвала сотрудничество с Россией и возвращение Ryanair

Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией. Лоукост-перевозчик Ryanair начнет летать из Украины. Кабинет руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого прослушивали. Легенда советского хоккея Шаталов покончил с собой в Москве. 21 марта отмечают День людей с синдромом Дауна. Такими были главные новости 21 марта в Украине и мире.

Украина наконец разорвала сотрудничество с Россией

Кабинет Министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы, которую подписали в 2011 году в то время премьер-министры России Владимир Путин и Украины Николай Азаров.

В частности, Кабмин приостановил действие этого документа, а также поручил Министерству иностранных дел в установленном порядке проинформировать правительство России.

В то же время в РФ считают, что таким образом, официальный Киев заинтересован во враждебных отношениях с Москвой. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин убежден, что такие действия Украины только во вред.

"Организовали все то, что произошло в 2014 году, а до этого выдвинули программу Восточного партнерства исключительно для того, чтобы отколоть весомые куски совместного евразийского пространства от России, от ее инициатив по интеграции", – заявил депутат.

Ryanair в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что крупнейший европейский лоукост-перевозчик Ryanair и украинский аэропорт "Борисполь" успешно завершили переговоры, поэтому в ближайшее время будет подписано соглашение о полетах. Кроме того, аэропорт вводит новую систему расценок.

Это означает, что все авиакомпании, которые работают сегодня с аэропортом "Борисполь", как и другие аэропорты страны, уменьшат плату авиаперевозчикам... И чтобы перелеты, как должно быть и определено, были более доступными,

– подчеркнул Гройсман.

Согласно информации издания avianews.com, Ryanair начнет летать из "Борисполя" и аэропорта Львова с конца октября 2018 года.

Известно о 10 направлениях Ryanair из Киева в 6 стран Европы. Так лоукост-перевозчик будет летать из украинской столицы в Барселону, Братиславу, Гданьск, Краков, Лондон, Вильнюс, Вроцлав, Познань, Стокгольм и Варшаву.

Из Львова известно о 5 направлениях авиакомпании – в Дюссельдорф, Краков, Лондон, Мемминген, Варшаву.

Прослушивание Холодницкого

В кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого 20 марта нашли в аквариуме оборудование для прослушивания.

По информации СМИ, прослушка была установлена ​​сотрудниками Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генпрокуратуры и с санкции суда.

Председатель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин убежден, что пока рано делать определенные выводы относительно прослушивания руководителя САП.

"Подождем развития событий. С точки зрения Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, все нормально. Имели право? Ммели. Процруководство ГПУ было? Было. Ну если было бы, ведь только сейчас из источников сказали, кто-то сказал. Подождем официальных заявлений", – отметил Шабунин.



Виталий Шабунин прокомментировал прослушивание кабинета Назара Холодницкого

Самоубийство звезды хоккея

Легендарный советский хоккеист Юрий Шаталов умер в возрасте 72 лет. Он был чемпионом мира, двукратным чемпионом СССР в составе ЦСКА и "Крыльев Советов", участником Суперсерии СССР – Канада 1972 г. а также серии 1974.

Впоследствии появилась информация, что бывший спортсмен покончил жизнь самоубийством.

"После того, как из-за болезни у него отказали ноги, Юрий потерял смысл жизни. Прощальную записку Юрий Григорьевич не оставил. Выражаем соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении телеграмм-канала Mash.

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