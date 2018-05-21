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Главные новости 21 мая: отравление детей в Николаеве, скандал с Берлускони

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Главные новости 21 мая
Главные новости 21 мая / Коллаж 24 канала

Массовое отравление детей в николаевской школе. Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отметился новым скандалом в отношении оккупированного Крыма. Взорван мост на Донбассе, который соединял Хрустальне с Луганском. Такими были главные новости понедельника, 21 мая, в Украине и мире.

Отравление детей в Николаеве

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В понедельник, 21 мая, в Николаеве в школе №6 эвакуировали 400 детей из-за резкого запаха. 36 учеников госпитализированы в городскую детскую больницу №2. Двое из них находятся в реанимационном отделении для наблюдения.

В больницу направлено 36 детей с жалобами на кашель, слезотечение, тошноту и першение в горле, 2-х детей госпитализировали для НАБЛЮДЕНИЯ в реанимационное отделение с жалобами на головокружение и боли в животе. Подчеркиваю, сейчас угрозы жизни детей нет,
– пишет чиновник.

Вместе с тем, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом из николаевской школы №6 госпитализировали 37 детей.

Как сообщают спасатели, дети жаловались на раздражение глаз и верхних дыхательных путей.

Как сообщил "Украинской правде" депутат Николаевского горсовета Дмитрий Резвый, "вещество напоминает слезоточивый газ из баллончика "Черемуха".

Полиция заявила о том, что начала уголовное производство в отношении распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом в николаевской школе.

Берлускони влип в новый скандал

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время выступления перед сторонниками своей партии, упомянул о поездке в аннексированный Крым и назвал оккупированный полуостров частью России.

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В частности, он рассказал, как во время поездки на оккупированный полуостров вместе с Владимиром Путиным, был поражен красотой местных парков.

Я ехал на машине по Крыму вместе с президентом России Владимиром Путиным по прибрежной дороге возле Черного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с великолепными растениями. Это делает регион, а конкретно эту часть Крыма, самой красивой частью территории России,
– сказал Берлускони.

Однако, итальянский политик не уточнил, когда именно это было.

Взорван мост, который соединял Хрустальный с Луганском

На неподконтрольной территории Луганской области взорвали мост в населенном пункте Ивановка, который соединял город Хрустальный (до декоммунизации Красный Луч) с Луганском прямой дорогой.

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По предварительной информации, причиной обрушения моста стал подрыв. Кто взорвал сооружение — пока неизвестно.

Также отмечается, что прямой дороги между Хрустальним и Луганском теперь нет. Поэтому, местные жители, которые хотят уехать из населенного пункта, вынуждены объезжать через село Софиевка.


На непоконтрольной Луганщине взорвали мост


Мост, который соединял город Хрустальный с Луганском взорвали

 

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Дети Война на Донбассе Новости Николаева Сильвио Берлускони отравление
Источник: 24 Канал
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