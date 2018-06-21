Главные новости 21 июня: продуктивный день Рады, Порошенко говорил с Путиным, состояние Сенцова
Четверг, 21 июня, выдался плодотворным в работе Верховной Рады. Народные избранники приняли сразу два важных закона. Президент Украины Петр Порошенко снова провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Адвокат незаконно осуждённого в России украинского режиссера Олега Сенцова рассказал о его состоянии. Такими были главные новости четверга, 21 июня.
Рада приняла законы о нацбезопасности, валюте и запуске Антикоррупционного суда
21 июня депутаты после затяжного рассмотрения нескольких сотен поправок проголосовали за президентский закон "О национальной безопасности".
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За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов.
Закон "О национальной безопасности" предусматривает следующее:
- Стратегическими партнерами являются страны НАТО, а стратегическим вектором – НАТО и ЕС.
- Объем финансирования сектора безопасности и обороны должен составлять не менее 5% от ВВП.
- Министр обороны и два его заместителя снимают погоны и становятся гражданскими руководителями.
- Разделяются полномочия начальника Генштаба и командования ВСУ, в настоящее время эти две должности занимает Виктор Муженко.
- Сектор безопасности и обороны страны подлежит демократическому гражданскому контролю.
Смотрите видео о принятии закона о нацбезопасности:
Порошенко, хваля депутатов за то, что они поддержали его законопроект, отметил, что "это важный шаг на пути Украины в НАТО".
Кроме этого, депутаты приняли еще одно важное решение – закон о создании Антикоррупционного суда, который дает зеленый свет запуску реформы.
Под конец рабочего дня народные избранники смогли хоть и не с первой попытки проголосовать во втором чтении и в целом за еще один президентский закон "О валюте".
Верховная Рада проголосовала в целом за закон о валюте
Порошенко снова говорил с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Глава Украинского государства призвал президента РФ освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях.
Как говорится в сообщении на сайте Порошенко, он подчеркнул важность допуска уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к незаконно осужденному Россией Олегу Сенцову и другим осуждённым украинцам.
Впоследствии стало известно, что Президент Украины дал разрешение на въезд в Украину российской омбудсвумен Татьяне Москальковой.
В то же время в Кремле после телефонного разговора Путина с Порошенко собирали совещание с членами Совета безопасности РФ.
Адвокат сообщил о состоянии Сенцова
Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова рассказала, что ей удалось пообщаться с адвокатом Олега Сенцова, который накануне посещал украинского режиссера в колонии.
По словам защитника, у Сенцова на второй месяц голодовки начались проблемы с почками и сердцем.
Адвокат рассказал, что Олег пьет 3,5 литра воды в день, и ему еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные 2 литра.
На 26-й день голодовки у Олега случился кризис и его отвезли в больницу за пределами колонии. Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления,
– цитирует защитника Денисова.
Однако, по словам адвоката, кризис может в любой момент повториться.
21 июня проходит 38-й день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова в российской колонии.