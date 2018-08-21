Главные новости 21 августа: 100 дней голодовки Сенцова, "мажорное" ДТП в Киеве

Украинский режиссер Олег Сенцов 100 дней голодает в российской колонии. Вечером 20 августа на Днепровской набережной в Киеве произошло ДТП с участием нетрезвого мажора. Харьковский стрелок, убивший полицейского возле горсовета, перед тем застрелил свою жену. ВНО по математике станет обязательным. Певец Валерий Меладзе попросил гражданство Грузии. Такими были главные новости вторника, 21 августа.

100 дней голодовки Сенцова

21 августа исполняется 100 дней, как незаконно осужденный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов объявил о начале голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль. За это время он похудел на 30 килограммов, а сердце стало биться медленнее.

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Сейчас он находится в Арктике, климат ему совершенно не подходит. Еще и влажность. В одном из писем он писал, что у него выпадают волосы и крошатся зубы,

– рассказывала сестра заложника Наталья Каплан.

Несмотря на то, что весь мир требует освобождения Сенцова, президент России Владимир Путин ни на какие уступки идти не собирается.



Акция в поддержку Олега Сенцова

В частности, российская омбудсвумен Татьяна Москалькова заявила, что обмен украинского режиссера невозможен, ведь он имеет гражданство и России, и Украины. Она отметила, что нужно искать какую-то новую правовую форму, а между Россией и Украиной должно быть заключено двустороннее соглашение о статусе лиц с двумя гражданствами.

"Мы не можем игнорировать тот факт, что сегодня большое количество граждан одновременно имеют два паспорта. Поэтому в соглашении должно быть оговорено, что эти люди признаются гражданами и одного, и другого государства, и к ним должны допускаться консулы и уполномоченные по правам человека", – добавила Москалькова.

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В то же время, росСМИ со ссылкой на заявление секретаря общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова сообщили, что Олега Сенцова начнут принудительно кормить в случае, если отказ от еды будет угрожать его жизни.

Однако, такое заявление опровергли в Управлении ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе, и отметили, что когда появится угроза жизни режиссера, его госпитализируют, но не будут принудительно кормить.

Смотрите видео акции возле посольства РФ в Киеве в поддержку Сенцова:

Сам Олег настроен решительно и не собирается прекращать голодовку, пока не будут выполнены его требования и не будут освобождены все пленники Кремля. В то же время, Сенцов понимает, что его могут не спасти и он может умереть.

"Мне кажется, что Олег прекрасно понимает ситуацию и в курсе всех последствий, к которым может привести его бессрочная голодовка. Он оценивает свое состояние как передкритичное. Я сначала не поняла, переспросила, он говорит: "Следующая стадия моего состояния может стать критической, и тогда меня должны будут отвезти в больницу, в реанимацию". Олег понимает, что его могут не довезти, и в реанимации его могут не спасти", – рассказала правозащитница Зоя Светова, которая 14 августа посетила политзаключенного в колонии.

"Мажорное" ДТП на Днепровской набережной

В Киеве вечером 20 августа на перекрестке улице Березняковской и Днепровской набережной произошла серьезная авария. Автомобиль BMW на скорости врезался в четыре припаркованные машины. Чудом обошлось без жертв.

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Очевидцы утверждают, что водитель иномарки находился в неадекватном состоянии.

У главного подозреваемого с собой был травматический пистолет, которым он угрожал всем вокруг. Позже приехал автомобиль с номерами 7777 и быстро забрал все личные вещи из BMW. Патрульные также во время своих длительных выяснений арестовали несколько очевидцев. Одного за то, что он коснулся патрульной машины, второго – за оскорбления в сторону представителя Нацполиции, – рассказали в сообществе dtp.kiev.ua

Видео ДТП на Днепровской набережной в Киеве:

На месте ДТП собралось более сотни людей, которые требовали, чтобы водитель прошел тест на алкоголь. Возмущенные очевидцы едва не устроили самосуд над виновником ДТП. Кроме того, на месте аварии несколько раз возникла потасовка между патрульными и гражданами.

Впоследствии, представитель пресс-службы Департамента патрульной полиции Киева Яна Кутовая отметила, что в отношении водителя-виновника аварии был составлен протокол по статье 124 КУоАП (совершение ДТП) и статье 130 (управление в состоянии опьянения), поскольку он имел видимые признаки алкогольного опьянения, и протокол по части 4 статьи 126 (управление авто лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления), как оказалось, ранее у него уже отбирали права.



Водитель-виновник ДТП на Днепровской набережной в Киеве

На месте находились неравнодушные граждане, которые после ДТП набросились на водителя и хотели совершить самосуд над ним. Экипаж вызвал подмогу. Одного из самых активных граждан задержали и составили на него админматериалы за злостное неповиновение работникам полиции,

– отметила пресс-секретарь полиции.

В то же время, виновника ДТП доставили в Днепровское управление полиции, где на него составили админматериалы, а материалы направили в суд. ВМW эвакуировали на штрафплощадку, а самого горе-водителя правоохранители были вынуждены отпустить, ведь ДТП обошлось без жертв. Максимум, что грозит пьяному лихачу на элитном авто без водительских прав – это штраф.

"Мажорное" ДТП в Киеве:

Новые шокирующие детали о "харьковском стрелке"

20 августа вечером вооруженный мужчина пытался ворваться в горсовет Харькова. Когда на место прибыли полицейские, мужчина открыл по ним огонь и ранил 1 правоохранителя, в результате чего тот скончался. Еще 1 раненый полицейский находится в стабильном тяжелом состоянии. Во время спецоперации стрелка ликвидировали.

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Сегодня, 21 августа, стало известно, что мужчина перед стрельбой в центре города убил и свою жену. Тело женщины со следами насильственной смерти нашли вечером 20 августа в частном доме в районе Холодной Горы, где жили супруги. Женщина погибла примерно 19 августа около 22:00 от множественных огнестрельных ранений в руки, шею и лицо.

Глава полиции Харьковщины Олег Бех сообщил, что харьковским стрелком является Александр Поярков.

Александр Поярков, 1971 года рождения. Мы понимаем, что под воздействием алкогольных напитков, стресса, он застрелил жену. На месте найдены гильзы, совпадающие с теми, что были найдены в горсовете,

– рассказал главный полицейский Харьковщины.

Злоумышленник с советских времен был военнослужащим, ранее не судим. Мужчина был безработным, поскольку в мае из-за невыплаты зарплаты уволился с работы, после чего начал злоупотреблять алкоголем и впал в депрессию. Был дважды женат. Первая жена развелась с ним из-за пьянства. Брак со второй женой соседи описывают как тихий и замкнутый.

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В доме, где жил Александр Поярков, нашли целый арсенал оружия и даже профессиональный станок для изготовления оружия, спрятанный под одеялом.

Соседи харьковского стрелка рассказали детали его жизни:

ВНО по математике для всех

С 2020 года все школьники будут обязаны проходить Внешнее независимое оценивание по математике. Причиной такого решения стали плохие результаты тестирования в этом году.

Как признали в Министерстве образования и науки, украинская методика преподавания математики устаревшая, ведь почти половина выпускников на ВНО не смогли решить задачу за 8 класс.

В ведомстве заявили, что с осени заставят учителей давать ученикам лучшие знания по математике и ужесточат требования к квалификации учителей.

Валерий Меладзе попросил гражданство Грузии

Известный российский певец и брат украинского композитора и продюсера Константина Меладзе, Валерий Меладзе, обратился в Министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство.

Как пояснил сам Меладзе, он хочет получить грузинское гражданство при сохранении российского и назвал Россию и Грузию братскими народами.

Я родился и вырос в Грузии в то время, когда между Россией и Грузией не существовало границ. Исторически и ментально наши народы были и остаются и по сей день близкими по-братски. Возникновение границ поставило нас перед выбором. Я предпринял действия, чтобы стереть эту границу для себя,

– объяснил певец.

Таким образом певец решил воспользоваться новым законом Грузии "О гражданстве", который позволяет уроженцам страны восстановить гражданство Грузии, которое они потеряли при получении гражданства другой страны.