Главные новости 22 мая: Новое отравление газом детей в школе, Онищенко-президент и Кремль

В харьковской школе №3 неизвестные распылили, вероятно, перцовый спрей. Россия ставит на нардепа-беглеца Александра Онищенко на будущих президентских выборах. В Кремле приняли к сведению вопрос о незаконно осужденном украинском режиссере Олеге Сенцове. Такими были главные новости вторника, 22 мая, в Украине и мире.

Отравление детей в Харькове

В харьковской школе №3 неизвестные распылили перцовый спрей. В итоге всех детей учебного заведения эвакуировали.

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По информации Харьковской облгосадминистрации, школьники обратились к медикам с жалобами на слабость и затрудненное дыхание.

"Состояние госпитализированных – средней тяжести. Среди симптомов – слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа. Причины недомогания сейчас выясняют", – рассказала исполняющая обязанности начальника управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.

Отметим, всего к медикам обратились 37 детей, 35 из которых госпитализированы, а 6 находятся в палате интенсивной терапии.

Сейчас версии теракта или диверсии правоохранители не рассматривают.

"Мы думаем, что это обычное хулиганство. Если будут какие-то данные о том, что совпадения не являются случайными — конечно, будет решаться вопрос об изменении, если будут на это основания", — рассказал заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры №4 Сергей Колесник.

К слову, сотрудники ГСЧС осмотрели учебное заведение и не обнаружили опасных веществ.

Сюжет 24 Канала об отравлении детей в Харькове

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Кремль делает ставку на Онищенко?

Американское издание Times Square Chronicles заявило, что Кремль решил выставить Онищенко против Порошенко на выборах президента Украины.

В материале, в частности, говорится, что украинский политик является не чужим человеком в России, также он имеет паспорт гражданина РФ, который обеспечили ему связи в ФСБ России и служба в войсках СССР в Германии, где он был завербованным и познакомился с Владимиром Путиным.

Россия пытается поджигать стабильность в Украине, используя поддельные пленки и продвигая нового кандидата в президенты. На будущих президентских выборах в Украине Кремль снова решил разыграть криминальную карту – как и в случае с Януковичем – выставив против президента Порошенко бывшего члена Партии регионов и криминального авторитета со связями в ФСБ – Александра Онищенко,

– подчеркнули журналисты.

Вместе с тем в статье утверждается, что Онищенко является не просто украинским олигархом, а человеком из криминального мира с гангстерским прошлым. Именно поэтому, по мнению авторов, ему пришлось полностью изменить имя Александр Раджабович Кадыров на Александр Романович Онищенко. Кроме того, по данным криминальной полиции Украины, в 90-тых годах Онищенко был криминальным авторитетом, сидел в СИЗО и получал условные сроки.

Издание добавляет, что частые визиты Онищенко в Россию при отсутствии там официального бизнеса и раздувание заявлений политика на государственном телевидении РФ только подчеркивают почерк Кремля по дискредитации украинской власти.

По мнению директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, у Онищенко есть мотивы для баллотирования в президенты.

"Онищенко пытается продвигать свой собственный интерес. Он – медийный фокусник. Онищенко хочет идти в президенты. Создаст высокую трибуну, если его не зарегистрирует ЦИК. Технически он может быть кандидатом по сливу информации. Ведь компромат исходит уже не от нардепа-коррупционера, а от кандидата в президенты. Хотя Онищенко очень токсичен. Все, кто имел с ним дело в Украине, пострадали. Даже те, на кого он работал – Юлия Тимошенко", – отмечает эксперт.

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Кремль активизировался в вопросе Сенцова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что очередное обращение деятелей науки и культуры к хозяину Кремля Путину с просьбой освободить украинского режиссера Олега Сенцова, заключенного в России, в Кремле примут во внимание.

Также он напомнил, что "о ситуации с Сенцовым президенту неоднократно задавали вопросы, он на них отвечал".

"Говорится об осужденном, и здесь президент говорил о своей позиции, добавить здесь нечего", – подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь лидера РФ отметил, что в Кремле до сих пор не обсуждался обмен украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова на арестованного в Киеве главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

"Пока никакой инициативы относительно этого, насколько мне известно, не было. Мы не получали никакой информации. Правда, такие инициативы не обсуждаются публично, ведь это вопросы, которые любят тишину", – добавил Песков.

Тем временем в Украине сотни людей вышли на акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в российской колонии, поскольку 22 мая – 9-й день бессрочной голодовки.

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Сюжет 24 Канала об акции в поддержку Сенцова