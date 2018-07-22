Главные новости 22 июля: 180 лет заключения для украинцев, звание Героя Украины для Усика

В воскресенье, 22 июля, получило огласку, что в Греции состоялся суд над украинским музыкантом Сергеем Шваюком, который является участником Ивано-Франковской группы "Перкалаба", и его другом Петром Литвинчуком, их приговорили к 180 годам тюрьмы. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Президенту Петру Порошенко присвоить Александру Усику звание Героя Украины

Задержание украинцев в Греции

Согласно греческому законодательству, мужчины совершили правонарушение сразу по нескольким статьям: в частности, незаконное пересечение границ страны Европейского союза, создание опасности для жизни людей из-за перезагрузки яхты, отсутствие спасательных средств.



Как подчеркнул адвокат украинцев Захарияс Кессес, такие большие сроки обусловлены особенностями греческого законодательства.

Кроме Петра Литвинчука и Сергея Шваюка, на яхте было еще 63 нелегальных мигранта. Во время оглашения приговора за каждого нелегального мигранта могут добавлять 10-15 лет. Первоначально им грозило 630 лет за решеткой,

– пояснил правозащитник.

В то же время в материале подчеркивается, что на протяжении последних нескольких лет в греческие тюрьмы за перевозку незаконных мигрантов попали сотни граждан Украины.



Родные заключенных Шваюка и Литвинчука также уверяют, что мужчины не собирались идти на преступление и в такой ситуации оказались принудительно.

Реакция на победу Усика

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинского боксера Александра Усика с исторической победой над россиянином Гассиевым и предложил президенту Украины Петру Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины.

Но первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что боксер является спортивным кумиром, а Героями Украины являются бойцы, защищающие страну на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского чемпиона Александра Усика с викторией над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. По его словам, украинский гимн, который прозвучал в Москве, – это "символ борьбы" и "приближения победы".

Руководитель спортивного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки отметила, что был "честный бой, хоть и завершился обидно". Также она поздравила Усика и его команду с победой.

Честный бой, хоть и обидный. — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) July 21, 2018

Плохой звук. Это команда Усика. Верили и победили. Поздравляю. pic.twitter.com/YqjZ8a3ZMq — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) July 21, 2018

Такого же мнения придерживается его коллега по каналу Дмитрий Жичкин. По его словам, бой получился "отличным", а "Усик – красавец".



"Ну а главное – братство народов", – добавил он.

Отличный бой. Усик - красавец. Гассиев - красавец. Ну а главное - братство народов. Политика идёт нахрен. — Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) July 21, 2018

К слову, на сторону сторонников украинца встал и главный пропагандист Кремля и одновременно так называемый Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.



"Усик – очень хороший. Браво", – отметил прихвостень Путина.

Усик очень хорош. Браво. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) July 21, 2018

А известный комментатор Василий Уткин назвал Усика "чемпиусиком".

Усик - чемпиусик — Василий Уткин (@radioutkin) July 21, 2018

Еще перед окончанием боя он подчеркивал, что "Усик очень впечатляет" и, "если Усик не нарвется, это будет очень красивая победа на чистом мастерстве, а если нарвется, следовательно, это мастерство ничего не стоило".

Усик очень впечатляет. — Василий Уткин (@radioutkin) July 21, 2018

Если Усик не нарвется, это будет очень красивая победа на чистом мастерстве, а если нарвется - значит, это мастерство ничего не стоило.)) — Василий Уткин (@radioutkin) July 21, 2018

Добавим, что после Уткин поддержал твит основателя одного из самых популярных российских спортивных сайтов Sport.ru Александра Лютикова, который назвал Усика "обычным парнем из российского города Симферополь".



"Обычный парень из нашего российского города Симферополь стал абсолютным чемпионом мира по боксу Поздравляем Александра Усика!" – отметил "журналист".

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Принц Джордж на крестинах принца Луи в июле 2018