Главные новости 23 марта: арест Савченко, Ryanair в Украине, Трамп подписал бюджет США

Надежду Савченко арестовали на 59 дней. Ryanair официально вошел в Украину. Самая бюджетная авиакомпания в Европе, будет летать из Украины в 2018 году. Трамп подписал закон о бюджетном финансировании США, который предусматривает большую помощь Украине. В Одесской области выпал снег желтого цвета. Такими были главные новости пятницы, 23 марта.

Арест Надежды Савченко

23 марта Шевченковский районный суд города Киева принял решение арестовать Надежду Савченко на 59 дней.

Перед вынесением постановления судья Евгений Сидоров провел в совещательной комнате 3 часа.

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Учитывая изложенные данные о личности подозреваемого, тяжесть наказания, которое грозит ей в случае признания его вины ... следственный судья считает необходимым применить к Савченко мера пресечения в виде содержания под стражей и не находит достаточных оснований для применения к ней более мягкие которой пресечения,

– зачитал решение судья.

Мера пресечения действует до 20 мая 2018 года, без права внесения залога.

Во время своего выступления в суде Надежда Савченко заявила, что начинает голодовку. Также она напомнил и о своей голодовке в российской тюрьме. Как утверждает Савченко, находясь там, она провела 83 дня обычного и 6 дней сухого голодания.

Адвокаты Надежды Савченко заявили, что будут подавать апелляционную жалобу на ее арест.

Защита Савченко считает решение об аресте "полностью политическим" и называет его "политическим крючкотворством". Отмечается, что апелляцию на арест Савченко подадут в понедельник, 26 марта.

А пока Надежда Савченко находиться в СИЗО, ее партию "Общественно-политическая платформа" будет возглавлять младшая сестра Вера. Об этом заявила сама Вера Савченко.

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Также, сегодня появилась информация и фото о том, что в прошлом году в Киеве случайные свидетели заметили народного депутата Надежду Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана за уничтожением некоторых вещей. В частности, утверждаются, что они сжигали документы. Об этом написало издание "Главком", которое и опубликовало соответствующие фото.

На кадрах видно, как Савченко и Рубан сначала прогуливаются по парку, что-то обсуждают, а затем останавливаются и начинают что-то жечь. Отмечается, что они занимались уничтожением документов возле памятника основателям Киева.

Парочка жгла документы и растирала пепел, – убеждают свидетели.

Савченко и Рубан сжигали документы возле памятника основателям Киева

Савченко и Рубан сожгли документы и растерли пепел

Как утверждают представители ресурса, поскольку в начале марта выяснилось, что этих людей подозревают в подготовке теракта, а лицо Рубана стало более узнаваемым после ряда публикаций в СМИ, свидетели решили передать им фотографии.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в свержении конституционного строя и захвате государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства президента Украины, премьер-министра и других государственных деятелей, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Ryanair официально вошёл в Украину

Ryanair, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе, будет летать из Украины в 2018 году. Министерство инфраструктуры достигло окончательных договоренностей с лоукостом.

Самолеты Ryanair будут летать из "Борисполя" и Львова. Полеты в 6 европейских стран начнутся в конце октября 2018 года. Будет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова.

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По словам Порошенко, в первый период билеты на полеты продавать по цене 10 евро. А средняя стоимость для украинцев будет около 40 евро.

Сегодняшняя крупная сделка с Ryanair откроет европейские горизонты для еще большего количества украинцев. Авиакомпания продает дешевые билеты в Европе, средний тариф, как меня проинформировали, составляет 49 евро. Компания осуществляет 1800 маршрутов в 34 страны мира. Естественно, что договориться с подобным гигантом не так просто. Поэтому, поздравляю стороны с достижением соглашения на основе взаимной выгоды и комфорта для пассажиров,

– написал Порошенко в Facebook.

Билеты на рейсы Ryanair из Львова и Киева уже можно приобрести на сайте авиакомпании.

Список маршрутов Ryanair из Киева

Барселона – Киев-Борисполь: 4 рейса в неделю.

Братислава – Киев-Борисполь: три раза в неделю.

Варшава-Модлин – Киев-Борисполь: 4 рейса в неделю.

Вильнюс – Киев-Борисполь: три раза в неделю.

Вроцлав – Киев-Борисполь: три раза в неделю.

Гданьск – Киев-Борисполь: дважды в неделю.

Краков – Киев-Борисполь: три раза в неделю.

Лондон (Станстед) – Киев-Борисполь: дважды в неделю.

Познань – Киев-Борисполь: дважды в неделю.

Стокгольм-Скавста – Киев-Борисполь: 3 рейса в неделю.



Рейсы Ryanair из Киева

Список маршрутов Ryanair из Львова

Варшава-Модлин – Львов: три раза в неделю.

Дюссельдорф-Веце – Львов: три раза в неделю.

Краков – Львов: три раза в неделю.

Лондон (Станстед) – Львов: 3 рейса в неделю.

Мемминген – Львов: 2 рейса в неделю.



Рейсы Ryanair из Львова

Финансовая помощь Украине от США

Президент США Дональд Трамп подписал Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в размере 1,3 триллиона долларов. Он предусматривает финансовую помощь Украине. Об этом сообщает Укринформ.

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Отметим, что утром Трамп заявлял, что может использовать право вето и отклонить проект федеральных бюджетных ассигнований, одобренный Сенатом США несколько часов раньше. Причиной его недовольства стало отсутствие в законе пунктов о будущем нелегальных иммигрантов, привезенных в США в детском возрасте, и о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

I am considering a VETO of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense, is not fully funded. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 березня 2018 р.

Подписанный закон насчитывает 2232 страницы и предусматривает распределение расходов на 1,3 триллиона долларов. Среди них есть и финансовая помощь Украине, размером 620,7 миллионов долларов. Согласно закону Украины планируется выделить 420, 7 миллионов долларов помощи по линии Государственного департамента, а также 200 миллионов долларов – в пределах финансирования Пентагона.

Странный снег в Одесской области

На территории Арцизского, Измаильского и Ренийского районов Одесской области 23 марта выпал снег желтого цвета. Об этом в Facebook написал мэр Измаила Андрей Авраменко.

Специалисты считают, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке – песчано-коричневая смесь. Вредных химических веществ не обнаружено,

– добавил Авраменко.