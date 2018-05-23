23:28
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 12°C
  • пятница
    25°C 15°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бабушки Володи Путина. Бутафорский центр
Вєсті Кремля
22:53, сегодня
Вести.UA. Полет Луценко. Новая профессия Иво Бобула
Вєсті.UA
21:16, сегодня
Перегруженные
ЦРУ
09:12, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Главные новости 23 мая: Бобул идет в президенты, украинского журналиста осудили в Беларуси

93 Читати новину українською
Главные новости 23 мая в Украине и мире
Главные новости 23 мая в Украине и мире / Коллаж 24 Канала

Народный артист Украины Иво Бобул заявил о намерении участвовать в президентских выборах. Украинского журналиста Павла Шаройка приговорили к 8 годам в Беларуси. А украинские военные устроили открытый демарш Президенту Порошенко. Такими были главные новости среды, 23 мая.

Известный украинский певец и композитор Иво Бобул заявил, что намерен участвовать в выборах президента Украины.

Обязательно. Сейчас собираю финансы. Они нужны в первую очередь. А народ поддержит, я в этом даже не сомневаюсь,
– сказал Бобул.

Впоследствии он подтвердил серьезность своих намерений в эксклюзивном комментарии журналистам 24 Канала.

По словам артиста, к нему уже обращались олигархи с предложением помочь, однако он намерен просить деньги на кампанию не в кого-нибудь, а в самого Дональда Трампа.

"Я решился на этот шаг, потому что вижу, что наша страна идет не туда, куда нужно. Мы летим в пропасть и не можем остановиться. Для того, чтобы остановиться, нужно иметь команду. Она у меня готова. Как только начнутся выборы и можно будет анонсировать политическую платформу – мы это все сделаем красиво и правильно", – заявил Иво Бобул.

Іво Бобул президент
Иво Бобул идет в президенты

Украинского журналиста Шаройка осудили в Беларуси

Верховный суд Беларуси вынес украинскому журналисту Павлу Шаройку приговор и приговорил его к 8 годам лишения свободы за "шпионаж".

Об этом сообщил журналистам посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Суд над Шаройком закончился еще в феврале, однако до сих пор о приговоре не было известно.

Сейчас украинец находится в СИЗО КГБ Беларуси. На днях его посещал украинский консул и разрешили встречу с женой.

Корреспондента "Украинского радио" в Минске Павла Шаройка КГБ Беларуси арестовало 25 октября 2017 года по делу о шпионаже.

12 февраля стало известно о начале суда над ним, который проходил за закрытыми дверями. В конце февраля было известно, что ему уже вынесли приговор, однако решение суда держалось в тайне.

Украинские военные устроили демарш Порошенко

23 мая Петр Порошенко во время визита в Николаев подписал Закон о переименовании Высокомобильных десантных войск на Десантно-штурмовые войска.

Также Указом Президента был изменен цвет беретов украинских морпехов. Теперь вместо черных они должны носить головные уборы цвета морской волны.

Так, во время мероприятия бойцы Первого Феодосийского Отдельного батальона морской пехоты, который не предал присягу и до последнего оказывал сопротивление оккупантам в Крыму, устроили перед гарантом открытый демарш.

Немало пехотинцев отказались одевать новые береты и вышли на плац в черных.

Военные такой свой поступок объясняют тем, что выступают "против фасадной реформы армии".

23 мая в Украине отмечают День морской пехоты.

Теги: Новости Украины Иво Бобул Новости политики арест Скандал Петр Порошенко Новости Беларуси СМИ журналисты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Иво Бобул в эксклюзивном интервью рассказал про свою предвыборную программу
сегодня, 23:14 Иво Бобул в эксклюзивном интервью рассказал про свою предвыборную программу
Євген Назаренко 42
Как Трамп оказался в крайне нелепой внешнеполитической ситуации
сегодня, 23:00 Как Трамп оказался в крайне нелепой внешнеполитической ситуации
Іван Яковина 82
Главные новости 23 мая: Бобул идет в президенты, украинского журналиста осудили в Беларуси
сегодня, 22:36 Главные новости 23 мая: Бобул идет в президенты, украинского журналиста осудили в Беларуси
93
Що означає зміна риторики Тимошенко
сегодня, 21:51 Що означає зміна риторики Тимошенко
Микола Давидюк 2115
Чиновник об инвалидности ветеранов: они остаются молодыми, стильными и сексуальными
сегодня, 20:01 Чиновник об инвалидности ветеранов: они остаются молодыми, стильными и сексуальными
Євгенія Мазур 144
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук