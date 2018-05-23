Главные новости 23 мая: Бобул идет в президенты, украинского журналиста осудили в Беларуси

Народный артист Украины Иво Бобул заявил о намерении участвовать в президентских выборах. Украинского журналиста Павла Шаройка приговорили к 8 годам в Беларуси. А украинские военные устроили открытый демарш Президенту Порошенко. Такими были главные новости среды, 23 мая.

Известный украинский певец и композитор Иво Бобул заявил, что намерен участвовать в выборах президента Украины.

Обязательно. Сейчас собираю финансы. Они нужны в первую очередь. А народ поддержит, я в этом даже не сомневаюсь,

– сказал Бобул.

Впоследствии он подтвердил серьезность своих намерений в эксклюзивном комментарии журналистам 24 Канала.

По словам артиста, к нему уже обращались олигархи с предложением помочь, однако он намерен просить деньги на кампанию не в кого-нибудь, а в самого Дональда Трампа.

"Я решился на этот шаг, потому что вижу, что наша страна идет не туда, куда нужно. Мы летим в пропасть и не можем остановиться. Для того, чтобы остановиться, нужно иметь команду. Она у меня готова. Как только начнутся выборы и можно будет анонсировать политическую платформу – мы это все сделаем красиво и правильно", – заявил Иво Бобул.



Иво Бобул идет в президенты

Украинского журналиста Шаройка осудили в Беларуси

Верховный суд Беларуси вынес украинскому журналисту Павлу Шаройку приговор и приговорил его к 8 годам лишения свободы за "шпионаж".

Об этом сообщил журналистам посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Суд над Шаройком закончился еще в феврале, однако до сих пор о приговоре не было известно.

Сейчас украинец находится в СИЗО КГБ Беларуси. На днях его посещал украинский консул и разрешили встречу с женой.

Корреспондента "Украинского радио" в Минске Павла Шаройка КГБ Беларуси арестовало 25 октября 2017 года по делу о шпионаже.

12 февраля стало известно о начале суда над ним, который проходил за закрытыми дверями. В конце февраля было известно, что ему уже вынесли приговор, однако решение суда держалось в тайне.

Украинские военные устроили демарш Порошенко

23 мая Петр Порошенко во время визита в Николаев подписал Закон о переименовании Высокомобильных десантных войск на Десантно-штурмовые войска.

Также Указом Президента был изменен цвет беретов украинских морпехов. Теперь вместо черных они должны носить головные уборы цвета морской волны.

Відсьогодні колір беретів українського морпіха набуває відтінку морської хвилі, як штормове Чорне й Азовське море. Зберігаючи чорні берети на почесних місцях вдома і в музеях, визволяти Україну в ході операції Об’єднаних сил морська піхота віднині буде в новому однострої pic.twitter.com/0sPLWWNw04 — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 травня 2018 р.

Так, во время мероприятия бойцы Первого Феодосийского Отдельного батальона морской пехоты, который не предал присягу и до последнего оказывал сопротивление оккупантам в Крыму, устроили перед гарантом открытый демарш.

Немало пехотинцев отказались одевать новые береты и вышли на плац в черных.

Военные такой свой поступок объясняют тем, что выступают "против фасадной реформы армии".

23 мая в Украине отмечают День морской пехоты.