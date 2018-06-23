Главные новости 23 июня: Снег в Карпатах, жуткой смертью погиб помощник нардепа

В Карпатах выпал снег, вследствие чего в высокогорном детском лагере в плену снега оказались дети. В ДТП на Полтавщине погиб Сергей Маркаев, который был помощником нардепа от "Опоблока" Александра Вилкула. В Лиманском районе Одесской области правоохранители провели спецоперацию в связи с противозаконными действиями психически больного человека. Такими были главные новости субботы, 23 июня.

Летняя зима по-украински

23 июня в Карпатах выпал снег, а температура воздуха, в частности, на вершине горы Поп Иван держалась на отметке в 0 градусов.

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"По состоянию на 8:00 23 июня 2018 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, штиль, температура окружающей среды – 0 градусов. Падает снег", – рассказали на Черногорском горном поисково-спасательном посту.

К слову, в результате непогоды и резкого снижения температуры в Раховском районе Закарпатья 27 детей и 8 взрослых, находясь в палаточном лагере, фактически оказались в плену.

В этой местности оказался детский палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей. На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы будет доставлен в низменные населенные пункты района. По состоянию на 8 часов утра температура воздуха на высокогорье составляет около 1 градуса тепла,

– отметил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Добавим, что вблизи горы Близница, где собственно и размещался лагерь, на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достигал несколько сантиметров толщиной.

На Драгобрате слой снега достиг нескольких сантиметров толщиной

В итоге спасателям все же удалось добраться до детей. По информации пресс-службы ГСЧС, для оказания помощи туристам привлекли 2 поисково-спасательные группы в составе 8 человек личного состава и 3 единицы техники от Раховского поисково-спасательной группы.

В ведомстве добавили, что состояние здоровья всех детей удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждаются.

"В 11:00 спасатели добрались до туристов и сейчас сопровождают их до ближайшего населенного пункта", – сообщили в ГСЧС.

На фото, снятых во время спасательной операции видно, что большинство детей одеты в тоненькие кофточки и дождевики, а палатки лагеря размещены посреди снежных сугробов.

По словам спасателей, состояние здоровья всех детей удовлетворительное и в медицинской помощи они не нуждались

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В ДТП погиб помощник Вилкула

В результате ДТП на Полтавщине погиб помощник народного депутата от политической партии "Оппозиционный блок" Сергей Маркаев. Авария произошла на дороге "Киев-Харьков". Погибший был консультантом нардепа Александра Вилкула.

"В Великобагачанском районе произошло ДТП, где столкнулись автомобиль "Хюндай" с грузовым автомобилем "Даф". В результате столкновения водитель, находившийся в автомобиле "Хюндай" погиб на месте ДТП. При погибшем было удостоверение консультанта народного депутата", – рассказали в полиции Полтавщины.

На своей странице в Facebook народный депутат Александр Вилкул подтвердил информацию, что в ДТП погиб Сергей Маркаев.

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Спецоперация со стрельбой и брошенной гранатой в Одесской области

23 июня в селе Курисово, что в Лиманском районе Одесской области, вооруженный обрезом охотничьего гладкоствольного ружья мужчина 1982 года рождения, который стоит на учете как психически больной человек и как наркоман, заперся в доме и бросил в полицейских, которые прибыли на вызов, шумовую гранату. Кроме того, злоумышленник из ружья ранил одного из правоохранителей.

Как рассказали правоохранители, получив сообщение от врачей о том, что, прибыв на вызов к 35-летнему мужчине, который состоит на учете как наркозависимый, в доме они заметили ружье, для проверки на место инцидента отправились сотрудники полиции.

Увидев правоохранителей, мужчина закрылся в доме и бросил в полицейских шумовую гранату. В помещении вместе с ним находилась его мать. После этого он произвел выстрел из ружья в сторону правоохранителей, в результате чего офицер полиции получил дробное ранение левого предплечья и туловища,

– добавляют они.

В Одесской области полиция провела успешную спецоперацию "Гром"

В итоге на место инцидента прибыли следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции, руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области и спецподразделение КОРД. Также на месте присутствовали усиленные наряды правоохранителей, ГСЧС и медики, было введено в действие оперативно-тактический план "Гром".

"С гражданином были начаты переговоры с целью убедить его сложить оружие и сдаться правоохранителям и врачам. Ситуация была осложнена тем, что в домовладение зашла мать больного, и не желала самостоятельно покинуть дом, были обоснованные основания, что она так же могла стать заложником в дальнейшем, угроза была вполне реальной", – рассказал советник главы одесской Нацполиции Руслан Форостяк.

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В то же время в полиции констатировали, что также была проведена эвакуация гражданского населения из зоны проведения полицейских мероприятий.

"В результате спецоперации злоумышленник задержан. Среди гражданского населения никто не пострадал. На месте происшествия работали специалисты взрывотехнического управления. Продолжается расследование. Оперативный план "Гром" завершено", – подытожили полицейские.

Видео спецоперации в Одесской области