Главные новости 23 августа: День Флага, потери на Донбассе и перенос президентских выборов
В Украине отмечают День государственного флага. Интересные факты о сине-желтом флаге. В результате боевого столкновения в четверг погибли четверо украинских военнослужащих, еще семеро получили ранения различных степеней. В Конституционный суд внесено представление о переносе даты выборов Президента Украины. Такими были главные новости четверга, 23 августа, в Украине и мире.
День флага: самые интересные факты о украинский флаг
23 августа в Украине отмечают День государственного флага. И хотя этот праздник относительно новый (его начали праздновать с 2004 года), однако история украинского флага достигает седой давности.
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Первое историческое упоминание датируется 1256 годом – днем основания Львова. Именно на гербе города Льва соединились эти символические для страны цвета – желтого льва на голубом фоне.
Сочетание этих красок находим и во времена казачества, особенно в период XVIII века. Часто у запорожцев были синие знамена, украшенные золотистыми орнаментами, образами православных святых или же казаков.
Казацкий флаг
Во время описания Грюнвальдской битвы (между войсками государства Тевтонского ордена и объединенными войсками Королевства Польского и Великого княжества Литовского и Русского, 1410 год) автор рассказывает, что львовское войско выступило под сине-желтыми цветами – это был синий флаг с золотым львом, опирающейся на скалу.
Грюнвальдская битва
Первое официальное признание сине-желтого флага как украинского народа состоялось 22 марта 1918 года. Тогда Центральная Рада приняла Закон, утвердив сочетание желтого и голубого цветов как знамя Украинской Народной Республики.
Кстати, до сих пор продолжаются дискуссии о том, какой флаг правильный: современный вариант с голубым вверху и желтым внизу, или наоборот – с желтым сверху. Некоторые историки утверждают: именно последний вариант использовали во времена Украинской Народной Республики. На самом же деле во времена УНР использовали оба варианта флага.
Действительно историческое событие состоялось 27 июля 1976 года. В Монреале на Олимпийских Играх во время футбольного матча между сборными Германской Демократической Республики и СССР (большинство команды сборной составляли игроки киевского "Динамо") украинцы вывесили плакат с надписью "Свобода Украине!". А украинец Данил Мигаль, который жил в Канаде, решился выбежать с сине-желтым флагом прямо на футбольное поле да еще и сплясал гопака. Акция длилась 15 секунд, после чего полиция вывела его со стадиона. Тогда впервые весь мир увидел украинский флаг.
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Весь мир увидел украинский флаг в 1976 году: этот момент можно увидеть на 1:15:44
Самый большой флаг Украины имеет размер 40х60 метров, он полностью идентичен пропорциям стандартного: две равные полосы, а ширина и высота имеют соотношение 2:3. Знамя внесли в Книгу рекордов Украины.
Рекордный флаг Украины
С Днем Флага!
Украина понесла большие потери на Донбассе: есть немало раненых
В четверг, 23 августа, в 17:00 и 18:00 российские оккупационные силы осуществили 12 обстрелов на Донбассе, при этом 4 обстрела – из артиллерии и минометов. В результате боевых действий погибли 5 украинских военных, еще 7 бойцов получили ранения.
В штабе уточнили, что пророссийские боевики открывали прицельный огонь из минометов калибра 122, 120 и 82 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским защитникам Крымского, Новотошковского, Железного, Новгородского, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Гнутово, Лебединского.
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Во время боя российско-оккупационные войска осуществили более 30 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, выпустили более 60 мин калибра 120 мм и 60 — калибра 82 мм. Вели активные обстрелы из вооружения БМП и гранатометов различных типов.
Украинским военным пришлось открыть огонь в ответ, в результате чего были ликвидированы 12 пророссийских боевиков и еще 17 – ранены.
Воинские части резерва и артиллерия готовы к отражению атак противника и ведению боевых действий. Ситуация в районе проведения Операции остается под контролем Объединенных сил,
– заверили в штабе ООС.
На брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк дополнил детали боев.
Около 06.00 под прикрытием артиллерии и минометного огня противник приблизился к передовым позициям одной из механизированных бригад в районе н.п. Крымское и осуществил попытку захвата наблюдательных постов вдоль Бахмутской трассы. Командованием бригады для отпора нападения применены резервы и нанесено огневое поражение, в результате чего атака противника была отбита, – сказал он.
В общем с полуночи по состоянию на 13.00 четверга по оборонительным позициям подразделений Объединенных сил зафиксировано уже 12 прицельных вражеских обстрелов.
Президентские выборы могут перенести
23 августа в своем Facebook народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец сообщил о том, что в Конституционный суд внесено представление о переносе даты выборов Президента Украины.
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По моей информации, готовится представление в Конституционный Суд с целью переноса даты выборов Президента Украины,
– написал он.
Очередные выборы Президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Ранее в СМИ появилась информация о переносе президентских выборов на июнь из-за того, что полномочия главы государства действительны в течение пяти лет со дня присяги, которую Порошенко дал 7 июня.
Порошенко извинился перед украинцами за невыполнение обещания
Президент украины Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году ошибся, заявив о скором завершении АТО на Донбассе.
"Более четырх лет назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны. Не важна и образность заявления. Люди восприняли ее как возможность завершить войну очень и очень быстро", – сказал он.
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Порошенко извинился за то, что породил завышенные ожидания.
Искренне прошу прощения, что подал надежду, которая не сбылась. Обидно, что дал обещание, которое не исполнилось. Прошу за это прощения. Это для меня серьезный урок бережного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям, честного и откровенного,
– добавил Президент.
Видео извинения Петра Порошенко
Украинское правительство изменило правила выезда детей за границу
Кабинет министров Украины своим постановлением изменил правила пересечения границы лицами, которые не достигли 16-летнего возраста. Так, правительство разрешило выезд ребенка за границу с одним из родителей без согласия другого сроком до 1 месяца.
В постановлении правительства говорится, что один из родителей может вывезти за границу ребенка без нотариального согласия другого. Для этого один из родителей должен предоставить справку о наличии долга по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 4 месяца.
Кроме того, разрешили выезд ребенка за границу без нотариально удостоверенного согласия второго из родителей, если срок пребывания за пределами Украины не превышает 1 месяц. В таком случае нужно предоставить решение суда или органа опеки и попечительства, в котором подтверждено место жительства ребенка с одним из родителей, который имеет намерение выезда с ребенком или который уполномочил на это нотариально заверенным согласим других лиц.
Также один из родителей может вывезти ребенка за пределы Украины без согласия другого более чем на месяц, если ребенок имеет инвалидность или заболевание, предусмотренное частью 5 статьи 157 Семейного кодекса. В таком случае нужно предоставить соответствующие медицинские справки.