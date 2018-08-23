Главные новости 23 августа: День Флага, потери на Донбассе и перенос президентских выборов

В Украине отмечают День государственного флага. Интересные факты о сине-желтом флаге. В результате боевого столкновения в четверг погибли четверо украинских военнослужащих, еще семеро получили ранения различных степеней. В Конституционный суд внесено представление о переносе даты выборов Президента Украины. Такими были главные новости четверга, 23 августа, в Украине и мире.

День флага: самые интересные факты о украинский флаг

23 августа в Украине отмечают День государственного флага. И хотя этот праздник относительно новый (его начали праздновать с 2004 года), однако история украинского флага достигает седой давности.

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Первое историческое упоминание датируется 1256 годом – днем основания Львова. Именно на гербе города Льва соединились эти символические для страны цвета – желтого льва на голубом фоне.

Сочетание этих красок находим и во времена казачества, особенно в период XVIII века. Часто у запорожцев были синие знамена, украшенные золотистыми орнаментами, образами православных святых или же казаков.



Казацкий флаг

Во время описания Грюнвальдской битвы (между войсками государства Тевтонского ордена и объединенными войсками Королевства Польского и Великого княжества Литовского и Русского, 1410 год) автор рассказывает, что львовское войско выступило под сине-желтыми цветами – это был синий флаг с золотым львом, опирающейся на скалу.



Грюнвальдская битва

Первое официальное признание сине-желтого флага как украинского народа состоялось 22 марта 1918 года. Тогда Центральная Рада приняла Закон, утвердив сочетание желтого и голубого цветов как знамя Украинской Народной Республики.

Кстати, до сих пор продолжаются дискуссии о том, какой флаг правильный: современный вариант с голубым вверху и желтым внизу, или наоборот – с желтым сверху. Некоторые историки утверждают: именно последний вариант использовали во времена Украинской Народной Республики. На самом же деле во времена УНР использовали оба варианта флага.

Действительно историческое событие состоялось 27 июля 1976 года. В Монреале на Олимпийских Играх во время футбольного матча между сборными Германской Демократической Республики и СССР (большинство команды сборной составляли игроки киевского "Динамо") украинцы вывесили плакат с надписью "Свобода Украине!". А украинец Данил Мигаль, который жил в Канаде, решился выбежать с сине-желтым флагом прямо на футбольное поле да еще и сплясал гопака. Акция длилась 15 секунд, после чего полиция вывела его со стадиона. Тогда впервые весь мир увидел украинский флаг.

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Весь мир увидел украинский флаг в 1976 году: этот момент можно увидеть на 1:15:44

Самый большой флаг Украины имеет размер 40х60 метров, он полностью идентичен пропорциям стандартного: две равные полосы, а ширина и высота имеют соотношение 2:3. Знамя внесли в Книгу рекордов Украины.



Рекордный флаг Украины

С Днем Флага!

Украина понесла большие потери на Донбассе: есть немало раненых

В четверг, 23 августа, в 17:00 и 18:00 российские оккупационные силы осуществили 12 обстрелов на Донбассе, при этом 4 обстрела – из артиллерии и минометов. В результате боевых действий погибли 5 украинских военных, еще 7 бойцов получили ранения.

В штабе уточнили, что пророссийские боевики открывали прицельный огонь из минометов калибра 122, 120 и 82 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским защитникам Крымского, Новотошковского, Железного, Новгородского, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Гнутово, Лебединского.

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Во время боя российско-оккупационные войска осуществили более 30 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, выпустили более 60 мин калибра 120 мм и 60 — калибра 82 мм. Вели активные обстрелы из вооружения БМП и гранатометов различных типов.

Украинским военным пришлось открыть огонь в ответ, в результате чего были ликвидированы 12 пророссийских боевиков и еще 17 – ранены.

Воинские части резерва и артиллерия готовы к отражению атак противника и ведению боевых действий. Ситуация в районе проведения Операции остается под контролем Объединенных сил,

– заверили в штабе ООС.

На брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк дополнил детали боев.

Около 06.00 под прикрытием артиллерии и минометного огня противник приблизился к передовым позициям одной из механизированных бригад в районе н.п. Крымское и осуществил попытку захвата наблюдательных постов вдоль Бахмутской трассы. Командованием бригады для отпора нападения применены резервы и нанесено огневое поражение, в результате чего атака противника была отбита, – сказал он.

В общем с полуночи по состоянию на 13.00 четверга по оборонительным позициям подразделений Объединенных сил зафиксировано уже 12 прицельных вражеских обстрелов.