Главные новости 24 марта: Савченко в СИЗО, пожар на Львовщине, Пэрис Хилтон едет в Украину
Нардепа Надежду Савченко, которую до 20 мая суд оставил в СИЗО, посетили представители омбудсмена. В городе Хирове на Львовщине произошел крупный пожар на территории бывшей военной части. А светская львица Пэрис Хилтон едет в Украину. Такими были главные новости в Украине и мире в субботу, 24 марта.
Савченко в СИЗО
Народный депутат Надежда Савченко, которой суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, объявила голодовку в СИЗО.
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24 марта, в следственном изоляторе ее посетили представители Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Савченко рассказала им, что последний раз ела вечером 23 марта, однако никаких жалоб на свое здоровье пока нет.
У омбудсмена говорят, что ее просьба о горячей воде и душе удовлетворена.
В то же время Савченко пожаловалась, что в камере, в которой ее удерживают, тонированные окна и ведется видеонаблюдение.
В Минюсте заверили, что в случае проблем со здоровьем во время пребывания Савченко в СИЗО, ей окажут необходимую медицинскую помощь.
Надежда Савченко провела первую ночь в СИЗО
На Львовщине горела бывшая военная часть
В городе Хирове на Львовщине в здании бывшей военной части произошел крупный пожар.
Горела территория бывшего коллегиума иезуитов с часовней, где в советские времена располагалась воинская часть.
В течение последних нескольких лет там действовал отель.
Огонь охватил крышу здания. Очевидцы публиковали жуткие фото и видео с места пожара.
Выгорел полностью третий этаж здания, а затем пламя распространилось и на нижние этажи.
Столб дыма был виден и далеко от города, который расположен в считанных километрах от границы с Польшей.
Смотрите видео пожара в бывшей военной части в Хирове:
Пэрис Хилтон едет в Украину
Всемирно известная светская львица, актриса и модель Пэрис Хилтон вместе с женихом украинского происхождения Крисом Зилка едет в Украину.
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Наследница сети отелей примет участие в официальном открытии после реконструкции "Гранд Отеля" во Львове, которое состоится 31 марта.
Эту информацию подтвердил владелец отеля, известный во Львове бизнесмен Григорий Козловский.
Модель будет находиться в Украине в течение нескольких дней вместе со своим женихом голливудским актером Крисом Зилка, дедушка которого был украинцем.
Пэрис Хилтон едет в Украину с женихом украинского происхождения