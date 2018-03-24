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Главные новости 24 марта: Савченко в СИЗО, пожар на Львовщине, Пэрис Хилтон едет в Украину

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Главные новости 24 марта в Украине и мире
Главные новости 24 марта в Украине и мире / Коллаж 24 канала

Нардепа Надежду Савченко, которую до 20 мая суд оставил в СИЗО, посетили представители омбудсмена. В городе Хирове на Львовщине произошел крупный пожар на территории бывшей военной части. А светская львица Пэрис Хилтон едет в Украину. Такими были главные новости в Украине и мире в субботу, 24 марта.

Савченко в СИЗО

Народный депутат Надежда Савченко, которой суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, объявила голодовку в СИЗО.

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24 марта, в следственном изоляторе ее посетили представители Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Савченко рассказала им, что последний раз ела вечером 23 марта, однако никаких жалоб на свое здоровье пока нет.

У омбудсмена говорят, что ее просьба о горячей воде и душе удовлетворена.

В то же время Савченко пожаловалась, что в камере, в которой ее удерживают, тонированные окна и ведется видеонаблюдение.

В Минюсте заверили, что в случае проблем со здоровьем во время пребывания Савченко в СИЗО, ей окажут необходимую медицинскую помощь.

Надія Савченко СІЗО
Надежда Савченко провела первую ночь в СИЗО

На Львовщине горела бывшая военная часть

В городе Хирове на Львовщине в здании бывшей военной части произошел крупный пожар.

Горела территория бывшего коллегиума иезуитов с часовней, где в советские времена располагалась воинская часть.

В течение последних нескольких лет там действовал отель.

Огонь охватил крышу здания. Очевидцы публиковали жуткие фото и видео с места пожара.

Без коментарів ...

Допис, поширений Iruna Svavolia (@i_svavolia)

Выгорел полностью третий этаж здания, а затем пламя распространилось и на нижние этажи.

Столб дыма был виден и далеко от города, который расположен в считанных километрах от границы с Польшей.

Смотрите видео пожара в бывшей военной части в Хирове:

Пэрис Хилтон едет в Украину

Всемирно известная светская львица, актриса и модель Пэрис Хилтон вместе с женихом украинского происхождения Крисом Зилка едет в Украину.

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Наследница сети отелей примет участие в официальном открытии после реконструкции "Гранд Отеля" во Львове, которое состоится 31 марта.

Эту информацию подтвердил владелец отеля, известный во Львове бизнесмен Григорий Козловский.

Модель будет находиться в Украине в течение нескольких дней вместе со своим женихом голливудским актером Крисом Зилка, дедушка которого был украинцем.

Періс Хілтон Кріс Зілка
Пэрис Хилтон едет в Украину с женихом украинского происхождения

Теги: Новости Украины Новости политики Пожар Новости Львова Задержание Савченко СІЗО Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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