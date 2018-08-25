Главные новости 24 августа: День Независимости, ориентиры Украины и вступление в НАТО

24 августа – 27-я годовщина Независимости Украины. На Майдане Независимости в Киеве проходит торжественный военный парад. Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон подчеркнул на поддержке Украины, в частности, в евроатлантических стремлениях. Петр Порошенко заявил о сближении с Евросоюзом и укреплении экономической независимости Украины. Такими были главные новости 24 августа

День Независимости Украины

Первые лица государства поздравили украинцев с Днем Независимости Украины.

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Президент Украины Петр Порошенко обнародовал видеопоздравление на своей странице в Facebook.

Премьер-министр Владимир Гройсман в своем поздравлении отметил, что гордится величественной историей Украины, украинцами разного возраста и профессий.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий опубликовал видео, в котором символически вспомнил 27 слов, с которыми у него ассоциируется Украина.

Накануне, поздравления по случаю Дня Независимости Украины в адрес Президента Петра Порошенко начали поступать от мировых лидеров. В частности, слова поддержки по случаю праздника уже выразили президент США Дональд Трамп, лидер Франции Эммануэль Макрон и другие.

Нынешний военный парад стал самым масштабным за последние годы.

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Нововведением этого парада стала смена обращения министра обороны к военнослужащим и их отклик на него.

Впервые советские поздравления военных с "Здравствуйте, товарищи!" и "Здоровья желаем!" сменились на "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Перед торжественным прохождением пеших и моторизованных колонн состоялось вручение боевых знамен воинским частям, которые принимают участие в боевых действиях на востоке Украины. Им присвоили имена выдающихся полководцев Украины.

Согласно указам Президента, новые почетные имена присвоено воинским частям Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службе.

Флаги были вручены 93-й отдельной механизированной бригаде, 56-й отдельной мотопехотной бригаде, 55-й отдельной артиллерийской бригаде, 15-й бригаде транспортной авиации, 3-му отдельному полку специального назначения, 21-й отдельной бригаде охраны общественного порядка Нацгвардии, 30-й отдельной механизированной бригаде и 3-му отряду пограничных войск.

В общем пешей колонной по Крещатику прошли 24 сводных парадных расчетов.

От Вооруженных сил Украины в параде приняли участие представители Сухопутных войск, Военно-морских сил, Воздушных сил Украины, Сил специальных операций, разведчиков, Десантно-штурмовых войск.

Парад на День Независимости в Киеве был одним из самых масштабных за последние годы

В составе отдельной "коробки" прошли курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Военного института телекоммуникации и информатизации имени Героев Крут.

Кроме бойцов и курсантов ВСУ, в парадной колонне прошли военнослужащие Национальной гвардии Украины, МВД, СБУ, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы Украины и более двух десятков военных оркестров. Отдельной сводной колонной в параде впервые приняли участие женщины-военнослужащие.

Утром 24 августа по Крещатику шагали не только украинские военные, но и делегации армий из 18 стран мира, в том числе и стран НАТО: Великобритании, США, Канады, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии, Молдовы и знаменные группы из Грузии, Латвии, Дании, Польши, а также, знаменосная группа многонациональной бригады "ЛитПолУкрбриг".

В составе механизированной колонны по главной улице страны прошла как техника, которая уже находится на вооружении ВСУ, так и новейшие образцы вооружений, которые только проходят испытания.

На параде были представлены 40 единиц тяжелой бронированной техники, более 100 единиц автомобильной техники и БТР, 30 единиц артиллерийских систем и 30 ракетных комплексов. Также были представлены переносные противотанковые ракетные комплексы, в частности, легендарные комплексы Javelin, которые Украине предоставили США.

Танковую колонну возглавил Т-84-120 "Ятаган" с пушкой калибра 120 миллиметров. По Крещатику прошли модернизированные танки Т-64БВ.

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Смотрите видео с парада ко Дню Независимости 2018:

Также в составе механизированной колонны прошли: боевая машина пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-3ДА, БТР-70 ДИ, противотанковые пушки "Рапира" и "МСТА-Б", батареи САУ "Гвоздика", "Акация", "Пион", оперативно-технические ракетные комплексы "Сапсан" и "Точка-У", комплекс автоматизированного управления артиллерийской батареей и артиллерийским дивизионом "Оболонь-А", реактивные системы залпового огня "Град", "Ива" и "Ураган", "Ольха", зенитно-ракетная пушка "Тунгуска", зенитно-ракетный комплекс "ТОР", самоходные огневые установки "БУК-М1", зенитно-ракетный комплекс С-300.

На параде ко Дню Независимости в Киеве были представлены новейшие образцы военной техники

Тысячи зрителей могли наблюдать тактические бронированные колесные машины "Дозор-Б" и "Козак-2", санитарные автомобили Humvee и "Богдан", а также установленные на них авиационные беспилотные комплексы "Фурия", "Аист" и ПД -1.

На параде ко Дню Независимости над Крещатиком впервые пролетела военная авиация: 29 истребителей, штурмовиков, транспортных самолетов и вертолетов.

В Белом доме всерьез рассматривают вопрос вступления Украины в НАТО

Советник Трампа напомнил, как почти 10 лет назад администрация президента США Буша в 2008 году предложила, чтобы для Украины и других стран была ускорена программа по принятию в члены НАТО.

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Но с этим европейские коллеги, к сожалению, не согласились. Но я думаю, что сейчас наша администрация (Администрация президента США Дональда Трампа, – ред.) активно рассматривает этот вопрос, исходя из интересов Украины, несколько шагов было сделано, но многое зависит от Украины – каким образом Украина выполнит условия, как политические, так и военные. Но есть прогресс,

– подчеркнул американский дипломат.

По его словам, за время своего существования Североатлантический Альянс продемонстрировал, что является "стабилизирующей оборонительной силой в Европе".

"Я считаю, НАТО продемонстрировало за время своего существования, что это оборонительная сила в Европе, которая стабилизирует и не допускает агрессию, и присоединяется к миру и безопасности в Североатлантическом регионе", – отметил советник президента США.

Утром 24 августа Джон Болтон вместе с первыми лицами государства посетил военный парад, посвященный 27-й годовщине Независимости Украины.

Смотрите видео с пресс-конференции:

Четкая европейская стратегия и никакого шантажа со стороны РФ: Порошенко озвучил ориентиры Украины

Во время своего выступления перед парадом, который прошел по Крещатику, президент сделал мощный призыв к украинцам и озвучил главные приоритеты Украины.

Четкая европейская стратегия дала нам возможность компенсировать те огромные потери, которые мы понесли вследствие политически мотивированного закрытия Россией своего рынка и транзита в третьи страны украинских товаров. Россия больше не сможет нас шантажировать, потому что мы укрепили нашу экономическую независимость,

– заверил Порошенко.

Он выразил свое убеждение, что Украина неотвратимо становится частью европейского пространства, которое укрепляет ее политическую независимость.

Президент напомнил, что в канун 27-й годовщины Независимости прошла тысяча дней, как Украина перестала покупать российский газ.

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"С осени 2016 года, вчера как раз было уже 1000 дней, как мы не покупаем газ в России. Украинский "Нафтогаз" блестяще обыграл "Газпром" в Стокгольмском арбитраже, принеся в государственную казну 4,6 миллиарда долларов. Так мы добиваемся нашей экономической независимости", – подчеркнул Порошенко.

Ми розриваємо всі пута, які пов’язують нас з Російською імперією і СРСР. Зробити незалежність незворотною, Україну – великою і сильною, без жодної перспективи повернення в зону російського впливу – головне завдання нашого покоління. Це – завдання суспільства і обраної ним влади. — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 серпня 2018 р.

В своей торжественной речи Порошенко также упомянул о создании Единой украинской поместной церкви. Перед парадом ко Дню Независимости Порошенко вместе с семьей и первыми лицами государства молился за Украину в Софийском соборе.

Редакция 24 канала присоединяется к поздравлениям. Мира и спокойствия!

Вакарчук с важными словами обратился к украинцам в День Независимости

В День Независимости Украины лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поздравил украинцев напутственным пожеланием.

Поздравление с 27-годовщиной Независимости Украины Вакарчук опубликовал на своей странице в Twitter.

Настоящая независимость познается в поступках! Дай Бог, чтобы поступки каждого украинца делали нашу страну действительно сильной и независимой! Так как это делают наши герои просто сейчас! Слава Украине!

– написал он.

Справжня незалежність пізнається у вчинках! Дай Боже, щоб вчинки кожного українця робили нашу державу справді сильною і незалежною! Так як це роблять наші герої просто зараз! Слава Україні! #UkraineIndependenceDay — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 24 серпня 2018 р.

24 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится грандиозный концерт "Океана Эльзы" в День Независимости Украины.

На странице группы в Instagram также появилось поздравление с Днем Независимости Украины и напоминание о том, какую высокую цену мы за нее платим.

Перед концертом на НСК "Олимпийский" в Киеве Фронтмен группы "Океан Эльзы" заявил, концерт хотя и проходит в День Независимости, однако будет без политики, поскольку на нее – мораторий. А относительно избрания даты, он заметил, они специально ничего не планировали.

По его словам, они специально не планировали ни дату, ни само мероприятие.

"Так просто получилось, что сейчас мы – в Киеве, дальше будет Днепр", – отметил Вакарчук.

Также он отметил, что этот концерт является особенным и на нем, что важно, будет много военных.

"Но о политических темах говорить не будем – мораторий", – заявил музыкант.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук заявлял, что на концерте на НСК "Олимпийский" будет много сюрпризов.