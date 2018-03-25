Главные новости 25 марта: страшный пожар в России, митинги в мире и гепатит А в Донецке

В воскресенье, 25 марта, в России вспыхнул пожар в торговом центре города Кемерово, который унес жизни нескольких человек. В Беларуси и Молдове прошли митинги. В оккупированном Донецке свирепствует эпидемия гепатита А. На грузинском курорте выпал оранжевый снег. Такими были главные новости 25 марта в Украине и мире.

Пожар в России

В центре российского города Кемерово в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" вспыхнул пожар. Сначала сообщалось о гибели 4 детей, однако впоследствии число жертв возросло до 5. По некоторым данным, говорится о трех женщинах, мужчине и ребенке. При этом ТАСС сообщает о трех погибших детях.

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"Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра", –рассказали спасатели.

Также пропавшими без вести во время пожара считались 17 человек, однако впоследствии это число достигло отметки 32.

Всего за медицинской помощью обратились 32 пострадавших, из которых 30 госпитализированы.

По информации МЧС, источник возгорания размещен на верхнем этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами и контактный зоопарк. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров, его удалось частично локализовать. В некоторых помещениях обрушились перекрытия.

Очевидцы пожара опубликовали в интернете жуткие видео, на которых снято, как люди выпрыгивают из окон торгового центра и разбиваются.

Внимание! Не рекомендуется для просмотра людям со слабыми нервами!

Митинги в Беларуси и Молдове

25 марта в Беларуси в День Воли правоохранители задержали более 30 человек, пришедших на шествие в центр Минска на площадь Якуба Коласа. Сначала силовики задерживали "для выяснения личности" всех, кто имел при себе бело-красно-белые флаги и цветы. А потом под задержание попали все, кто находился на площади.

"Задерживают людей, которые имели мужество прийти на праздник на эту площадь. Они сейчас находятся в автозаках", – заявила сопредседатель движения "Вместе" Елена Толстая.

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В свою очередь правозащитники центра "Весна" сообщили, что в целом задержаны от 30 до 50 человек, в том числе 10 наблюдателей "Весны" и 4 журналиста "Белсата". Этих людей увезли в автозаках в райотдел внутренних дел Минска.

Также есть информация о задержании лидера Белорусского национального конгресса Николая Статкевича. Телефоны Статкевича и его жены Марины Адамович не отвечают. По некоторым данным, оппозиционный политик находится в Ленинском райотделе внутренних дел Минска.

Силовики в Минске массово задерживали людей

В этот же день в Кишиневе состоялась акция "Великое национальное собрание", посвященная 100-летию присоединения Бессарабии к Румынии. Участники акции подписали символическую декларацию об объединении Молдовы с Румынией.

Организовал митинг "Альянс века", который объединяет унионистские организации Молдовы и Румынии. По словам организаторов, в акции сторонников объединения Молдовы с Румынией приняли участие 100 000 человек, однако полиция Кишинева насчитала только 7000.

Отмечается, что во время митинга правоохранители задержали группу молодых людей, а именно 21 человека, у которых были обнаружены противогазы, биты, маски и ножи.

Также сообщается, что с 1 по 14 апреля молдавские общественные организации проведут социологический опрос об отношении населения к объединению с Румынией.

Гепатит А в Донецке

В захваченном российскими оккупантами Донецке свирепствует эпидемия гепатита А. Местных жителей призывают делать прививки. Так, в медучреждениях начали появляться объявления о том, где и когда можно сделать бесплатную вакцинацию.

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В объявлениях также говорится о том, как передается острая инфекционная болезнь.

"В связи с эпидемией гепатита А в Донецке в КУ" ЦПМСД №13 г.. Донецк "(Студенческая поликлиника) проводится вакцинация. Пути передачи – водный, пищевой, контактно-бытовой. Всем желающим обращаться в манипуляционный кабинет по будням с 8: 00 до 13:00. Вакцинация проводится бесплатно ", – говорится в объявлении.

В соцсетях сообщают, что прививки проводят препаратом российского производства.

Оранжевый снег

На горнолыжном курорте Годердзи, что в Грузии, выпал снег оранжево-персикового цвета. Из-за аномального цвета осадков виды в горах теперь несколько напоминают поверхность Марса.

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По словам местных синоптиков, причина необычного окраса снега заключается в том, что он выпал с песком и мелкой пылью, которые были подняты песчаными бурями на севере Африки и на Ближнем Востоке.

Сильные воздушные потоки перенесли снег с песком в черноморский регион. Кроме того, песок и мелкая пыль не только выпадают вместе с осадками, но иногда и висят в воздухе. В частности, над несколькими регионами Грузии небо было затянуто желтым туманом.