Главные новости 25 мая: нападение на Стерненко, Луценко внес новые представления

На бывшего активиста "Правого сектора" Сергея Стерненко двое неизвестных совершили покушение. Генпрокурор Юрий Луценко внес представление о привлечении к уголовной ответственности двух народных депутатов от "Оппозиционного блока". За Украину на Донбассе воюет бывший охранник боевика "Моторолы". Такими были главные новости пятницы, 25 мая.

Нападение на Сергея Стерненко

В ночь с 24 на 25 мая на бывшего руководителя одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко двое неизвестных совершили покушение. Мужчина сумел защитить себя и нанес смертельный удар одному из нападавших. Другой – сбежал. Это уже третья попытка убить активиста в течение этого года.

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Активист заявил, что двое неизвестных сильно повредили ему руку и ранили в голову. Однако Стерненко успел нанести удар ножом в живот одному из нападавших.

На кадрах с видео видно, как мужчина, который совершил нападение на лидера одесского "Правого сектора", истекает кровью.

Внимание! Видео не для слабонервных (18+):

Вскоре правоохранители установили местонахождение второго злоумышленника. Его задержали.

Также установлено и лицо другого нападавшего, который после инцидента погиб.

Как сообщают одесские издания, лица, которые атаковали Стерненко, – одесситы.

Один из них отслужил в Вооруженных силах. Оба были без оружия (рана Стерненко, вероятнее всего, – от его собственного ножа). Кроме того, есть версия относительно мотивов и обстоятельств нападения,

– добавляют журналисты.

Как рассказала его девушка Наталья Усатенко в комментарии журналистам после нападения, это уже не первая попытка нападения на активиста. По ее словам, в ночь на 25 декабря на них напали несколько человек, которые, как ей показалось, были вооружены.

Полиция рассматривает целый ряд версий случившегося в Одессе. Так, рассматриваются версии от бытового конфликта до заказного нападения. Сейчас правоохранители не сообщали ему о подозрении в совершении преступления.

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Сергей Стерненко рассказал детали инцидента.

"Мы с Наташей, моей девушкой, шли домой, на подходе к дому нас встретили двое людей, начали наносить удары, в частности ножом. Удалось отобрать нож. Когда они продолжили наносить удары, я пытался обороняться, увидел, что нападавший начал убегать. Один – в одну сторону, другой – в другую. Я – за одним из них", – рассказал Стерненко.

Он пробежал буквально метров 30-40, упал, держась за бок, и сказал, что очень сильно ранен. Я вызвал "скорую", тут же увидел, что у меня из руки кровь идет. Приехала "скорая". Они вместо того, чтобы оказывать первую медицинскую, начали нападать на Наталью, говорить что "нельзя их снимать, они против". Потом подошли, вяло посмотрели на мужчину, сказали: "а, труп" и забрали меня,

– добавил активист.

Стерненко также рассказал о повреждениях, которые получил в результате столкновения с нападающим. Так, у активиста довольно сильно ранена рука, голова, перерезаны вены, артерия и сухожилия. Мужчине сделали операцию.

Напомним, еще одно покушение на жизнь Стерненко было совершено 1 мая в Одессе. Тогда неизвестный стрелял в него. Нападавший выстрелил в область шеи активиста сзади из пистолета, а затем, во время задержания стрелял по свидетелях инцидента. Девушка активиста выразила уверенность в том, что злоумышленник целился точно в Стерненко. Она уточнила, что активист в результате выстрела получил рваную рану на шее, однако угрозы жизни нет.

Представление на депутатов "Оппозиционного блока"

Тем временем гепрокурор Луценко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула.

Сначала стало известно о внесении представления на нардепа Дмитрия Колесникова.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в ВР представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дмитрия Колесникова. Представление уже зарегистрировано в аппарате ВР,

– отметила Сарган.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до ВР подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дмитра Колєснікова.

Подання вже зареєстровано в апараті ВР. pic.twitter.com/repIHLwSPt — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 25 травня 2018 р.

Дмитрий Колесников попал в Верховную Раду 8-го созыва по списку партии "Оппозиционный блок", в котором шел под 21-м номером. Был также нардепом 6-го созыва от Партии регионов.

Нардеп прокомментировал представление Луценко на своей странице в Facebook.

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Впоследствии сообщили и о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.

Бывший председатель Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельскохозяйственного назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района,

– отметила Лариса Сарган.

Кроме того, бывший председатель ОГА подписал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности.

Представление на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула срочно направил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в Регламентный комитет.

До Верховної Ради @verkhovna_rada надійшли два подання від Генерального прокурора @GP_Ukraine на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Дмитра Валерійовича Колєснікова та Олександра Юрійовича Вілкула. Невідкладно направив подання до Регламентного комітету pic.twitter.com/q7pw0Ey226 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 25 травня 2018 р.

Экс-охранник "Моторолы" – на Донбассе

В боевых действиях на Донбассе на стороне Украины принимает участие бывший личный охранник ликвидированного одного из главарей пророссийских боевиков Донбасса Арсена Павлова ("Моторолы") – Евгений Листопад.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

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Кого не ожидал встретить в украинских окопах под Горловкой, так это личного охранника "Моторолы". Евгений Листопад покинул своего шефа в 2015-м, сбежал из "ЛДНР", получил амнистию и уже два года защищает Украину,

– говорится в сообщении журналиста.

"Евгений убежден, что настало время идти вперед, но не штурмовать оккупированные города, а окружать. Собственно, для того, чтобы замкнуть кольцо вокруг Горловки, нужен лишь приказ и немножко времени", – добавил Цаплиенко.