Главные новости 25 июня: похищение сына ливийского дипломата в Киеве и переизбрание Эрдогана

В центре Киева похитили сына ливийского дипломата, полиция уже разыскала мужчину. СБУ видит российский след в нападении на цыганский лагерь во Львове. На досрочных президентских выборах в Турции победил действующий лидер страны Реджеп Эрдоган. Стало известно, какой украинский город является самым комфортным для жизни. Такими были главные новости понедельника, 25 июня, в Украине и мире.

В центре Киева похитили сына ливийского дипломата

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Днем 25 июня правоохранителям поступило сообщение о похищении в центре Киева человека. Группа неизвестных затолкала мужчину в машину на улице Тургеневской. Как стало известно позже, мужчина оказался сыном финансового атташе посольства Ливии, он 1992 года рождения.

Известно, что к сыну атташе применили физическую силу, затолкали в салон легкового автомобиля "Фольксваген Гольф" на номерах 369ВPG и исчезли с ним в неизвестном направлении.



Очевидцам удалось сфотографировать момент похищения

Полиция ввела в столице план-перехват.

Около 20:00 полицейским удалось найти похищенного.

Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины,

– написал начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко в своем Facebook.

По словам Крищенко, у мужчины незначительные телесные повреждения, и сейчас с ним работают оперативники.

Особы, которые похитили парня, и их мотивы сейчас выясняются.

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СБУ видит российский след в нападении на цыганский лагерь во Львове

К нападению на поселение граждан ромской национальности, которое произошло вечером 23 июня во Львове, может быть причастна Российская Федерация.

Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак после брифинга.

Это преступление расследуется сотрудниками Службы безопасности Украины. Там погиб человек, почти 10 ранены. За этим может стоять Россия,

– сказал чиновник.

Он отметил, что несколько дней назад сотрудники СБУ предупредили террористический акт в Харькове.

"Это может делаться для разжигания межнациональной розни", – добавил Грицак.

Тем временем правозащитники обвинили полицию в бездействии по делам нападений на ромов.

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"Национальная полиция и местные власти позволяют праворадикальным группировки осуществлять погромы по всей стране", – говорится в сообщении Европейского центра по защите прав цыган.

Представители центра отмечают, что последний инцидент во Львове должен рассматриваться в свете предыдущих нападений на цыганские лагеря в Украине.

В частности, в распоряжении организации есть показания женщины-ромки, которая 22 мая была в лагере в селе Большая Березовица, что на Тернопольщине, в момент, когда на цыган напали неизвестные молодчики с битами.

Я не верю полиции. На следующий день после нападения я видела, как офицер полиции пьет кофе с одним из нападавших. Другой нападавший угрожал найти нас даже под землей, если мы решимся пожаловаться полиции,

– заявила пострадавшая.

Правозащитники советуют пострадавшим цыганам предъявлять иски в отношении полиции в суде из-за бездействие по защите, в которой нуждаются представители этого меньшинства учитывая серию нападений. "Ромы, которые пострадали от рук нападавших, и от равнодушия тех, которые должны были бы их защищать, добьются справедливости, и мы им в этом поможем", - заявили в Европейском центре по защите прав ромов.

Кроме этого, стало известно, что во Львове во всех школах 26 июня созывают родительские собрания из-за нападение несовершеннолетних на цыганский табор в городе. С родителями учеников проведут воспитательные беседы.

Общешкольные родительские собрания состоятся во всех школах города Львова. Утром 26 июня в 09:00 состоятся совещания руководителей учебных заведений города Львова по районах. Начальники отделов проведут такие совещания с руководителями учебных заведений при участии практических психологов, а в конце дня руководители учебных заведениях проведут родительские собрания во всех школах города,

– отметила директор департамента гуманитарной политики ЛГС Галина Слинча.

Напомним, в субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Злоумышленников уже задержала полиция, им грозит наказание на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

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На досрочных президентских выборах в Турции победил действующий лидер страны Реджеп Эрдоган

В Турции на досрочных президентских выборах победил действующий президент страны Реджеп Эрдоган. Хотя подсчет голосов еще продолжается, лидер Турции уже объявил о своем превосходстве.

По неофициальным данным, наша нация доверила нам президентство и возглавить исполнительную ветвь власти, отдав предпочтение нашему Народному Альянсу (провластный блок – 24 Канал), что является большой ответственностью",

– заявил Эрдоган.

Он поблагодарил всех своим поклонников и поздравил других кандидатов в президенты и депутаты.

Эрдоган выразил надежду на то, что никто не будет пытаться запятнать выборы, чтобы скрыть свою неудачу.

Месседж понятен: Турция дала урок демократии своим присутствием, которая близка к 90 процентам", – отметил Эрдоган.

Добавим, что по результатам подсчета 96 процентов голосов, Эрдоган получил 52,6 процента, а его партия справедливости и развития, которая входит в блок "Народный альянс" набрала 42,5 процента голосов. Другой участник блока – Партия националистического движения набрала 11,19 процентов голосов.

Отметим, что в день выборов в Турции не обошлось без инцидентов.

В городе Суруч в ходе спецоперации полицейские открыли огонь по автомобилю, который пытался скрыться. Внутри авто правоохранители нашли четыре мешка с избирательными бюллетенями, которые злоумышленники хотели доставить на один из избирательных участков. А в округе Качаробан убили главу местного отделения "Доброй партии".

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Самый комфортный город для проживания в Украине – Харьков

Украинское издание "Фокус" составило рейтинг городов в Украине, которые имеют лучшие показатели комфорта, экологии и безопасности. Так, лучшим городом для проживания стал Харьков.



Рейтинг украинских городов

В издании эксперты оценивали качество украинских городов по 7 критериям: экономическое положение, легкость поиска работы и возможность получения образования, качество муниципальных услуг, перспективы для ведения бизнеса, безопасность проживания, транспортная инфраструктура и экология.

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Во внимание брались лишь 22 областных центра Украины, за исключением неподконтрольных Донецка и Луганска, и аннексированных городов Крыма – Симферополя и Севастополя. Из максимальных 100 баллов, Харьков получил 67,1 баллов. Самым экологичным городом Украины назван Луцк, самым безопасным – Ивано-Франковск, а самая высокая инвестиционная привлекательность в Полтаве.

Рейтинг самых комфортных городов для проживания в 2018 году:

Харьков;

Винница;

Киев;

Львов;

Одесса;

Днепр;

Чернигов;

Луцк;

Житомир;

Хмельницкий;

Ивано-Франковск;

Черкассы;

Тернополь;

Полтава;

Запорожье;

Ровно;

Херсон;

Ужгород;

Сумы;

Кропивницкий;

Николаев;

Черновцы.