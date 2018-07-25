Главные новости 25 июля: Смерть от Hummer'a, Савченко идет в Президенты и сильные ливни в Киеве

23-летний водитель Кирилл Островский на Hummer сбил на смерть девочку 10-летнюю девочку Анастасию Артемову. Надежда Савченко заявила, что собирается идти в президенты Украины. Мощные ливни с градом парализовали Киев. Сильный дождь размыл один из мостов и подтопил здание Соломенского райсуда. Трагедия в Киеве произошла на глазах матери. Такими были главные новости 25 июля в Украине и мире.

Водитель Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку

Вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок скончался от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.

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Впоследствии выяснилось, что водителем автомобиля оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit&Sweet.

Ему уже объявили о подозрении, и мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Судебное заседание по избранию меры пресечения, вероятно, состоится в четверг, 26 июля.

Впоследствии в Прокуратуре города Киева сообщили, что злоумышленнику дополнительно объявлено о подозрении по статье 135 Уголовного кодекса Украины – оставление в опасности.

Также в прокуратуре рассказали, что водитель автомобиля Hummer во время наезда на девочку "грубо проигнорировал правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора", а сама девочка шла по регулируемому пешеходному переходу.

23-летнего водителя задержали возле ТЦ "Парус" на улице Мечникова и доставили к Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения,

– отметили в ведомстве.

Во время задержания мужчина сопротивлялся, сначала кричал, что с ним поступают противоправно. Когда задержанного посадили в машину патрульной полиции, он заявил, что не пытался избежать ответственности и спросил о состоянии сбитой девочки.

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Отец водителя автомобиля Hummer, который совершил наезд на девочку в Киеве, убеждает, что его сын Кирилл Островский никуда не убегал с места ДТП и затем даже всячески помогал. Кроме того, по его словам, предполагаемый виновник смерти несовершеннолетней, тормозил и пытался избежать наезда, а ребенок, как подчеркивает мучжина, появился на дороге внезапно.

По словам мужчины, его сын не ехал на красный и пытался затормозить в тот момент, когда ребенок резко выбежала на дорогу, чтобы не допустить на него наезда. Также он предполагает, что авария произошла, когда, вероятно, менялся сигнал светофора.

Одновременно отец Островского добавляет, что Кирилл на самом деле не собирался бежать с места инцидента и не находился под воздействием алкоголя или других веществ. Как подчеркивает Островский-старший, это уже подтверждено экспертизами.

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Добавим, что семья водителя намерена "добиваться правды" и доказать, что Кирилл Островский совершил наезд не по своей вине.

Надежда Савченко идет в президенты

Народный депутат без мандата Надежда Савченко заявила, что ее политическая сила будет принимать участие в следующих парламентских, а она сама пойдет на президентские выборы.

Об этом политик заявила во время заседания Апелляционного суда.

Наша политическая сила будет идти на выборы. Я в президенты? Да, буду идти,

– подчеркнула она.

Кроме того, Савченко посоветовала всем прочитать программу ее партии, чтобы понять, "в чем суть изменить политическую систему".

Надежда Савченко уже не раз заявляла о намерении баллотироваться в президенты. Так, впервые она намекнула, что будет баллотироваться на президентских выборах сразу после освобождения ее из плена.

Более громкие же заявления из ее уст начали звучать после того, как она вышла из "Блока Юлии Тимошенко" и создала собственную "Общественно-политическую платформу Надежды Савченко". В частности, в апреле она из камеры СИЗО обнародовала концепцию изменения политической системы в Украине, что состоит из 5 основных тезисов.

По словам политику, "для участия в президентской кампании, на самом деле, нужно немного: 2,5 миллиона гривен, чтобы зарегистрироваться", а дальше она открывает фонд и собирает деньги на президентство".

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Отметим, что лидер движения "Справедливость", бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко накануне заявил, что планирует баллотироваться в президенты Украины на выборах, которые состоятся в 2019 году.

Об этом политик заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам экс-главы СБУ, он с командой в течение долгого времени работал, чтобы иметь план в преддверии выборов.

Я уже человек, которая определилась для себя. И самое главное, что с движением "Справедливость" мы несколько лет работали для того, чтобы иметь план для страны, иметь видения, иметь поддержку. Ясно, что участвуем в президентских выборах. Так,

– сказал Наливайченко.

Сильные ливни в Киеве

25 июля, мощные ливни с градом парализовали Киев. На пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской сильные осадки размыли мост. По информации спасателей, в результате ливня произошел сдвиг земли и части конструкции моста.

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В соцсетях жители столицы пишут, что непогода разгулялась настолько, что по некоторым улицам было трудно не то, что пройти, но и проехать на автомобиле.

Буквально за полчаса дождя в городе затопило подземные переходы, товары поплыли в уличных реках, люди по колено в воде вынуждены переходить улицу. Движение на нескольких дорогах остановилось. В частности, возле метро "Дорогожичи" полностью затопило автомобильный тоннель. Уровень воды достигает крыш машин, на некоторых улицах не работает светофор.

Сильные потоки дождя разбили рекламные билборды. Они упали под давлением воды. О пострадавших спасатели пока не говорят. Говорят, были обращения относительно поваленных деревьев, но ни один человек не пострадал.

Дождь затопил подземный переход возле метро "Шулявская"



Смотрите видео: Подземный переход возле станции метро "Политехнический институт

Украинский блогер Антон Скуратов снял видео, как он переплывает затопленный тоннель над переездом в Киеве.

"Сегодня весь Киев буквально плавал из-за дождей. Я также не смог отказаться от такого удовольствия. Хорошо, что под рукой была лодка", – пишет Антон в сообщении.

В сообщении пресс-службы ГСЧС отметили, что на пересечении улицы Елены Телиги и улицы Кирилловской сдвинулась часть земли и конструкции моста, несущие конструкции моста не повреждены, пока движение по мосту закрыто, его восстановят после того, как уберут электропровода.

Сильный дождь в Киеве "затопил" здание Соломенского райсуда. Первый этаж здания подтоплен.

Вследствие непогоды залиты коридоры и парковка вокруг здания.

Отметим, что о пострадавших спасатели пока не говорят.