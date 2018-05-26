Главные новости 26 мая: акция "Свободу Сенцову", детали покушения на Стерненко, Лига Чемпионов

В ночь на 26 мая под посольством России собрались активисты с требованием освободить политзаключенных, которых незаконно удерживают на территории РФ.

Здание подсветили проекцией с языками пламени и фотографиями незаконно заключенных украинцев, в частности и Олега Сенцова.

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Видео акции под посольством России в Киеве

Представители управления рекламы КГГА обратилось с требованием снять повешенный баннер в поддержку Сенцова на здании Дома кино в Киеве на улице Саксаганского.

Они пригрозили штрафом работникам Дома кино, а причиной такого решения назвали, якобы баннер – это не согласованная с КГГА "политическая реклама".

Сейчас активисты убрали баннер.

Однако через некоторое время Старожицкая обнародовала фото, на которых видно, что баннер в поддержку Сенцова снова висит на здании Дома кино в Киеве.

Покушение на Стерненко: врачи "секретно" выписали активиста

Одесский активист, экс-глава городской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко, на которого было совершено нападение и который убил одного из злоумышленников, заявил, что его выписали из больницы, не сообщив, и отказывают предоставить необходимую помощь.

Нахожусь в городской "Еврейской" больнице Одессы №1. После непростой операции. Сегодня утром удивился, почему меня не повели на перевязку, не колют антибиотики и обезболивающее, без которого я буквально не могу просто уснуть. Серьезно поврежденную руку никто не осматривал,

– рассказал Стерненко.

По его словам, дежурный врач сказал, что его выписали еще вчера, 25 мая, и сообщили об этом в полицию.

"И даже якобы дали мне документы о выписке. Но вот проблема: я об этом не был уведомлен. Вообще. Сейчас, после выяснения этих странных обстоятельствах и жалоб на сильную головную боль и боль в руке, мне отказывают в предоставлении медицинской помощи", – добавил он.

По мнению Стерненко, его выписывают из больницы "тайно, задним числом и отказывают в медпомощи, когда в этом есть прямая необходимость".

Смотрите видео разговора Сергея Стерненко с врачом:

Активист Сергей Стерненко опубликовал фото своего нападающего – Александра Исайкула и заявил, что в субботу, 26 мая, его выпустили на волю.

Это Александр Исайкул. Он был одним из нападавших на меня 24 мая. После покушения он скрылся, но был задержан полицией. По сообщениям ряда сми, которые ссылаются на советника начальника ГУНП Руслана Форостяка, нападающего сегодня отпустили на волю,

– пишет Стерненко.

По словам активиста, нападающий сейчас находится в качестве свидетеля.

Финал Лиги Чемпионов в Киеве

В финале Лиги Чемпионов, который начался в 21:45 на НСК "Олимпийский", в Киеве сошлись английский "Ливерпуль" и испанский "Реал".

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Непрерывные песни, фанатские кричалки и реки пива. 26 мая центр Киева превратился на маленькие островки "Ливерпуля" и "Реала".

Красные футболки и везде английский язык – именно так сегодня выглядел район площади Льва Толстого в Киеве. Кажется, парк Шевченко в центре столицы превратился в такой себе маленький "Ливерпуль".

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26 мая в Киев доехали уже все болельщики обеих команд, которые планировали попасть на финал Лиги Чемпионов. Один парень, Мел из Англии, добирался в украинскую столицу на собственной машине. Ехал целых 36 часов через всю Европу: через Бельгию, Люксембург, Албанию, Австрию и Румынию.

Мел, болельщик "Ливерпуля"

Болельщики "Ливерпуля" не скрывают, что в восторге от украинской столицы.

Мы очень хорошо проводим здесь время. Отель, правда, не очень, но встречают нас здесь фантастически. Представляете, мужчины и женщины в метро уступают ему место!

– увлекательно рассказал болельщик "Ливерпуля".

Болельщик "Ливерпуля" с ребенком

Совсем рядом, на Крещатике уже общая для болельщиков "Реала" и "Ливерпуля" фан-зона. Испанцы, кажется, также чувствуют себя хорошо в столице Украины, и уверены, что сегодня будет отличная игра, но победит "Реал".

Никаких схваток, даже намека на вражду, здесь нет. Англичане и испанцы мирно отдыхают: пьют и поют.

Представитель Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что только с 8 утра субботы в столичных аэропортах было оформлено 11,1 тысяч болельщиков, а в целом эта цифра уже составляет более 20 тысяч.

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Только сегодня оформлено 43 чартера: болельщиков Ливерпуля – 23, Мадрида – 20,

– отметил Слободян.

Он также сообщил о досадных инцидентах, которые случались во время оформления иностранцев.

В частности, о гражданине Ирана, который назвался "террористом" и двух российских пропагандистах, которые пытались проникнуть в Украину.

В аэропорту "Жуляны" обнаружили одного из лидеров израильской криминальной группировки. Ему запретили въезд в Украину.