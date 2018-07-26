Главные новости 26 июля: самоподжог военного, суд над водителем Hummer, Холодницкий на месте
Бывший военнослужащий поджег себя возле здания Минобороны в Киеве. Водителю Hummer Кириллу Островскому, который 25 июля насмерть сбил 10-летнюю девочку, избрали меру пресечения. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение предоставить выговор главе САП Назару Холодницкому и рекомендовала не увольнять его с должности. Такими были главные новости 26 июля в Украине и мире
Самоподжог военнослужащего в Киеве
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26 июля в Киеве у здания Министерства обороны на Воздухофлотском проспекте, мужчина в военной форме совершил самоподжог. Перед этим он облил себя неизвестной жидкостью.
Мужчине пытались помешать поджечь себя, но он смог вырваться. Однако его оперативно повалили на землю и потушили.
Бывшим военнослужащим оказался Сергей Ульянов.
Самоподжог экс-военнослужащего в Киеве
Как сообщил руководитель пресс-службы командования Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров, Ульянов ранее служил в комендантском взводе одной из воинских частей. В сентябре 2017 года он был уволен.
В командовании предположили, что такими действиями экс-военнослужащий пытается повлиять на решение суда. Ведь после увольнения решил судиться с Минобороны и уже проиграл два иска.
Это не первая угроза себя сжечь. В июне он обратился в горячую линию Министерства обороны и предупредил об акции под зданием оборонного ведомства. Позже он зарегистрировал в КГГА новую акцию самосожжения возле здания посольства США,
– добавили в пресс-службе командования.
Ульянов является добровольцем, и требует признания равных прав добровольцев с участниками боевых действий. Перед своей акцией Сергей Ульянов рассказал, что длительное время добровольцы не могли пообщаться с представителями Минобороны, в прошлом году даже голодали под стенами ведомства.
Ульянова доставили в больницу
"Закончилось все тем, что ребят отправили как военнослужащих на военно-врачебную комиссию в госпиталь. Там нас списали за всеми старыми болячками, у кого были контузии и прочее. За это время командующий силами специальной операции Лунев перевел нас непонятными указами в личное распоряжение и после прохождения ВЛК, меня за один день в очередной раз выгнали", – сказал Ульянов.
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Ульянов добавил, что с ним не рассчитались и намеренно не выдали нужных документов, хотя это незаконно.
Я остался в воздухе, даже не могу встать на военный учет. Просто не могу дальше жить и нормально работать и развиваться. Моего боевого побратима вообще уволили без его ведома, он также не получил никаких документов,
– сказал Ульянов.
Сейчас бывший военнослужащий находится в больнице, где ему оказывают помощь. При этом, в какой именно больнице находится Ульянов точно неизвестно.
"Он не получил ожогов, ведь он был мокрый. Сейчас он в больнице. В какой – мне неизвестно", – рассказал командующий Сил спецопераций генерал-лейтенант Лунев.
Отметим, что Ульянов ранее служил по контракту в комендантском взводе одной из воинских частей. В сентябре 2017 года он был уволен. По словам самого Ульянова, его уволили незаконно, а также не рассчитались и намеренно не выдали нужных документов. В свою очередь Лунев заверил, что Ульянова уволили со службы по состоянию здоровья.
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"Он уволен с военной службы по контракту по состоянию здоровья. Ему была предоставлена возможность пройти ВЛК. Есть соответствующие выводы. Могу зачитать это официальное заключение (диагноз). Затяжное стрессовое расстройство, умеренно выраженное астено-невротическое состояние... Это дает основания увольнения", – заверил командующий силами спецопераций, добавив, что Ульянов не может проходить службу в рядах ВСУ, поэтому был освобожден в законном порядке.
Документ, подтверждающий диагноз Ульянова
Документ, подтверждающий диагноз Ульянова
Островскому, который на Hummer сбил ребенка, избрали меру пресечения
26 июля Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Кириллу Островскому, который недавно на внедорожнике Hummer насмерть сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку.
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Так, суд постановил, что Островский находится под стражей без права внесения залога в течение 60 дней, то есть до 21 сентября 2018 года.
Отметим, что прокуратура просила для подозреваемого содержание под стражей, опасаясь, что он может скрыться от следствия или оказать воздействие на участников процесса.
Островский в суде
Защита со своей стороны просила смягченного пресечения в виде ночного домашнего ареста – адвокаты, в частности, заявили, что их подзащитный не скрывался с места происшествия и пытался оказать помощь погибшей.
Добавим, что в зале суда Островский утверждал, что машина у него была неисправной, однако он ехал с умеренной скоростью.
Я ехал во второй полосе справа. В правой полосе стоял припаркованный автомобиль. Через машину, что стояла в правом ряду, выбежали двое детей. Выбежали очень быстро. Первый ребенок успел проскочить... Ехал я по ощущениям с умеренной скоростью. Почему не затормозила машина, я не понимаю,
– подчеркнул он.
Вместе с тем Островский заметил, что автомобиль у него был неисправным. По словам подозреваемого, он бросил машину, чтобы побежать и проверить, что случилось с девочкой.
"Сначала я побежал к телу девочки, а потом подошел к внедорожнику и снял задние номера, передние же были разбиты. Почему я это сделал? Потому что у меня тоже есть семья. Люди снимали на видео", – подчеркнул он.
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Отметим, что адвокат известил Островского, что семья парня сейчас "помогает семье потерпевших, помогает матери и с перелетом".
Напомним, вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок скончался от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители. Водителем авто оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit&Sweet. Впоследствии ему объявили о подозрении в совершении преступлений по двум статьям. Если докажут вину, то мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Холодницкий остался при должности
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26 июля, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение предоставить выговор главе САП Назару Холодницкому и рекомендовала не увольнять его с должности.
Комиссия признает, что Холодницкий действительно провинился и заслуживает выговор, но не может быть уволен с должности в соответствии с законодательством.
Отмечается, что по законодательству решение КДКП может быть обжаловано в административном суде или в Высшем совете правосудия.
Действительно возникали разные эмоции, и слова употреблялись иногда не литературные. Я перед каждым извинился. Теперь с улыбкой воспринимаю все их постановления о закрытии производств,
– прокомментировал Холодницкий.
Глава НАБУ Артем Сытник считает, что нарушения, совершенные главой САП серьезные, а Холодницкий, в свою очередь, со своих нарушений признает только ненормативную лексику на работе, но не давление на прокуроров. "Мы не просим освободить его от административной должности – мы просим увольнения Холодницкого с должности прокурора", – сказал Сытник.
Добавим, что в США успели отреагировать на решение комиссии прокуроров относительно Холодницкого.
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Так, в посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине высказали мнение о том, что Глава Специализированной Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий должен был бы сам подать в отставку.
Еще в марте 2018 года Луценко впервые обратился в КДКП с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Холодницкого обвиняли в разглашении тайны следствия: он якобы предупреждал лиц, в которых должны были проводиться обыски.
К слову, недавно Холодницкий попал в земельный скандал. Глава САП и его семья бесплатно получили 5 земельных участков. Четыре из них – в Киево-Святошинском районе, где Холодницкий ранее работал прокурором.
В Берлине состоялась встреча политдиректоров МИД стран "нормандской четверки"
26 июля в немецкой столице состоялась встреча политических директоров МИД стран "нормандской четверки". Во время предметной дискуссии обсуждали миротворческую операцию по мандату ООН.
Несмотря на существование существенных разногласий с российской стороной, представители Украины, Германии, Франции и России договорились продолжить работу над определением базовых принципов миротворческой операции в зоне конфликта,
– говорится в сообщении отечественного МИД.
Отмечается, что для украинской стороны принципиальным остается то, что мандат будущей сделки должен распространяться на всю временно оккупированную территорию, включая с государственной украинско-российской границей в зоне конфликта. Также важным является вывод иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с временно оккупированной территории, а также содействие установлению мира в регионе.
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Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом предложил американскому лидеру провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Однако пока Путин не озвучил соответствующий план. Впоследствии статс-секретарь – заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что политдиректора стран "нормандской четверки" обсудят предложенное Москвой проведение референдума на Донбассе.