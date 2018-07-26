Главные новости 26 июля: самоподжог военного, суд над водителем Hummer, Холодницкий на месте

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26 июля в Киеве у здания Министерства обороны на Воздухофлотском проспекте, мужчина в военной форме совершил самоподжог. Перед этим он облил себя неизвестной жидкостью.

Мужчине пытались помешать поджечь себя, но он смог вырваться. Однако его оперативно повалили на землю и потушили.

Бывшим военнослужащим оказался Сергей Ульянов.



Самоподжог экс-военнослужащего в Киеве

Как сообщил руководитель пресс-службы командования Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров, Ульянов ранее служил в комендантском взводе одной из воинских частей. В сентябре 2017 года он был уволен.

В командовании предположили, что такими действиями экс-военнослужащий пытается повлиять на решение суда. Ведь после увольнения решил судиться с Минобороны и уже проиграл два иска.

Это не первая угроза себя сжечь. В июне он обратился в горячую линию Министерства обороны и предупредил об акции под зданием оборонного ведомства. Позже он зарегистрировал в КГГА новую акцию самосожжения возле здания посольства США,

– добавили в пресс-службе командования.

Ульянов является добровольцем, и требует признания равных прав добровольцев с участниками боевых действий. Перед своей акцией Сергей Ульянов рассказал, что длительное время добровольцы не могли пообщаться с представителями Минобороны, в прошлом году даже голодали под стенами ведомства.



Ульянова доставили в больницу

"Закончилось все тем, что ребят отправили как военнослужащих на военно-врачебную комиссию в госпиталь. Там нас списали за всеми старыми болячками, у кого были контузии и прочее. За это время командующий силами специальной операции Лунев перевел нас непонятными указами в личное распоряжение и после прохождения ВЛК, меня за один день в очередной раз выгнали", – сказал Ульянов.

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Ульянов добавил, что с ним не рассчитались и намеренно не выдали нужных документов, хотя это незаконно.

Я остался в воздухе, даже не могу встать на военный учет. Просто не могу дальше жить и нормально работать и развиваться. Моего боевого побратима вообще уволили без его ведома, он также не получил никаких документов,

– сказал Ульянов.

Сейчас бывший военнослужащий находится в больнице, где ему оказывают помощь. При этом, в какой именно больнице находится Ульянов точно неизвестно.

"Он не получил ожогов, ведь он был мокрый. Сейчас он в больнице. В какой – мне неизвестно", – рассказал командующий Сил спецопераций генерал-лейтенант Лунев.

Отметим, что Ульянов ранее служил по контракту в комендантском взводе одной из воинских частей. В сентябре 2017 года он был уволен. По словам самого Ульянова, его уволили незаконно, а также не рассчитались и намеренно не выдали нужных документов. В свою очередь Лунев заверил, что Ульянова уволили со службы по состоянию здоровья.

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"Он уволен с военной службы по контракту по состоянию здоровья. Ему была предоставлена возможность пройти ВЛК. Есть соответствующие выводы. Могу зачитать это официальное заключение (диагноз). Затяжное стрессовое расстройство, умеренно выраженное астено-невротическое состояние... Это дает основания увольнения", – заверил командующий силами спецопераций, добавив, что Ульянов не может проходить службу в рядах ВСУ, поэтому был освобожден в законном порядке.

Документ, подтверждающий диагноз Ульянова

Документ, подтверждающий диагноз Ульянова

Островскому, который на Hummer сбил ребенка, избрали меру пресечения

26 июля Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Кириллу Островскому, который недавно на внедорожнике Hummer насмерть сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку.

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Так, суд постановил, что Островский находится под стражей без права внесения залога в течение 60 дней, то есть до 21 сентября 2018 года.

Отметим, что прокуратура просила для подозреваемого содержание под стражей, опасаясь, что он может скрыться от следствия или оказать воздействие на участников процесса.



Островский в суде