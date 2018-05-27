Главные новости 27 мая: погром киосков на рынке в Киеве, сенсация украинки Козловой

В Киеве неизвестные в воскресенье, 27 мая, разгромили киоски на рынке возле станции метро "Лесная", где днем ранее избили пенсионера экс-военного Россия и Турция подписали соглашение о строительстве сухопутного участка газопровода "Турецкий поток" для дальнейшего транзита газа в страны-члены ЕС в обход Украины. Победа украинской теннисистки Козловой. Такими были главные новости воскресенья, 27 мая

Конфликт на "Лесной"

В воскресенье утром, 27 мая, в Киеве к киоску возле станции метро "Лесная", где накануне был избит военного пенсионера, пришли неизвестные мужчины и начали крушить торговую точку. Между ними и правоохранителями вспыхнула потасовка.



Напомним, 26 мая на киевском рынке возле станции метро "Лесная" группа иностранных торговцев одного из киосков побила военного пенсионера, который вступился за женщину с детьми. Мужчине сломали нос.

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В воскресенье же неизвестные начали крушить киоски и ломать ролеты. Полиции пришлось применить газ, после чего нападавшие начали бросать камни в сторону правоохранителей.



Сначала сообщалось, что погромы устроили представители праворадикальной организации С14, однако позже организация опубликовала опровержение этой информации.

Активисты С14 не громили рынок на "дарнике". Мы вместе с ветеранскими организациями трех районов подъехали чуть позже – в 11:15. Уже, когда события были в разгаре,

– заверили в организации.

При этом в С14 призвали воздержаться от дальнейших погромов на рынках тех, кто собирается заниматься шантажом.



Заявление членов С14

Учасники С14 розгромили кіоски на ринку біля «Лісової», де побили пенсіонера. Тут сталася сутичка з правоохоронцями pic.twitter.com/iZFyt8ofqe — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 27 травня 2018 р.



Фото с места столкновения



Фото с места столкновения



Фото с места столкновения



В результате конфликта на рынке возле станции метро "Лесная" пострадали 3 правоохранителей. В Деснянское управление полиции доставлены 10 активных участников события.

Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь. Десять активных участников задержали и доставили в управление полиции,

– рассказал глава полиции Киева Андрей Крищенко. Крищенко отметил, что следователи открыли 2 уголовных производства по статьям "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Проводятся первоочередные следственные действия.



Смотрите видео, на котором Андрей Крищенко прокомментировал погром на рынке в Киеве: Сначала в полиции сообщили о 10 задержанных, однако впоследствии заявили, что в целом в управление полиции доставили 34 человек.



Сейчас в отделении полиции остаются трое задержанных участников погрома киоска на Лесной. "Турецкий поток" Российский газовый монополист "Газпром" подписал соглашение с турецким правительством о строительстве сухопутного участка газопровода "Турецкий поток" для дальнейшего транзита газа в страны-члены ЕС в обход Украины. Состоялось подписание протокола между ОАО "Газпром" и правительством Турецкой Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям. В развитие протокола "Газпром" и Botas заключили соглашение об основных условиях и параметрах строительства этого участка,

– говорится в сообщении российской газовой компании.

Стоит отметить, что подписание соответствующих документов позволит перейти к практическим шагам по реализации этого проекта.



"Турецкий поток" / Газпром

В конце апреля в "Газпроме" сообщили, что завершили строительство первой ветки газопровода "Турецкий поток", который будет поставлять голубое топливо в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу.

Что такое "Турецкий поток"? Международный проект газопровода, который планируется проложить по дну Черного моря из Анапского района России в Турцию.

Победа украинской теннисистки

Украинская теннисистка Екатерина Козлова произвела настоящую сенсацию в первом круге Roland Garros. Ее соперницей была пятая ракетка мира и прошлогодняя победительница турнира Елена Остапенко из Латвии.



Екатерина Козлова/sport.ua

Украинка первой забрала подачу Остапенко. А в конце сета четыре гейма подряд теннисистки ошибались на своих подачах. Однако украинка сумела выиграть первый сет, с первой попытки реализовав сет-пойнт.



Во втором сете Остапенко повела 2:0, однако Козлова сумела в ответ взять три гейма подряд. А при равном счете 3:3 еще три гейма, таким образом выиграв сет и матч в целом.

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Поэтому Екатерина Козлова проходит во второй раунд Roland Garros. Прошлогодняя победительница турнира вылетает уже в первом круге.

Елена Остапенко – Екатерина Козлова 0:2 (5:7, 3:6)

Defending champion shocked!



Kateryna Kozlova scores the biggest win of her career over Ostapenko 7-5 6-3.#RG18 pic.twitter.com/51Y9Z0lOOz — Roland-Garros (@rolandgarros) 27 травня 2018 р.



