Главные новости 27 июля: крестный ход в Киеве, экс-регионал идет в президенты

В Киеве к 1030-й годовщине крещения Киевской Руси прошел крестный ход УПЦ МП. Бывшая народная депутат от "Партии регионов" Инна Богословская приняла решение баллотироваться в президенты Украины на выборах, которые состоятся в 2019 году. Глава США Дональд Трамп заявил, что "готов посетить Москву" для проведения встречи с Владимиром Путиным. Такими были главные новости пятницы, 27 июля.

Крестный ход УПЦ МП в Киеве

В пятницу, 27 июля, верующие Московского патриархата прошлись шествием, которое было приурочено 1030 годовщине крещения Руси. Полиция насчитала 20 тысяч человек. Однако Информационно-просветительский отдел УПЦ назвал совершенно другое количество присутствующих верующих. По их данным, в крестном ходе приняли участие 250 тысяч человек.

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Стартовал крестный ход с чудотворными иконами утром на Владимирской горке и потом прошла по улицам Киева к Печерской лавре, правда, перед этим состоялась торжественна литургия. Сообщалось, что из-за хрестного шествия в Киеве были большие пробки.



В Киеве прошел крестный ход

Периодически в толпе встречались люди с портретами российского императора Николая II. А где-то и фотография путинского собрата патриарха Кирилла.

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Одна из участниц шествия развернула российский триколор через дорогу от здания Кабмина. Правда, женщину окрестили провокатором даже собратья по русской церкви.



Крестный ход в Киеве

Серьезных нарушений или задержаний полиция не зафиксировала. А вот журналисты зафиксировали на видео выдачу денег верующим.

Возглавил колонну глава УПЦ МП митрополит Онуфрий. Также присутствовали епископат церкви, представители практически всех поместных православных церквей, входящих в московский патриархат.

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Кроме духовенства, шествие посетили некоторые украинские политики и несколько послов православных стран. Так, журналисты на западе заметили руководителей "Оппозиционного блока" Юрия Бойко и Александра Вилкула, а также других членов этой политсилы Нестора Шуфрича, Вадима Новинского, Михаила Добкина и Юрия Павленко. Присоединился к торжествам и внефракционный народный депутат Владимир Литвин.



Юрий Бойко, Вадим Новинский, Михаил Добкин присутствовали на шесвтии

К слову, 28 июля по улицам Киева пройдет крестный ход от уже УПЦ Киевского патриархата, который будет иметь название "Молитва за Украину и за единую Поместную Украинскую Православную Церковь".

Богословская идет в президенты Украины

Бывшая народная депутат от "Партии регионов" Инна Богословская приняла решение баллотироваться в президенты Украины на выборах, которые состоятся в 2019 году.

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Она отметила, что в случае победы не намерена баллотироваться на второй срок.

Я твердо решила не только идти на эти выборы, но и победить на этих выборах. Я сознательно иду только на один срок, чтобы навести порядок в стране и открыть дверь новым людям, которые должны прийти во власть. Они сами этого сделать не смогут,

– заявила Богословская.

Экс-регионал рассказала, что деньги на предвыборную агитацию планирует получить за счет продажи своей книги "Будущее начинается сегодня" и взносов граждан.

Инна Богословская

Заслуженный юрист Украины, член Союза юристов Украины, ранее была его заместителем председателя и возглавляла его Харьковскую облорганизацию. Сейчас возглавляет общественную организацию "Вече Украины". Была народным депутатом от "Партии регионов" в Верховной Раде 6-го и 7-го созыва, однако дважды оставляла ее.

Трамп готов ехать к Путину в Москву

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что "готов посетить Москву" для проведения встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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Такое заявление распространил Белый дом. Подчеркивается, что Трамп готов приехать в столицу РФ сразу же, как получит "официальное приглашение" от Путина.

"Белый дом сообщает, что Трамп "открыт для посещения Москвы", как только он получит "официальное приглашение" от российского главы владимира Путина", – сообщает агентство АР.