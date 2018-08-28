Главные новости 27 августа: "измена" от экс-лидера Pink Floyd , откровения Муженко об Иловайске

Основатель группы Pink Floyd в комментарии российским СМИ сделал несколько антиукраинских заявлений, за что попал в базу ресурса "Миротворец". Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко обнародовал интересные данные о боях за Иловайск в 2014 году. День независимости в Молдове отличился антиправительственным митингом и его разгоном. Такими были главные новости понедельника, 27 августа, в Украине и мире.

Антиукраинские заявления от Уотерса

Один из основателей и бывший лидер легендарной британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс поразил заявлением о якобы законной аннексии Россией Крыма и Революцию достоинства в Украине.

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Так, в комментарии российским СМИ, отвечая на вопрос об аннексии Россией Крыма, музыкант признал, что не слишком силен в геополитике.

Я знаю, что Севастополь – очень важный для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия,

– заявил экс-лидер легендарной группы.

По его убеждению, во всем виновата "политическая верхушка США, не понимающая настоящего содержания соглашений".

"Они постоянно их нарушают и заявляют, что могут делать все, что захотят. Такая позиция меня просто пугает, потому что когда-нибудь это просто убьет нас всех", – возмутился Уотерс.

В связи с такими заявлениями активисты ресурса "Миротворец" внесли его в свою базу. По их словам, причина такого шага – "антиукраинская пропаганда, покушение на территориальную целостность Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией" со стороны Уотерса.



Экс-лидер Pink Floyd Уотерс попал в базу "Миротворца"

Что происходило в Иловайске в 2014-м

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко накануне 4-й годовщины трагедии под Іловайськом дал комментарий для документального фильма о тех событиях. В частности, он рассказал о стратегическом значении этого населенного пункта.

Иловайск в июле (2014-го, – ред.) еще имел определенный интерес для нас как большая узловая станция. В наших планах он рассматривался как одна из тактических задач, которая решалась в ходе всей операции. Операция имела широкий размах – более 300 километров по фронту и сам Иловайск как населенный пункт был одной из тактических задач этой операции,

– пояснил начальник Генштаба.

По его словам, "какого-то стратегического значения" этот город уже не имел.

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Кроме того, Муженко предполагает, что некоторые политики были заинтересованными в штурме Иловайска в 2014 году.

"Думаю, что такое влияние (со стороны определенных политиков и бизнесменов – 24 канал) было. Я не могу привести какую-то фактуру Вам, я думаю, что есть достаточно компетентных органов, которые должны заниматься и иметь определенную информацию. Это одно, а второе то, что я знаю об этом совещании, которое было у Корбана. Такая информация у нас была", – подчеркнул военный.

Кроме того, он рассказал и о похожем совещании в Курахове.

"Там также рассматривались вопросы о важности критических объектов на территории Донецкой области. Были и там, я так понимаю, и определенные планы взятия под контроль Иловайска. Это был просто промежуточный этап к обладанию какими-то серьезными объектами. Возможно ТЭС, возможно какой-то другой объект на территории Донецкой области", – отметил он.

По словам руководителя Генштаба, в 2014 году военные были слабо информированными об объектах инфраструктуры, которые влияли на жизнедеятельность во всем регионе – в частности, о базах государственного резерва, как к примеру, в Докучаевске). В то же время Муженко добавил, штаб делал соответствующие запросы в министерства и Кабинет министров, но полного перечня таких объектов военные не получили.

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"Майдан" по-молдовски

Днем 26 августа тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в центре столицы Молдовы. Однако уже под утро 27 августа правоохранители разогнали антиправительственный протест в центре Кишинева.

По словам активистов, около 5 утра к площади приехали 15 автобусов полиции, они перекрыли движение в центре города и окружили протестующих, которые сидели возле памятника Штефану чел Маре.

ECR Secretary General speaking at a paid protest in #Chisinau and campaigning for a guy that orchestrated the theft of 1 billion USD

What a shame. Although, wait, it's ECR.



Meanwhile, protests are continuing pic.twitter.com/M6KdcpPVen — Cristi Vlas (@cristivlas) 26 August 2018

Правоохранители зачитали распоряжение мэрии, в котором говорилось, что якобы 27 августа здесь запланировано проведение мероприятий.

Один из лидеров протестной акции, заместитель главы партии "Платформа достоинства и правды" Александр Слусарь, отметил, что протестующим пригрозили, если они не уйдут с площади добровольно, будет проведена "насильственная эвакуация".

Сюжет 24 канала о протестах и их разгоне в Кишиневе

Инцидент 24 каналу прокомментировал журналист Иван Святченко.

На вопрос, что сейчас происходит в центре города, Святченко ответил: "Обычно, в это время в центре Кишенева проходит праздничный концерт, однако сегодня здесь тишина и пустота. Такого Дня независимости в Молдове еще не было".

Тех людей, которых силой вытаскивали из толпы, сейчас отпустили. Однако они собираются подавать заявления в прокуратуру с требованием расследовать это событие и хотят восстановить свои права,

– отметил журналист.

Заметим, что сейчас ситуация здесь более-менее урегулировалась, но никто не знает наверняка, выйдут ли снова люди на "Майдан".

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Кому нельзя есть виноград

Виноград является мощным антиоксидантом, он замедляет процессы старения кожи и полезен при таких заболеваниях как астма, герпес, болезни сердца и сосудов, мочекаменная болезнь, проблемы со зрением. Но не всем можно употреблять этот фрукт.

Такк, виноград содержит много сахара и калорий – в 100 граммах продукта – около 70 калорий, поэтому от него стоит отказаться людям, которые страдают от ожирения и имеют сахарный диабет.

Также врачи рекомендуют не употреблять виноград беременным и матерям, которые кормят грудью. Этого следует придерживаться и детям в возрасте до двух лет – виноград может спровоцировать аллергию, колики и вздутие живота.

Воздержаться от употребления сладкого фрукта стоит людям, которые болеют язвенной болезнью желудка, циррозом печени, колитом и страдают от диареи.

Кроме того, виноград нельзя сочетать с алкоголем, газированными напитками, жирной пищей, шоколадом, молоком и кисломолочными продуктами – такой микс может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.